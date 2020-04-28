Секс как самая вкусная таблетка от коронавируса COVID 19

Что такое коронавирус COVID-19? Это определенный вид вируса. И здесь даже не нужно углубляться в его происхождение, важно помнить одно, что, как любой другой вирус, он поражает тело человека на низких вибрациях, до 5 ГЦ. А что это за вибрации:



Раздражение (3,5Гц),

Пренебрежение (1,5Гц),

Гнев (0,9Гц),

Обида (0,6Гц).



И пока мы испытываем эти чувства, наше тело очень уязвимо. А вот именно секс, интимная близость позволяет нам чувствовать себя иначе. Во время секса в теле каждого человека открывается сильнейший энергетический потенциал, о котором многие и не подозревают. Благодаря этому мы наполняемся радостью, благодарностью, счастьем. А частота наших вибраций в теле увеличивается от 45 до 150 Гц. И это означает только одно: в таком теле не может выжить ни один вирус. Вот и весь секрет, просто, а самое главное, ВКУСНО!

