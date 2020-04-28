Фото дня: Топор в руки взял мужик, или Лысый парк Бердска

Топор в руки взял мужик. И парк Бердска с 25 апреля можно назвать Лысым парком.
Каким запомнили вы парк? Какие события с ним связаны у вас? Давайте сделаем общий текст — типа некролог по парку.
А когда-то был тополиным. Ужасает пустотой и срубленными тополями парк Бердска. Чем вам запомнился парк? Пишите в комментариях. Напишем общий некролог парку.
Топор в руки взял мужик. И парк Бердска с 25 апреля можно назвать Лысым парком.
Каким запомнили вы парк? Какие события с ним связаны у вас? Давайте сделаем общий текст — типа некролог по парку.
От редакции
Вам жалко парк?
Почему у вас нарушены следственно временные связи и вы не видите, что причина зассанности Парка Горького, была сивушная дискотека на пятаке, где не было трезвых и ЗАКОННАЯ алкабудка напротив бывшей милиции, а самое главное, это вечное злонамеренное отсутствие туалетов не только в парке , но и вообще в стотысячном городе Бердск, со дня его переноса в 1957 году! Как нужно ненавидеть горожан Бердска, заставляя их какать и писать под себя, на любимых городских улицах, как животных, как скот, разводя вечную антисанитарию и характерный запах мочи наших улиц без туалетов.
ВЕГА была огромной конторой, полностью завязанной на ссср по снабжению запчастями, часто эти поставщики бессмысленно дублировали Новосибирских, ведь везти бракованные партии конденсаторов из Армянской ССР в Бердск было выгодней чем исправные из Новосибирска, это ведь по логистике прибыльно? Дошло? Неправда ли? Химзавод вообще прикол Бердска, самый вонючий цех мучивших всех ещё при ссср тухлыми яйцами, и сегодня воняет пуще прежнего и живее всех живых, а все остальные цеха загнулись, совпадение? Очень сильно сомневаюсь, что городу Бердску очень сильно был не нужен химзаводской цех по литью железобетонных изделий, плит перекрытия, бетонных колец на колодцы, но безумно хотелось вечной вони тухлых яиц для своих детей и внуков! Парк Бердска , назовите хоть одного директора парка Горького в Бердске, за всю его историю с лесхозным профильным образованием? Это были кто угодно , но не дай бог не лесники! И что вы хотели от непрофессионалов которым наплевать на природу, у них другие задачи! Скажите, те кто садил Осокари-Топаля не знали, что через 20 лет они все до единого станут аварийными? Если же они всё прекрасно знали и делали аварии запланированными , то это называется вредительством! Значит все до одной сегодняшнии выпилки аварийных осокарей-тополей были массово запланированы ещё в Бердске ссср!Я ошибаюсь?
10:20. Назначение химзавода в СССР знаете? И что языком то молоть... Да и тополя, нормальные деревья, вовремя надо планово менять, но не таким образом как сейчас! Кстати, почитайте сколько тополь потребляет и испаряет воды, отсутствие их в какой-то мере и влияет на поднятие грунтовых вод. Ель и другие деревья в подмётки не годятся...
Жители Бердска неоднократно видели мертворождённые высадки кустарников, что в парке Горького, так и на улице Ленина где 90% саженцев умерли в первые три месяца и кто за это ответил? Правильно, НИКТО! Кто вместо саженцев мертвецов высадил новые? Никто! Кто поливал хотя бы первые три месяца новые саженцы в Бердске? Никто! Так кого вы тут лечите своей демагогией?
У нас другая мораль, ведь нам животные не ровня, а значит они могут сидеть только за решёткой, они ведь по нашим представлениям глупые , бездушные твари, а мы "венец" творения, ведь мы пупоземельны и плюём на нужды остальных живых существ , неважно деревья это, птицы или животные. Ведь самое главное в нашей жизни начнётся только после нашей физической смерти,так написано в умных книгах, а то что вокруг нас лишь "тлен" и "шелуха"? Но что если всё диаметрально противоположно и после смерти лишь тьма и пустота тлена? Тогда наша жизнь лишь до смерти и нужно успеть жить сегодня и сейчас, холя и лелея всё живое, что нас окружает, а не прозябать в ожидании рая после смерти? Например в Японии по обыкновенным городским паркам, типа нашего "недопарка", свободно живут и пасутся настоящие пятнистые олени и даже нагло попрошайничают еду у прохожих! Просто в Японии Олени ровня человеку, а не его слуга. Но у нас всё за бабки, это наша мораль. Нету денег, нет конфетки...
Не было тогда ни этого "Весёлого охотника" - места для алкашей, ни пивнушки-кафешки за нынешними аттракционами - тоже не было. Даже первой кафешки-пивнушки в павильоне возле милиции (ныне гостиницы) - тоже не было. Вокруг злачных мест тогда не играла музыка и тем более наперебой. "Контингент" отсутствовал полностью. Ни нарков ни алкашей. Даже пятак работал в то время раз только летом и только раз в неделю. И именно из за этого парк казался тихим и спокойным. Был слышен лишь шум листвы высоких тополей в ветреные дни.
Не было столько собак и собаководов. По-моему их вообще не было. Когда-то вывести собаку гадить в парк было верхом неприличия.
Зона аттракционов была значительно меньше, а значит зона зелёных насаждений была значительно больше. Помню примерно тогда только-только появился аттракцион электроавтомобилей. Впрочем он довольно редко функционировал. Хотя при этом среди аттракционов было колесо обозрения, которое уничтожили из за людской тупости.
Никому не приходило в голову асфальтировать площадку в парке. Зачем, когда рядом есть огромная асфальтированная площадь? На месте нынешнего алкомотодрома были кустарники...
Ещё примерно в то же время на местах тропинок выложили дорожки из бетонных плиток в песке. Довольно крупных, не таких как сейчас. Правда из за того что эти дорожки не имели бордюров плитки довольно быстро разболтались и вывалились...
Но в целом тогда парк был парком. Много зелени, много дорожек, много мест для прогулок, тихо и спокойно. Сейчас это непонятно что - даже в обновлённой его части.
Ещё там иногда можно было подтопольники найти. И, был тир(примерно где фонтан, только чуть глубже)
Тиром был весь северо-восточный угол парка, ограниченный улицей Ленина, дорожкой от площади Горького к аттракциону "автомобили" и нынешней дорожкой от улицы Ленина к к/т Орион. Вход был с небольшой асфальтированной площадки, выходящей на площадь Горького. В тире можно было пострелять из пневматических ружей, а в "длинной" огороженной кирпичным забором части (которая шла до дорожки к Ориону) можно было (не всем) пострелять из боевого ПМа. Цели стояли как раз возле стены, за которой в некотором отдалении была дорожка.
Помню дверь его летом было открыта и на ней висел плакат с какой-то переделкой стихотворения Некрасова "Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан". Поэт и гражданин были заменены на что-то военное и было что-то такое нарисовано в чёрно-красных тонах с мишенью.
Через какое-то время этот тир снесли, вместо него на какое-то время сделали этот микроскопический тир возле Ориона, а уже на его месте отгрохали Охотника.
Вот оно что Михалыч! Это мужик виноват, а не небожители отдавшие приказ уничтожить Горький парк и оплативший массовую вырубку оказывается? Ещё мужик виноват, что у жителей Бердска нету больше площади Горького, а есть только в четыре ряда мерская парковка небожителей, на которой теперь гуляющие жители Бердска вне за кона...
Тополь- это по сути трава, которая быстро растёт, но из-за возраста или гнили внутри способная упасть на голову. Вот тогда был бы другой плач: о бездействии, напуганных детях, разбитых автомобилях и т.д.(возможен был бы и реальный некролог). Так что, доверяйтесь профессионалам-лесоустроителям. Если нет- то приводите нормальные контраргументы из этой области. А не "всё пропало/всё продано/сестернин добил парк".
С этого места по подробнее пожалуйста. Кто там в РСУ, который обустраивает парк Горького по контракту, имеет лесхозное образование? Вы ? Может нынешний директор парка Горького лесник по образованию? Может Захаров? Шестернин? Нет? Тогда не мелите чушь! РСУ знает столько же в лесоустройстве, сколько вы в строительстве летающих тарелок!
Тополя давно пора убрать, а вместо них посадить дубы, липы берёзы. 5~7 лет и все будет красиво. И никакого пуха, и после очередного урагана не будет переломанных тополей.
Дубы в Бердске прижились только там, где за ними , первые 15 лет жизни трепетно ухаживали и даже прикрывали для тепла на зиму! Сам знаю несколько Дубов в Бердске с трёхэтажку, но адрес не назову, чтобы пупоземельцы не оборвали их все на веники для бани, люди у нас очень эгоистичны и неадекватны! Вот например около судебных приставов и на улице Лелюха несколько раз подряд высаживали полуметровые дубки на отвяжись и они все успешно сдохли без трепетного ухода, как и планировалось! НА дачах за Гумёнкой после строительства у конечной нескольких коттеджей с круглогодичным проживанием, в окрестной Сосново Берёзовой рощицы, местные паразиты, вырвали с мясом все до одной, сорока сантиметровую поросль молодой сосны на баню, ведь их кайф и пупоземельность главнее молодых Сосёнок, после них хоть потоп, ещё и весь овраг , рядом с собой своими отходами загадили! Пока человеки не начнут себя ассоциировать с деревьями и животными, мы продолжим семимильными шагами лететь в рукотворную пропасть экологического конца света!
Ну а на счёт тайги... Тайга - это не "посадим десяток ёлок с кедрами - и будет тайга"... Это биоценоз. С болотами, мошкой и прочей неприятной пакостью, которая маленькими островками (размером с наш парк) - просто не выживает. Кедры у нас тоже растут плохо. Не вымерзают как дубы, но и нормальными никогда не становятся.
Вот ели и сосны - растут сколько угодно. Но очень медленно. Если сейчас посадить, то 40-летние до их зрелости не доживут. Тополь - наше всё хотя бы потому что растёт быстро. В этом году палки навтыкал - через 5 лет будет полноценная роща!
Вы своими глазами видели чем кончаются попытки посадить осокари-тополя в Бердске - их тотальным гниением после 25 летнего возраста и 100% вынужденной вырубкой для спасения людских жизней, но вас это ничему не научило??? Сосны и Ели прекрасно растут в Бердске и Сибири, если их не засыпать каждый год песко-солевой смесью, а поливать и подкармливать хотя бы первые 15 лет, примеров по Бердску предостаточно, но вам нужны грабли - тополя для бесконечного на них наступания и лысого парка, тотальной аллергии и лысых улиц Бердска???
А гнить они начинают из за дурацкой обрезки. Было такое странное поветрие в 80-90-ые годы обрезать тополя на уровне 5-6 метров от земли. На следующий год тополя сразу давали большое количество быстрорастущих побегов на месте спила и через 5-6 лет тополь вырастал в исходную величину, но уже был не прочным. И да - начинал гнить с этой рукотворной "розетки". B ломается он обычно на местах вот этих спилов.
Если над тополями так не издеваться, то даже при очень сильном ветре у них ломаются только относительно мелкие ветки. А ствол мало того, что выстаивает, но и своей огромной кроной резко ослабляет ветер.
Ну и да. Через 50-60 лет тополя надо планово обновлять. Благо новые тополя вырастают очень быстро. Дерево - оно не навсегда. Даже дуб или секвойя.
Нет
Нет,тополиный пух очень аллергенный
Жалко
А что там жалеть? Тополиный пух от которого аллергия? неубранная территория? Абсолютно нечего жалеть! Пусть будет новый, красивый, современный парк!
Для этого мэров надо было назначать не из Новосибирска, а профессионалов - из Туркмении - каракумцев.
Или монголов из Гоби.
Ужасный стал парк... Идёшь и грусть. Раньше зелень, как в рощу зайдёшь, птички белочки даже были.. Сейчас убогость эту наблюдать желания нет.. Поле лысое, а не парк