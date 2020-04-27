Утонули 10 тыс. беженцев: Нашли на дне Черного моря подбитый в 1941 году теплоход «Армения». На видео записали поиски

Трагедия была страшнее, чем на знаменитом «Титанике». Степень разрушения судна такова, что не понять даже количество взрывов, погубивших «Армению». Поисковую операцию проводило Министерство обороны России.

Теплоход «Армения» 1935 год

На дне Чёрного моря найден теплоход «Армения», затопленный немецкой авиацией в 1941 году. Гибель судна считается одной из самым масштабных трагедий на море в истории: на борту, по разным подсчётам, находилось от 6 до 10 тысяч беженцев и раненых. Поисковую операцию проводило Министерство обороны России. В исследовании и идентификации судна участвовали специалисты Центра подводных исследований РГО. Почему затонувшее судно так долго искали, и как удалось его обнаружить — в материале Русского географического общества.

Конец поиску, начало изучению

15 морских миль от Ялты, полтора километра вглубь — здесь покоится теплоход «Армения». Для того чтобы его обнаружить, поисковики из года в год прочёсывали Чёрное море. Только за последние 20 лет исследовали более 300 квадратных километров. В одной из операций даже участвовал знаменитый американский океанолог Роберт Баллард, который в 1985 году обнаружил «Титаник», а в 1989 году — обломки немецкого линкора «Бисмарк». Дорогое оборудование ему не помогло: «Армения» никак не проявила себя.

Такая «неуловимость» судна породила ряд конспирологических теорий. Говорили, будто бы «Армения» возвращалась в Севастополь, что на борту были не люди, а ценный груз, что шла не так и не туда. Иначе, почему же в известных координатах ничего нет?

В 2017 году во время поисковой операции, проводившейся силами Министерства обороны России, магнитометр засек на дне моря магнитную аномалию. По этим данным нельзя было понять, ни что за объект находится на дне, ни точные координаты. Но район поисков сузился — данные магнитометра указали на квадрат, который надо изучить внимательнее.

В марте 2020 года в ходе очередной поисковой операции, район тщательно исследовали гидролокатором. И уже это исследование показало, что на дне, действительно, находится объект, очертаниями напоминающий «Армению». Однако, стопроцентной уверенности не было. С начала 2000-х затонувший теплоход «находили» четырежды, но в итоге эта информация не подилась. Для идентификации найденного судна были привлечены специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества.

«Подтверждение мог дать только визуальный контакт, — говорит участник экспедиции, исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин. — Гидролокатору нельзя слепо доверять: человеческая психика так устроена, что она часто выдаёт желаемое за действительное, тем более, когда объект ищут так долго, так много людей».

Как случилась одна из крупнейших морских катастроф в истории

С конца сентября 1941 года немецкие войска под командованием Эриха фон Манштейна захватили Перекопский перешеек и всё глубже проникали вглубь Крыма. Сухопутных дорог для эвакуации не осталось.

5 ноября в Севастополе началась паника. Руководство города решило эвакуировать в Туапсе госпитали, лазареты, артистов театра имени Луначарского, часть партийного руководства Крыма, персонал пионерлагеря «Артек», их семьи и часть мирного населения. Для этих нужд выделили самое крупное санитарное судно «Армения».

Справка

До войны по Чёрному морю ходили прогулочные «крымско-кавказские» теплоходы: «Абхазия», «Грузия», «Украина», «Аджария», «Крым» и «Армения». Летом 1941 года их переделали в санитарно-транспортные суда и отдали медицинской службе Черноморского флота.

Теплоход «Армения» проекта «Аджария» был построен в 1928 году в Ленинграде. Водоизмещение — около 6 тыс. тонн, длина — 112 метров, пассажировместимость — около тысячи человек. Вместо части кают были организованы операционные и перевязочные, предполагалось брать порядка 400 раненых. На бортах нарисовали красные кресты — международное обозначение госпитального судна.

В течение августа-сентября «Армения» под командованием опытного капитана Владимира Плаушевского сделала 15 ходок на большую землю и перевезла около 15 тыс. раненых солдат из Одессы.

6 ноября с раннего утра до позднего вечера на борт теплохода поднимались люди. Подсчётов беженцев никто не вёл.

«Начальник отделения Главной базы 5 ноября получил приказание… госпитали и лазареты свернуть. На «Армению» было погружено около 300 раненых, медицинский и хозяйственный персонал Севастопольского военно-морского госпиталя (крупнейшего на флоте) во главе с главврачом его, военврачом 1 ранга С.М. Каганом, — вспоминал участник обороны Севастополя, полковник медицинской службы Александр Власов. — Здесь же оказались начальники отделений (с медперсоналом), рентгенотехники… Здесь же разместились 2-й военно-морской и Николаевский базовый госпитали, санитарный склад № 280, санитарно-эпидемиологическая лаборатория, 5-й медико-санитарный отряд, госпиталь от Ялтинского санатория. Были приняты на теплоход часть медперсонала Приморской и 51-й армий, а также эвакуированные жители Севастополя».

Тысячи людей правдами и неправдами попадали на уходящее судно, жители города видели в нём последний шанс на спасение. На берегу возникла давка.

На маршруте Севастополь – Туапсе предполагалась одна плановая остановка в Ялте, однако сразу после отплытия, в 17:00, капитан «Армении» Владимир Плаушевский получил приказ по пути остановиться в Балаклаве. В итоге в Ялту судно прибыло только в 2 часа ночи 7 ноября.

«В порту стоял громадный теплоход. Вся пристань и мол заполнены людьми, — вспоминал Евгений Никулин, человек, которому не удалось попасть на борт. — Мы влились в эту толпу. Посадка на теплоход шла медленно; за два часа мы с пристани продвинулись на мол. Давка неимоверная! Погрузка шла примерно с двух часов и до семи утра. Поперёк мола стояли бойцы НКВД с винтовками и пропускали только женщин с детьми. Иногда прорывались через оцепление мужчины».

В 8 часов утра в сопровождении двух вооружённых катеров и двух истребителей И-153 («Чайка») «Армения» отплыла из Ялты. В этот момент, по утверждению очевидцев, от нижних помещений до капитанского мостика люди стояли сплошной массой. В 11 часов 25 минут немецкий самолёт сбросил авиабомбы. В 11:29 теплоход «Армения» скрылся под водой. Если верить поздним отчётам, военным с катеров удалось спасти только восьмерых. До сих пор это одна из крупнейших морских катастроф в истории. Для сравнения, на том же «Титанике» погибло около 1600 человек.

Гибель «Армении» ещё и обескровила медицинскую службу Черноморского флота: погиб руководящий состав, опытные врачи, медсёстры, фельдшеры из четырёх севастопольских и ялтинских госпиталей.

Это точно «Армения»!

В апреле 2020 года специалисты Центра подводных исследований РГО прибыли на место обнаружения судна. На дно спускается телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) отечественного производства серии «РТ». Он и делает первые подводные кадры. Устройство манипулятора снимает вмятины и трещины. В операторской рубке весь процесс погружения можно наблюдать в режиме прямого эфира.

Осмотр найденного корпуса начинается с центральной части левого борта с движением в сторону кормы. Ещё при первом подходе к судну на дне обнаруживают фрагменты палубы и иных элементов. При осмотре самого борта отмечают характерные признаки теплохода «Армения»: расположение палуб и своеобразные проёмы в леерных ограждениях.

«Готовясь к экспедиции, мы изучили огромное количество архивных материалов, — рассказывает Сергей Фокин. — Требовалось выделить характерные для этого судна признаки. Мы не знали, в каком оно состоянии, в каком положении находится, как сильно разрушено снарядами и должны были быть готовы ко всему».

Еще один спуск подводного аппарата. Робот осматривает нос судна, где когда-то было название. Он повреждён не так сильно, и название могло бы сохраниться. Но, нет: вероятно, его нанесли краской, которую быстро разъела агрессивная морская вода. Хотя и без названия признаков более, чем достаточно, чтобы подтвердить, что это она, «Армения». Робот движется дальше. И вдруг самая счастливая находка: на корме стойка судового колокола, а на палубе — и он сам! Рында упала надписью вверх, и на ней чётко читается надпись «Армения». Колокол изготовлен из цветного металла и не подвергся коррозии. На такую удачу участники экспедиции даже не рассчитывали. «Мы не оставили простора фантазии ни одному лжеисторику. Подобные находки, как паспорт», — говорит участник экспедиции, исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

Очередное погружение. Аппарат показывает правый борт и корму судна. Здесь робот обнаруживает ещё одну из характерных примет — фрагмент резервного штурвального колеса. Как он выглядел, можно понять по кадрам художественного фильма «Сокровища погибшего корабля» (режиссёры Владимир Браун и Исаак Менакер, киностудия «Ленфильм», 1935 год), в котором теплоход «Армения» снялся в роли самого себя.

Завершающее погружение. Робот возвращается на левый борт, но теперь в район ходового мостика, куда пришлись основные удары авиабомб. Именно здесь могли располагаться орудия, если их, действительно, установили, нарушив конвенцию о санитарных судах. Но, увы, узнать, были они там или нет — не удастся. Степень разрушения судна такова, что не понять даже количество взрывов, погубивших «Армению».

Непрерывное обследование корпуса подводным роботом продолжается шесть часов, он спускается на объект семь раз.

По признанию участников экспедиции, обследование судна «Армения», объекта на сверхбольшой глубине, требовало большой концентрации внимания и аккуратности.

«Нам надо было создать максимальное количество данных, при этом излишне не рискуя аппаратурой, — рассказывает исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей Фокин. — Разбомблённое судно на грунте представляет собой нагромождение металлических деталей, конструкций, лееров, шлюпбалок, висящих тросов, верёвок, креплений, покосившихся мачт. Это дремучий лес, в котором можно запутать или самого робота, или его кабель, по которому идёт питание, а он отправляет данные и картинки».

Одного исследования оказалось достаточно, чтобы сделать важные выводы: объект не раскололся на части, стоит на ровном киле курсом 220 единым фрагментом. Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чём сообщала официальная версия.

«Надстройки и палубы имеют ужасающие следы разрушений — леерные ограждения и другие вертикальные элементы вывернуты наружу. Скорее всего, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб. Основные повреждения пришлись на среднюю и носовую часть надстройки ближе к левому борту, что может свидетельствовать об авиационном бомбометании по курсу движения судна, то есть немецкие самолёты заходили на атаку с кормы», — рассказал Сергей Фокин.

Подтвердилась и версия стремительного погружения на дно: часть иллюминаторов не разбиты, а вдавлены внутрь целиком. Это означает, что к моменту ухода корпуса на большую глубину внутри судна ещё оставались «воздушные карманы».

И всё-таки, почему теплоход «Армения» так долго не могли найти?

«В поисковом деле большую роль играет качество аппаратуры и удача. Специалисты Минобороны обнаружили теплоход «Армения» в координатах максимально близких к тем, что публиковали в официальных отчётах, — рассказывает исполнительный директор ЦПИ РГО. — Главная сложность обнаружения «Армении» в том, что судно покоится на глубине полтора километра. Можно ходить рядом, буквально в ста метрах, но ни разу его не подцепить».

Участники экспедиции говорят, что новых погружений к «Армении» не предвидится. И дело не только в сверхглубине. «Это не просто исторический объект, а место упокоения семи тысяч человек, и копошиться на нём просто потому, что нам интересно — абсолютно неэтично, — говорит Сергей Фокин. — Хочется верить, что глубина 1500 метров поможет надёжно сохранить покой усопших от незаконных посягательств любителей сенсаций и искателей сокровищ».

Над местом гибели «Армении» священник Новороссийской военно-морской базы протоиерей Кирилл отслужил панихиду по погибшим пассажирам и экипажу судна, им отдали воинские почести: в память о жертвах на воду спустили венок и произвели три залпа траурного салюта.

Так поставили точку в одной из самых страшных трагедий Второй мировой войны.