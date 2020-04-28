Выявили на рабочем месте положительный результат на COVID-19 у второго зараженного жителя Бердска

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Второй заболевший житель Бердска работает в Новосибирске.
— Он был контактный и был проверен на рабочем месте и был выявлен положительный результат на COVID-19,- рассказала начальник отдела общественных связей и информации горадминистрации Бердска Анна Чекмазова утром, 27 апреля.
Под медицинским наблюдением находятся 42 жителя Бердска из-за коронавируса на 27 апреля, из них — двое детей.
По постановлению Роспотребнадзора — 23 человека, самообратившиеся — 19 человек.
Да
И очень много
Переболеем все.