28.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Фото дня: Топор в руки взял мужик, или Лысый парк Бердска

17:13 28.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
51 22

А когда-то был тополиным. Ужасает пустотой и срубленными тополями парк Бердска. Чем вам запомнился парк? Пишите в комментариях. Напишем общий некролог парку.

Фото дня: Топор в руки взял мужик, или Лысый парк Бердска
Парка с тополями больше нет в Бердске

Топор в руки взял мужик. И парк Бердска с 25 апреля можно назвать Лысым парком.

Каким запомнили вы парк? Какие события с ним связаны у вас? Давайте сделаем общий текст — типа некролог по парку.

Мнение читателей
3
18
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам жалко парк?

боря, 26 апреля 2020 00:00
Парк запомнился диким запахом мочи, бухающим и употребляющим наркоту контингентом, и хохотом их хриплых подруг. Было это лет 20-25 назад, когда там росли тополя и действовал пятак. Как то не сильно жалко. В последнее десятилетие парк стал заметно лучше.
Аноним, 26 апреля 2020 10:32
"Парк запомнился диким запахом мочи, бухающим и употребляющим наркоту контингентом, и хохотом их хриплых подруг. Было это лет 20-25 назад, когда там росли тополя и действовал пятак. Как то не сильно жалко. В последнее десятилетие парк стал заметно лучше."

Почему у вас нарушены следственно временные связи и вы не видите, что причина зассанности Парка Горького, была сивушная дискотека на пятаке, где не было трезвых и ЗАКОННАЯ алкабудка напротив бывшей милиции, а самое главное, это вечное злонамеренное отсутствие туалетов не только в парке , но и вообще в стотысячном городе Бердск, со дня его переноса в 1957 году! Как нужно ненавидеть горожан Бердска, заставляя их какать и писать под себя, на любимых городских улицах, как животных, как скот, разводя вечную антисанитарию и характерный запах мочи наших улиц без туалетов.
Аноним, 26 апреля 2020 00:30
Парк это там где деревья, а теперь их нет. Жалко
Ирина, 26 апреля 2020 03:03
Шестернин добил парк. Парк стал ущербным, а был таким зелёным с высокими деревьями. Что хотят руководители, то и делают.
Аноним, 26 апреля 2020 08:42
Хахаха... В этом городе менталитет интересный. Виноват всегда приезжий. Вегу не местные расстащили? Бэмз, химзавод, парк, пляж м т.д.?
Аноним, 26 апреля 2020 10:20
"Хахаха... В этом городе менталитет интересный. Виноват всегда приезжий. Вегу не местные расстащили? Бэмз, химзавод, парк, пляж м т.д.?"

ВЕГА была огромной конторой, полностью завязанной на ссср по снабжению запчастями, часто эти поставщики бессмысленно дублировали Новосибирских, ведь везти бракованные партии конденсаторов из Армянской ССР в Бердск было выгодней чем исправные из Новосибирска, это ведь по логистике прибыльно? Дошло? Неправда ли? Химзавод вообще прикол Бердска, самый вонючий цех мучивших всех ещё при ссср тухлыми яйцами, и сегодня воняет пуще прежнего и живее всех живых, а все остальные цеха загнулись, совпадение? Очень сильно сомневаюсь, что городу Бердску очень сильно был не нужен химзаводской цех по литью железобетонных изделий, плит перекрытия, бетонных колец на колодцы, но безумно хотелось вечной вони тухлых яиц для своих детей и внуков! Парк Бердска , назовите хоть одного директора парка Горького в Бердске, за всю его историю с лесхозным профильным образованием? Это были кто угодно , но не дай бог не лесники! И что вы хотели от непрофессионалов которым наплевать на природу, у них другие задачи! Скажите, те кто садил Осокари-Топаля не знали, что через 20 лет они все до единого станут аварийными? Если же они всё прекрасно знали и делали аварии запланированными , то это называется вредительством! Значит все до одной сегодняшнии выпилки аварийных осокарей-тополей были массово запланированы ещё в Бердске ссср!Я ошибаюсь?
Гость, 26 апреля 2020 15:11
Будь директор горпарка с лесотехническим дипломом - сразу бы пилораму организовал??!
Аноним, 26 апреля 2020 21:39
Аноним
10:20. Назначение химзавода в СССР знаете? И что языком то молоть... Да и тополя, нормальные деревья, вовремя надо планово менять, но не таким образом как сейчас! Кстати, почитайте сколько тополь потребляет и испаряет воды, отсутствие их в какой-то мере и влияет на поднятие грунтовых вод. Ель и другие деревья в подмётки не годятся...
Аноним, 26 апреля 2020 08:28
Руководили города делают всё правильно. Реконструкция городского парка давно назрела. Работы которые уже проводятся и планируются выполняются в рамках закона. Спилили одни деревья посадят другие ничего в этом страшного нет. Успокойтесь со своими деревьями. Поддерживаю Главу в этом вопросе. Парк у нашего города после реконструкции будет достойным. А кто так пишет сами ущербные. Порядок лучше возле своего дома навели.
Аноним, 26 апреля 2020 10:56
Проблема в том, что спиливают много (и правильно) старые тополя, создающие много проблем с летним пухом, но при это очень мало садят новых деревьев. За новыми посадками мало кто ухаживает, и часть деревьев просто погибает и не приживается.
Аноним, 26 апреля 2020 19:45
"Спилили одни деревья посадят другие ничего в этом страшного нет. Успокойтесь со своими деревьями."

Жители Бердска неоднократно видели мертворождённые высадки кустарников, что в парке Горького, так и на улице Ленина где 90% саженцев умерли в первые три месяца и кто за это ответил? Правильно, НИКТО! Кто вместо саженцев мертвецов высадил новые? Никто! Кто поливал хотя бы первые три месяца новые саженцы в Бердске? Никто! Так кого вы тут лечите своей демагогией?
Аноним, 26 апреля 2020 21:42
А где сиреневая аллея в парке Победы? Посадили, отрапортовал и забыли...
Aq, 27 апреля 2020 16:14
Эта так называемая "реконструкция" парка идет уже лет как 15... При грамотном хозяине уже бы все давно планомерно сделали бы ... А то спилить- ума не надо, а как все правильно подобрать, вырастить- , что б и выросло- не засохло, что бы была сменяемость- этого и в помине нет. Стоит голый бывший парк... Зато бабло хочется освоить на ненужной никому ограде- что огораживатьь-то??? Парка нет... И с такими хозяевами и в следлующие 15 лет не будет... За это время уже бы давно и дорожки были бы нормальные сделаны и самое главное- кроны деревьев уже бы листвой шумели над головами... А так- местами - прутики торчат - типа новые посадки...Спилить все- это одномоментно- а вырастить- увы...
Аноним, 26 апреля 2020 08:58
Очень жаль, совсем зелени не остаётся, и правда парк лысый!!! Когда вырастут новые деревья?
Аноним, 26 апреля 2020 09:08
Даже на фото видно,какие сгнившие счтволы у тополей.Еще немного и пришлось бы писать некролог про погибших под этими деревьями.Кому непонятно-посмотрите насколько меньше стало тополиного пуха .Вместе с этими тополями бы убрали убожество мини зоопарка.Почему то никого не возмущает склад мусора,говна и всякого хлама круглогодично.А закрытый забор какой то шнягой,чтобы не дай то Бог дети не взглянули на животных ,не купив билет
Я могу ошибаться? Но вдруг?, 26 апреля 2020 11:43
".А закрытый забор какой то шнягой,чтобы не дай то Бог дети не взглянули на животных ,не купив билет"

У нас другая мораль, ведь нам животные не ровня, а значит они могут сидеть только за решёткой, они ведь по нашим представлениям глупые , бездушные твари, а мы "венец" творения, ведь мы пупоземельны и плюём на нужды остальных живых существ , неважно деревья это, птицы или животные. Ведь самое главное в нашей жизни начнётся только после нашей физической смерти,так написано в умных книгах, а то что вокруг нас лишь "тлен" и "шелуха"? Но что если всё диаметрально противоположно и после смерти лишь тьма и пустота тлена? Тогда наша жизнь лишь до смерти и нужно успеть жить сегодня и сейчас, холя и лелея всё живое, что нас окружает, а не прозябать в ожидании рая после смерти? Например в Японии по обыкновенным городским паркам, типа нашего "недопарка", свободно живут и пасутся настоящие пятнистые олени и даже нагло попрошайничают еду у прохожих! Просто в Японии Олени ровня человеку, а не его слуга. Но у нас всё за бабки, это наша мораль. Нету денег, нет конфетки...
Аноним, 26 апреля 2020 09:23
Лично я запомнил парк тихим, спокойным и при этом разным. Правда помню я его где-то в периоде 1985-1991. В разных местах были участки с тополями, с клёнами, с акациями, с ранетками, даже хвойные участки были... Были места тенистые, были и солнечные. С широкими асфальтовыми дорожками и с практически лесными тропинками. Открытые и уромные. Из за того, что разных зон было много и при этом все они были не пустыми, парк казался больше.

Не было тогда ни этого "Весёлого охотника" - места для алкашей, ни пивнушки-кафешки за нынешними аттракционами - тоже не было. Даже первой кафешки-пивнушки в павильоне возле милиции (ныне гостиницы) - тоже не было. Вокруг злачных мест тогда не играла музыка и тем более наперебой. "Контингент" отсутствовал полностью. Ни нарков ни алкашей. Даже пятак работал в то время раз только летом и только раз в неделю. И именно из за этого парк казался тихим и спокойным. Был слышен лишь шум листвы высоких тополей в ветреные дни.

Не было столько собак и собаководов. По-моему их вообще не было. Когда-то вывести собаку гадить в парк было верхом неприличия.

Зона аттракционов была значительно меньше, а значит зона зелёных насаждений была значительно больше. Помню примерно тогда только-только появился аттракцион электроавтомобилей. Впрочем он довольно редко функционировал. Хотя при этом среди аттракционов было колесо обозрения, которое уничтожили из за людской тупости.

Никому не приходило в голову асфальтировать площадку в парке. Зачем, когда рядом есть огромная асфальтированная площадь? На месте нынешнего алкомотодрома были кустарники...

Ещё примерно в то же время на местах тропинок выложили дорожки из бетонных плиток в песке. Довольно крупных, не таких как сейчас. Правда из за того что эти дорожки не имели бордюров плитки довольно быстро разболтались и вывалились...

Но в целом тогда парк был парком. Много зелени, много дорожек, много мест для прогулок, тихо и спокойно. Сейчас это непонятно что - даже в обновлённой его части.
a.danilov, 27 апреля 2020 15:31
примерно также помню.
Ещё там иногда можно было подтопольники найти. И, был тир(примерно где фонтан, только чуть глубже)
Аноним, 27 апреля 2020 15:34
Тир постепенно в «охотника» реконструировался.
Аноним, 27 апреля 2020 19:44
Тир изначально был не там, где сейчас "Охотник".

Тиром был весь северо-восточный угол парка, ограниченный улицей Ленина, дорожкой от площади Горького к аттракциону "автомобили" и нынешней дорожкой от улицы Ленина к к/т Орион. Вход был с небольшой асфальтированной площадки, выходящей на площадь Горького. В тире можно было пострелять из пневматических ружей, а в "длинной" огороженной кирпичным забором части (которая шла до дорожки к Ориону) можно было (не всем) пострелять из боевого ПМа. Цели стояли как раз возле стены, за которой в некотором отдалении была дорожка.

Помню дверь его летом было открыта и на ней висел плакат с какой-то переделкой стихотворения Некрасова "Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан". Поэт и гражданин были заменены на что-то военное и было что-то такое нарисовано в чёрно-красных тонах с мишенью.

Через какое-то время этот тир снесли, вместо него на какое-то время сделали этот микроскопический тир возле Ориона, а уже на его месте отгрохали Охотника.
Аноним, 27 апреля 2020 19:54
P.S.: что-то мне на улице Ленина-то переклинило. Речь про улицу Маркса конечно-же.
Аноним, 26 апреля 2020 10:01
"Топор в руки взял мужик. И парк Бердска с 25 апреля можно назвать Лысым парком."

Вот оно что Михалыч! Это мужик виноват, а не небожители отдавшие приказ уничтожить Горький парк и оплативший массовую вырубку оказывается? Ещё мужик виноват, что у жителей Бердска нету больше площади Горького, а есть только в четыре ряда мерская парковка небожителей, на которой теперь гуляющие жители Бердска вне за кона...
Джек Воробьянинов, 26 апреля 2020 10:09
Сейчас на месте тополей воткнут рядок чахлых прутиков и гордо назовут это "компенсационным озеленением"... А потом эти прутики благополучно засохнут, как те несчастные ёлки
Аноним, 26 апреля 2020 10:22
В прошлой статье, даже заморачиваться на прутики не стали и гордо окрестили их высадкой сразу ДЕРЕВЬЕВ в парке, а кого тут стесняться?
Людмила, 26 апреля 2020 11:30
В 1972 году перед администрацией ещё выращивали картошку, потом шли плантации ранеток. В парке были высажены лиственницы. Там где сейчас выгуливают собак на пустыре у ЦУМа, росли акации. Летом много было детей на покрывалах, загорали, играли, читали книги. Весной делали плоты из калиток и катались на них по глубоким лужам. Потом школьники убирали в парке листву и мусор. Надеюсь на возрождение парка
Аноним, 26 апреля 2020 11:47
Жаль только жить в эту пору чудесную, уж не придётся не мне не тебе, а может даже и нашим правнукам!
Аноним, 26 апреля 2020 11:51
"Читали книги" -это, конечно, очень современный аргумент. Сейчас тоже читают и даже пишут, но только не на бумаге и не сидя на скамейке.
Тополь- это по сути трава, которая быстро растёт, но из-за возраста или гнили внутри способная упасть на голову. Вот тогда был бы другой плач: о бездействии, напуганных детях, разбитых автомобилях и т.д.(возможен был бы и реальный некролог). Так что, доверяйтесь профессионалам-лесоустроителям. Если нет- то приводите нормальные контраргументы из этой области. А не "всё пропало/всё продано/сестернин добил парк".
Аноним, 26 апреля 2020 14:12
"Так что, доверяйтесь профессионалам-лесоустроителям."

С этого места по подробнее пожалуйста. Кто там в РСУ, который обустраивает парк Горького по контракту, имеет лесхозное образование? Вы ? Может нынешний директор парка Горького лесник по образованию? Может Захаров? Шестернин? Нет? Тогда не мелите чушь! РСУ знает столько же в лесоустройстве, сколько вы в строительстве летающих тарелок!
Аноним, 26 апреля 2020 18:36
Набор слов: РСУ, Захаров, Шетсернин (видимо, они сами и принимают решения по деревьям, и сами пилят/рубят прямо в галстуках). Есть Муниципальное бюджетное учреждение «Управление природными ресурсами г. Бердска». Попытайтесь развить тему и поинтересуйтесь, что ещё есть в городе, кроме КБУ_РСУ_Шестернина. Гыыы.
Аноним, 26 апреля 2020 12:06
НВР:
Тополя давно пора убрать, а вместо них посадить дубы, липы берёзы. 5~7 лет и все будет красиво. И никакого пуха, и после очередного урагана не будет переломанных тополей.
Аноним, 26 апреля 2020 12:47
Дубы в условиях Зап. Сибири вряд ли приживутся, а если и приживутся, то будут хилыми. Дубочки, что иногда встречаются в Новосибирске, именно об этом и говорят. 5-7 лет - мечты.
Аноним, 26 апреля 2020 13:02
Я вот чего не понимаю, мы где живём? Правильно в Сибири! Читаем любую историческую книги или книгу по географии, там написано, что Сибирь знаменита Сибирской Тайгой! НЕТ? Сибирская тайга кто её видел в НСО? Никто! Не надо путать плети редких Сосёнок вдоль автотрассы с Тайгой, это разные вещи! Это уже много столетий миф! Так чем знаменита была у наших предков Сибирская Тайга? Растущими в основной массе в ней Сосняком и Кедрачём! Так почему не дать нашим улицам и паркам ИЗЮМИНКУ? Почему не возродить на наших улицах и парках Сосновые РОЩИ и Кедровые РоЩИ? Почему у жителей Бердска даже в мыслях нет, жить окружённым со всех сторон Кедрачём и Сосновым бором? На фига нам в Бердске сирийский тополь или маньчжурские-китайские яблони? Вы знаете о том что вещества выделяемые Кедром и Соснами очень сильно помогают излечивать такие забаливания лёгких, как Туберкулёз, ЛЕГЕНДАРНАЯ сегодня ПНЕВМОНИЯ, а значит и её разновидность коронавирус!!! Тубдиспанцеры и дома отдыха, зря размещают в Сосновых рощах, по недомыслию? Почему за запахом Сосен и Кедров нужно переться в платные дома отдыха и на Алтай? Что за Бред? Давайте создадим Сосново-Кедровый рай в Бердске, пускай нам Академовцы обзавидуются!!!!
Аноним, 26 апреля 2020 14:24
"Дубы в условиях Зап. Сибири вряд ли приживутся, а если и приживутся, то будут хилыми."

Дубы в Бердске прижились только там, где за ними , первые 15 лет жизни трепетно ухаживали и даже прикрывали для тепла на зиму! Сам знаю несколько Дубов в Бердске с трёхэтажку, но адрес не назову, чтобы пупоземельцы не оборвали их все на веники для бани, люди у нас очень эгоистичны и неадекватны! Вот например около судебных приставов и на улице Лелюха несколько раз подряд высаживали полуметровые дубки на отвяжись и они все успешно сдохли без трепетного ухода, как и планировалось! НА дачах за Гумёнкой после строительства у конечной нескольких коттеджей с круглогодичным проживанием, в окрестной Сосново Берёзовой рощицы, местные паразиты, вырвали с мясом все до одной, сорока сантиметровую поросль молодой сосны на баню, ведь их кайф и пупоземельность главнее молодых Сосёнок, после них хоть потоп, ещё и весь овраг , рядом с собой своими отходами загадили! Пока человеки не начнут себя ассоциировать с деревьями и животными, мы продолжим семимильными шагами лететь в рукотворную пропасть экологического конца света!
Аноним, 26 апреля 2020 18:18
Дубы вымерзают. Но не все сразу. Иногда лет 5 или 10 или все 20 сидят. А потом опс... И сухой. Не приспособлен дуб для наших морозов. Кора у них отдаёт слишком много влаги зимой или что-то такое. Высаживать при этом пытаются постоянно. И в советское время пытались. Но нет их - ни одного, которому хотя бы лет 40-50. Все, что я когда-либо видел (а я их видел ещё в 80-ые) - вымерзли. Вообще для дуба примерно сотня лет - это начало зрелости. 15-20 лет - это вообще ни о чём. Саженец. Ещё замёрзнут.

Ну а на счёт тайги... Тайга - это не "посадим десяток ёлок с кедрами - и будет тайга"... Это биоценоз. С болотами, мошкой и прочей неприятной пакостью, которая маленькими островками (размером с наш парк) - просто не выживает. Кедры у нас тоже растут плохо. Не вымерзают как дубы, но и нормальными никогда не становятся.

Вот ели и сосны - растут сколько угодно. Но очень медленно. Если сейчас посадить, то 40-летние до их зрелости не доживут. Тополь - наше всё хотя бы потому что растёт быстро. В этом году палки навтыкал - через 5 лет будет полноценная роща!
Аноним, 26 апреля 2020 19:38
"Тополь - наше всё хотя бы потому что растёт быстро. В этом году палки навтыкал - через 5 лет будет полноценная роща!"

Вы своими глазами видели чем кончаются попытки посадить осокари-тополя в Бердске - их тотальным гниением после 25 летнего возраста и 100% вынужденной вырубкой для спасения людских жизней, но вас это ничему не научило??? Сосны и Ели прекрасно растут в Бердске и Сибири, если их не засыпать каждый год песко-солевой смесью, а поливать и подкармливать хотя бы первые 15 лет, примеров по Бердску предостаточно, но вам нужны грабли - тополя для бесконечного на них наступания и лысого парка, тотальной аллергии и лысых улиц Бердска???
Аноним, 27 апреля 2020 20:10
Ну вы не правы про 25 лет конечно же. Тополя в Бердске повсеместно высаживали где-то в 1965-1970-ых годах. И они успешно дожили до 2010-2015-ых. А некоторых и до сих пор крепко стоят. То есть 50-55 лет они выстаивают спокойно. Некоторые значительно дольше.

А гнить они начинают из за дурацкой обрезки. Было такое странное поветрие в 80-90-ые годы обрезать тополя на уровне 5-6 метров от земли. На следующий год тополя сразу давали большое количество быстрорастущих побегов на месте спила и через 5-6 лет тополь вырастал в исходную величину, но уже был не прочным. И да - начинал гнить с этой рукотворной "розетки". B ломается он обычно на местах вот этих спилов.

Если над тополями так не издеваться, то даже при очень сильном ветре у них ломаются только относительно мелкие ветки. А ствол мало того, что выстаивает, но и своей огромной кроной резко ослабляет ветер.

Ну и да. Через 50-60 лет тополя надо планово обновлять. Благо новые тополя вырастают очень быстро. Дерево - оно не навсегда. Даже дуб или секвойя.
Гость, 28 апреля 2020 16:22
Неправда, кедры растут отлично. Пример - на Арбузова в Академгородке (даже орешки были прошлой осенью). А уж в ботсаду их намного больше. И за спил краснокнижных на гос. земле сразу должны возбуждать дело. Их обязаны пересаживать, а не спиливать (вспомните, как в прошлом году пересадили кедры от 130й школы в ВЗА).
Вованыч, 26 апреля 2020 14:42
Грета, 'экологическая' девочка, ты и тут всех достаешь.
Александр, 26 апреля 2020 17:27
Когда несколько лет назад вырубили первую половину деревьев, со стороны площади, народ тоже стал ныть по поводу порубленых деревьев. А сейчас по этой части парка приятно пройтись. Новые деревья прижились, много зелени. Всё красиво и аккуратно. И сравниваешь с тем ужасом в виде оставшихся тополей, которые давно пора порубить, и навести порядок.
Аноним, 26 апреля 2020 18:28
Что приятного-то? Какие-то деревья выросли, но их тень до дорожек так и не дотягивается. И ещё несколько лет не будет. Летом - солнце и жара. Ни ходить там невозможно ни тем более сидеть. Солнце заходит - мошка. Ночами разве что шляться?...
Аноним, 26 апреля 2020 17:38
Нет
Нет
Аноним, 26 апреля 2020 17:44
НВР:
Нет,тополиный пух очень аллергенный
Аноним, 26 апреля 2020 18:34
НВР:
Жалко
Аноним, 26 апреля 2020 20:34
Деревья не причем...Обычный "распил",земли не осталось,заборы водрузили,а кушать хоца...
Аноним, 27 апреля 2020 10:14
НВР:
А что там жалеть? Тополиный пух от которого аллергия? неубранная территория? Абсолютно нечего жалеть! Пусть будет новый, красивый, современный парк!
Raven, 27 апреля 2020 15:16
Я знаю - город рухнет, я знаю - парку гнить, когда такие люди в стран убогой есть!
Аноним, 27 апреля 2020 19:07
А что вас держит в этой убогой стране?Нищета?
Аноним, 27 апреля 2020 19:55
Давно пора менять вид парка
Аноним, 27 апреля 2020 20:06
Причем кардинально менять.))
Для этого мэров надо было назначать не из Новосибирска, а профессионалов - из Туркмении - каракумцев.
Или монголов из Гоби.
Аноним, 28 апреля 2020 13:12
НВР:
Ужасный стал парк... Идёшь и грусть. Раньше зелень, как в рощу зайдёшь, птички белочки даже были.. Сейчас убогость эту наблюдать желания нет.. Поле лысое, а не парк

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие молитвы должен прочесть православный христианин на Радоницу 28 апреля 2020 года 41
18:10 28-04-2020
Какие молитвы должен прочесть православный христианин на Радоницу 28 апреля 2020 года
Замерзла насмерть 6-летняя девочка во время прогулки под Харьковом. Искали с вертолетами
18:08 28-04-2020
Замерзла насмерть 6-летняя девочка во время прогулки под Харьковом. Искали с вертолетами
БердскОбское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID-19
18:05 28-04-2020
Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID-19
По коронавирусу на 19 месте с 60 заболевшими за сутки на 28 апреля Новосибирска область. Новый 6411 случай выявили в России.Список регионов
18:02 28-04-2020
По коронавирусу на 19 месте с 60 заболевшими за сутки на 28 апреля Новосибирска область. Новый 6411 случай выявили в России.Список регионов
БердскФото дня: Вывозят деньги инкассаторы в масках из банков Бердска
18:00 28-04-2020
Фото дня: Вывозят деньги инкассаторы в масках из банков Бердска
70-летняя Мэрил Стрип взорвала интернет распивая виски и мартини в белом халате
17:48 28-04-2020
70-летняя Мэрил Стрип взорвала интернет распивая виски и мартини в белом халате
Правила предоставления отсрочки по уплате налогов в Новосибирске и Бердске, разъяснила налоговая служба 1
17:45 28-04-2020
Правила предоставления отсрочки по уплате налогов в Новосибирске и Бердске, разъяснила налоговая служба
Какой характер будет у детей рожденных в 2020 год крысы
17:41 28-04-2020
Какой характер будет у детей рожденных в 2020 год крысы
Регина Тодоренко следит за Владом Топаловым круглосуточно через приложение в телефоне
17:37 28-04-2020
Регина Тодоренко следит за Владом Топаловым круглосуточно через приложение в телефоне
Кому даром дал зарплату Путин: не всем работодателям. Узнай, кому?
17:32 28-04-2020
Кому даром дал зарплату Путин: не всем работодателям. Узнай, кому?