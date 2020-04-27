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Не ходить на кладбища в Радоницу 28 апреля призвал православных митрополит Новосибирский и Бердский Никодим

22:11 27.04.2020 Фото: Новосибирской епархии
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Причина тому — угроза заразиться коронавирусной инфекцией. Духовенству Новосибирской епархии запрещается совершение заупокойных богослужений на территории кладбищ в этот день.

Не ходить на кладбища в Радоницу 28 апреля призвал православных митрополит Новосибирский и Бердский Никодим
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим назначен главой Новосибирской митрополии решением Священного Синода 28 декабря 2018 года
Сюжет: Православные обряды
Не ходить на кладбища в Радоницу 28 апреля призвал православных митрополит Новосибирский и Бердский Никодим

Не ходить на кладбища в Радоницу 28 апреля призвал православных митрополит Новосибирский и Бердский НикодимТекст панихиды для домашнего чтения на Радоницу 28 апреля от главы РПЦ. МолитваЕщё 78 новостей

Обращение митрополита Новосибирского и Бердского Никодима обнародовала медиаслужба Новосибирской епархии накануне Радоницы, которая отмечается во вторник, 28 апреля. Оно обращено в том числе к жителям Бердска.

Дословно

Дорогие друзья! Приближается день Радоницы (28 апреля), когда по народной традиции, люди стремятся посетить территории кладбищ.

Учитывая возможность заражения короновирусной инфекцией, обращаюсь к каждому из вас с просьбой по возможности отменить посещения кладбища в Радоницу.

Духовенству Новосибирской епархии запрещается совершение заупокойных богослужений на территории кладбищ в этот день.

Берегите свое здоровье и здоровье ваших близких!

Да хранит вас всех Господь!

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим

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От редакции

Послушаетесь митрополита?

Аноним, 27 апреля 2020 22:53
Запрещается совершение заупокойных богослужений?!
А как же неупокоенные души умерших?
Их-то за что наказали пребывать в неизвестности - между адом и раем?

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