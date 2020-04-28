Фото дня: Топор в руки взял мужик, или Лысый парк Бердска

А когда-то был тополиным. Ужасает пустотой и срубленными тополями парк Бердска. Чем вам запомнился парк? Пишите в комментариях. Напишем общий некролог парку.

Парка с тополями больше нет в Бердске Топор в руки взял мужик. И парк Бердска с 25 апреля можно назвать Лысым парком. Каким запомнили вы парк? Какие события с ним связаны у вас? Давайте сделаем общий текст — типа некролог по парку.

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