Текст панихиды для домашнего чтения на Радоницу 28 апреля от главы РПЦ. Молитва

28 апреля поминают всех умерших

Последование панихиды пасхальным чином во вторник 2-й седмицы по Пасхе, день Радоницы, для домашнего (келейного) совершения.

28 апреля 2020 года

ПАСХА



Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.Тропарь, глас 5:Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды.Стих 1: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от Лица́ Его́ ненави́дящии Его́.Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.Стих 2: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с воскре́се: единожды.Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.Стих 3: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды.Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.Стих 4: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, возра́дуемся и возвесели́мся в онь. Христо́с воскре́се: единожды.Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.И паки:Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.Го́споди, поми́луй, 12.Молитва:Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго, пре¬ста́вльшияся рабы́ Твоя́ и́мярек и я́ко Благ и Человеко¬лю́бец, отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная их согреше́ния и нево́льная, изба́ви их ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй им прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя. А́ще бо и согреши́ша, но не отступи́ша от Тебе́, и несумне́нно во Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́роваша, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́даша. Те́мже ми́лостив тем бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей, и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.КАНОН ПАСХИПеснь 1Ирмо́с: Воскресе́ния день, просвети́мся, лю́дие; Па́сха, Госпо́дня Па́сха: от сме́рти бо к жи́зни и от земли́ к Небеси́ Христо́с Бог нас преведе́, побе́дную пою́щия.Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.Очи́стим чу́вствия, и у́зрим непристу́пным све́том Воскресе́ния Христа́ блиста́ющася, и ра́дуйтеся реку́ща я́сно да услы́шим, побе́дную пою́ще.Христо́с воскре́се из ме́ртвых.Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся, земля́ же да ра́дуется, да пра́зднует же мир, ви́димый же весь и неви́димый: Христо́с бо воста́, весе́лие ве́чное.Песнь 3Христо́с воскре́се из ме́ртвых.Ны́не вся испо́лнишася све́та, Не́бо же и земля́, и преиспо́дняя: да пра́зднует у́бо вся тварь воста́ние Христо́во, в Не́мже утвержда́ется.Христо́с воскре́се из ме́ртвых.Вчера́ спогребо́хся Тебе́, Христе́, совостаю́ днесь воскре́сшу Тебе́, сраспина́хся Тебе́ вчера́, Сам мя спросла́ви, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.Катава́сия: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое, не от ка́мене непло́дна чудоде́емое, но нетле́ния исто́чник, из гро́ба одожди́вша Христа́, в Не́мже утвержда́емся.Та́же:Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды.Го́споди, поми́луй. Трижды.Молитва:Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго, пре¬ста́вльшияся рабы́ Твоя́ и́мярек и я́ко Благ и Человеко¬лю́бец, отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная их согреше́ния и нево́льная, изба́ви их ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй им прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя. А́ще бо и согреши́ша, но не отступи́ша от Тебе́, и несумне́нно во Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́роваша, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́даша. Те́мже ми́лостив тем бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей, и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.Ипакои́, глас 4Предвари́вшия у́тро я́же о Мари́и, и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, слы́шаху от А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго с ме́ртвыми что и́щете, я́ко челове́ка? Ви́дите гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть; я́ко есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род че¬лове́ческий.Песнь 4Ирмо́с: На Боже́ственней стра́жи богоглаго́ливый Авваку́м да ста́нет с на́ми и пока́жет светоно́сна А́нгела, я́сно глаго́люща: днесь спасе́ние ми́ру, я́ко воскре́се Христо́с, я́ко всеси́лен.Христо́с воскре́се из ме́ртвых.Му́жеский у́бо пол, я́ко разве́рзый де́вственную утро́бу, яви́ся Христо́с; я́ко челове́к же, А́гнец нарече́ся; непоро́чен же, я́ко невку́сен скве́рны, на́ша Па́сха, и я́ко Бог и́стинен, соверше́н рече́ся.Христо́с воскре́се из ме́ртвых.Я́ко единоле́тный а́гнец, благослове́нный нам вене́ц Христо́с, во́лею за всех закла́н бысть, Па́сха чисти́тельная, и па́ки из гро́ба кра́сное пра́вды нам возсия́ Со́лнце.Христо́с воскре́се из ме́ртвых.Богооте́ц у́бо Дави́д пред се́нным ковче́гом скака́ше игра́я, лю́дие же Бо́жии святи́и, образо́в сбытие́ зря́ще, весели́мся боже́ственне, я́ко воскре́се Христо́с, я́ко всеси́лен.Песнь 5Ирмо́с: У́тренюем у́треннюю глубоку́, и вме́сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це, и Христа́ у́зрим, пра́вды Со́лнце, всем жизнь возсия́юща.Христо́с воскре́се из ме́ртвых.Безме́рное Твое́ благоутро́бие а́довыми у́зами содержи́мии зря́ще, к све́ту идя́ху, Христе́, весе́лыми нога́ми, Па́сху хва́ляще ве́чную.Христо́с воскре́се из ме́ртвых.Присту́пим, свещено́снии, исходя́щу Христу́ из гро́ба я́ко Жениху́, и спра́зднуим любопра́зднственными чи́нми Па́сху Бо́жию спаси́¬тель¬ную.Песнь 6Христо́с воскре́се из ме́ртвых.Сохрани́в це́ла зна́мения, Христе́, воскре́сл еси́ от гро́ба, ключи́ Де́вы не вреди́вый в рождестве́ Твое́м, и отве́рзл еси́ нам ра́йския две́ри.Христо́с воскре́се из ме́ртвых.Спа́се мой, живо́е же и неже́ртвенное заколе́ние, я́ко Бог Сам Себе́ во́лею приве́д Отцу́, совоскреси́л еси́ всеро́днаго Ада́ма, воскре́с от гро́ба.Катава́сия: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́, и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя, содержа́щия свя́занныя, Христе́, и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на, воскре́сл еси́ от гро́ба.Та́же:Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды.Го́споди, поми́луй. Трижды.Молитва:Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго, пре¬ста́вльшияся рабы́ Твоя́ и́мярек и я́ко Благ и Человеко¬лю́бец, отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная их согреше́ния и нево́льная, изба́ви их ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй им прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя. А́ще бо и согреши́ша, но не отступи́ша от Тебе́, и несумне́нно во Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́роваша, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́даша. Те́мже ми́лостив тем бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей, и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.Конда́к заупоко́йный, глас 8:Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.Конда́к Па́схи, глас 8:А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, но а́дову разруши́л еси́ си́лу и воскре́сл еси́, я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же, жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся, и Твои́м апо́столом мир да́руяй, па́дшим подая́й воскресе́ние.Та́же:Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, еди́ному Безгре́шному. Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: Ты́ бо еси́ Бог наш, ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, и́мя Твое́ имену́ем. Прииди́те, вси ве́рнии, поклони́мся свято́му Христо́ву Воскресе́нию: се́ бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. Всегда́ благословя́ще Го́спода, пое́м Воскресе́ние Его́: распя́тие бо претерпе́в, сме́ртию смерть разруши́.Воскре́с Иису́с от гро́ба, я́коже прорече́, даде́ нам живо́т ве́чный и ве́лию ми́лость.Песнь 7Ирмо́с: О́троки от пе́щи изба́вивый, быв Челове́к, стра́ждет я́ко сме́ртен, и Cтра́стию сме́ртное в нетле́ния облачи́т благоле́пие, еди́н благослове́н отце́в Бог и препросла́влен.Христо́с воскре́се из ме́ртвых.Жены́ с ми́ры богому́дрыя в след Тебе́ теча́ху, Его́же я́ко ме́ртва со слеза́ми иска́ху, поклони́шася ра́дующияся Живо́му Бо́гу и Па́сху та́йную Твои́м, Христе́, ученико́м благовести́ша.Христо́с воскре́се из ме́ртвых.Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние, а́дово разруше́ние, ино́го жития́ ве́чнаго нача́ло, и игра́юще пое́м Вино́внаго, еди́наго благослове́ннаго отце́в Бо́га и препросла́вленнаго.Христо́с воскре́се из ме́ртвых.Я́ко вои́стину свяще́нная и всепра́зднственная сия́ спаси́тельная нощь, и светоза́рная, светоно́снаго дне воста́ния су́щи провозве́стница: в не́йже безле́тный Свет из гро́ба пло́тски всем возсия́.Песнь 8Христо́с воскре́се из ме́ртвых.Прииди́те, но́ваго виногра́да рожде́ния, Боже́ственнаго весе́лия, в наро́читом дни Воскресе́ния, Ца́рствия Христо́ва приобщи́мся, пою́ще Его́ я́ко Бо́га во ве́ки.Христо́с воскре́се из ме́ртвых.Возведи́ о́крест о́чи твои́, Сио́не, и виждь: се́ бо приидо́ша к тебе́, я́ко богосве́тлая свети́ла, от за́пада, и се́вера, и мо́ря, и восто́ка ча́да твоя́, в тебе́ благословя́щая Христа́ во ве́ки.Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше, треми́ соединя́емое во Ипоста́сех Естество́, Пресу́щественне и Пребоже́ственне, в Тя крести́хомся и Тя благослови́м во вся ве́ки.Катава́сия: Сей нарече́нный и святы́й день, еди́н суббо́т царь и госпо́дь, пра́здников пра́здник и торжество́ есть торже́ств: во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки.Припев:А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба, и ме́ртвыя воздви́г¬нувый: лю́дие, весели́теся.Песнь 9Ирмо́с: Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме: сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.Христо́с воскре́се из ме́ртвых.О Боже́ственнаго, о любе́знаго, о сладча́йшаго Твоего́ гла́са! С на́ми бо нело́жно обеща́лся еси́ бы́ти до сконча́ния ве́ка, Христе́: Его́же, ве́рнии, утвержде́ние наде́жды иму́ще, ра́дуемся.Христо́с воскре́се из ме́ртвых.О Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, Христе́! О му́дросте, и Сло́ве Бо́жий, и си́ло! Подава́й нам и́стее Тебе́ причаща́тися в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́.Катава́сия: Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме: сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.Та́же:Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды.Го́споди, поми́луй. Трижды.Молитва:Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго, пре¬ста́вльшияся рабы́ Твоя́ и́мярек и я́ко Благ и Человеко¬лю́бец, отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная их согреше́ния и нево́льная, изба́ви их ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй им прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя. А́ще бо и согреши́ша, но не отступи́ша от Тебе́, и несумне́нно во Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́роваша, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́даша. Те́мже ми́лостив тем бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей, и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.Ексапостила́рий:Пло́тию усну́в, я́ко мертв, Царю́ и Го́споди, тридне́вен воскре́сл еси́, Ада́ма воздви́г от тли, и упраздни́в смерть: Па́сха нетле́ния, ми́ра спасе́ние.И тропари покойны, глас 4:Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, я́же у Тебе́, Человеколю́бче.В поко́ищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́ши раб Твои́х, я́ко еди́н еси́ Человеколю́бец.Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.Еди́на Чи́стая и Непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, моли́ спасти́ся душа́м их.Го́споди, поми́луй. 40.Молитва:Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго, пре¬ста́вльшияся рабы́ Твоя́ и́мярек и я́ко Благ и Человеко¬лю́бец, отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная их согреше́ния и нево́льная, изба́ви их ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй им прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя. А́ще бо и согреши́ша, но не отступи́ша от Тебе́, и несумне́нно во Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́роваша, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́даша. Те́мже ми́лостив тем бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей, и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.Сла́ва, и ны́не:Го́споди, поми́луй. Трижды. Го́споди, благослови́.Отпу́стХристе́, воскресы́й из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́вый и су́щим во гробе́х живо́т дарова́вый, и́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х Твои́х, ду́ши от нас преста́вльшихся раб Твои́х и́мярек в селе́ниих святы́х всели́, и с пра́ведными причти́, и нас поми́луй я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.И глаго́лем:Ве́чная ва́ша па́мять, достоблаже́ннии и приснопа́мятнии отцы́, ма́тери, бра́тия и се́стры на́ша и́мярек.Ве́чная па́мять. Три́жды.Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды.И нам дарова́ живо́т ве́чный, покланя́емся Его́ тридне́вному Воскресе́нию.