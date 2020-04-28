Выявили на рабочем месте положительный результат на COVID-19 у второго зараженного жителя Бердска

Два человека в Бердске болеют коронавирусом

Второй заболевший житель Бердска работает в Новосибирске.

— Он был контактный и был проверен на рабочем месте и был выявлен положительный результат на COVID-19,- рассказала начальник отдела общественных связей и информации горадминистрации Бердска Анна Чекмазова утром, 27 апреля.

Под медицинским наблюдением находятся 42 жителя Бердска из-за коронавируса на 27 апреля, из них — двое детей.

По постановлению Роспотребнадзора — 23 человека, самообратившиеся — 19 человек.