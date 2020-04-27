Не ходить на кладбища в Радоницу 28 апреля призвал православных митрополит Новосибирский и Бердский Никодим

Обращение митрополита Новосибирского и Бердского Никодима обнародовала медиаслужба Новосибирской епархии накануне Радоницы, которая отмечается во вторник, 28 апреля. Оно обращено в том числе к жителям Бердска.
Дословно
Дорогие друзья! Приближается день Радоницы (28 апреля), когда по народной традиции, люди стремятся посетить территории кладбищ.
Учитывая возможность заражения короновирусной инфекцией, обращаюсь к каждому из вас с просьбой по возможности отменить посещения кладбища в Радоницу.
Духовенству Новосибирской епархии запрещается совершение заупокойных богослужений на территории кладбищ в этот день.
Берегите свое здоровье и здоровье ваших близких!
Да хранит вас всех Господь!
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим
А как же неупокоенные души умерших?
Их-то за что наказали пребывать в неизвестности - между адом и раем?