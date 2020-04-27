Не ходить на кладбища в Радоницу 28 апреля призвал православных митрополит Новосибирский и Бердский Никодим

Причина тому — угроза заразиться коронавирусной инфекцией. Духовенству Новосибирской епархии запрещается совершение заупокойных богослужений на территории кладбищ в этот день.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим назначен главой Новосибирской митрополии решением Священного Синода 28 декабря 2018 года

Обращение митрополита Новосибирского и Бердского Никодима обнародовала медиаслужба Новосибирской епархии накануне Радоницы, которая отмечается во вторник, 28 апреля. Оно обращено в том числе к жителям Бердска.

Дословно

Дорогие друзья! Приближается день Радоницы (28 апреля), когда по народной традиции, люди стремятся посетить территории кладбищ.

Учитывая возможность заражения короновирусной инфекцией, обращаюсь к каждому из вас с просьбой по возможности отменить посещения кладбища в Радоницу.

Духовенству Новосибирской епархии запрещается совершение заупокойных богослужений на территории кладбищ в этот день.

Берегите свое здоровье и здоровье ваших близких!

Да хранит вас всех Господь!

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим