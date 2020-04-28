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Выявили на рабочем месте положительный результат на COVID-19 у второго зараженного жителя Бердска

22:00 28.04.2020, Елена Белоусова Фото: pexels.com
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Второй заболевший коронавирусом работает в Новосибирске.

Выявили на рабочем месте положительный результат на COVID 19 у второго зараженного жителя Бердска
Два человека в Бердске болеют коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Выявили на рабочем месте положительный результат на COVID 19 у второго зараженного жителя Бердска

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Второй заболевший житель Бердска работает в Новосибирске.
— Он был контактный и был проверен на рабочем месте и был выявлен положительный результат на COVID-19,- рассказала начальник отдела общественных связей и информации горадминистрации Бердска Анна Чекмазова утром, 27 апреля.

Под медицинским наблюдением находятся 42 жителя Бердска из-за коронавируса на 27 апреля, из них — двое детей.

По постановлению Роспотребнадзора — 23 человека, самообратившиеся — 19 человек.

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От редакции

Будут еще зараженные?

Гость, 27 апреля 2020 16:06
И??? Она жила в Бердске, круг общения у нее был? работала в Академе, т.е. добиралась на общественном транспорте или сама? где жила обрабатывать будут???
Raven, 27 апреля 2020 17:12
Все эти данные строго засекречены. Если не засекретить, то пандемия короновируса не пройдет
Аноним, 27 апреля 2020 17:20
НВР:
Да
Аноним, 27 апреля 2020 17:48
НВР:
И очень много
Аноним, 28 апреля 2020 18:28
НВР:
Переболеем все.

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