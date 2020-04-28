Секс как самая вкусная таблетка от коронавируса COVID 19

Что такое коронавирус COVID-19? Это определенный вид вируса. И здесь даже не нужно углубляться в его происхождение, важно помнить одно, что, как любой другой вирус, он поражает тело человека на низких вибрациях, до 5 ГЦ. А что это за вибрации:
Раздражение (3,5Гц),
Пренебрежение (1,5Гц),
Гнев (0,9Гц),
Обида (0,6Гц).
И пока мы испытываем эти чувства, наше тело очень уязвимо. А вот именно секс, интимная близость позволяет нам чувствовать себя иначе. Во время секса в теле каждого человека открывается сильнейший энергетический потенциал, о котором многие и не подозревают. Благодаря этому мы наполняемся радостью, благодарностью, счастьем. А частота наших вибраций в теле увеличивается от 45 до 150 Гц. И это означает только одно: в таком теле не может выжить ни один вирус. Вот и весь секрет, просто, а самое главное, ВКУСНО!
Раздражение (3,5Гц),
Пренебрежение (1,5Гц),
Гнев (0,9Гц),
Обида (0,6Гц).
И пока мы испытываем эти чувства, наше тело очень уязвимо. А вот именно секс, интимная близость позволяет нам чувствовать себя иначе. Во время секса в теле каждого человека открывается сильнейший энергетический потенциал, о котором многие и не подозревают. Благодаря этому мы наполняемся радостью, благодарностью, счастьем. А частота наших вибраций в теле увеличивается от 45 до 150 Гц. И это означает только одно: в таком теле не может выжить ни один вирус. Вот и весь секрет, просто, а самое главное, ВКУСНО!
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Сегодня во время карантина практически у всех одна и та же картина дня. Зато теперь вечера стали свободнее. Так пусть именно они станут самыми интересными. А если вам захочется чего-нибудь нового и интересного, приезжайте в магазин «Магия Любви», на Лелюха, 13, уже сейчас.
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на час дольше ежедневно с 10.00 до 21.00
И теперь у вас есть прекрасная возможность получить индивидуальную консультацию, не только в утренние часы , но и вечером после 20.00. Это то время, когда консультант может максимально долго уделить вам внимание.
Еще одна приятная новость. Спешите сделать выгодные покупки.
Таких скидок не было еще никогда и ни в одном магазине эротических товаров.
Хотим всех приятно
удивить, с 1 мая магазин
работает на час дольше
ежедневно
с 10.00 до 21.00
И теперь у вас есть прекрасная возможность получить индивидуальную консультацию, не только в утренние часы , но и вечером после 20.00. Это то время, когда консультант может максимально долго уделить вам внимание.
Еще одна приятная новость. Спешите сделать выгодные покупки.
Таких скидок не было еще никогда и ни в одном магазине эротических товаров.
удивить, с 1 мая магазин
работает на час дольше
ежедневно
с 10.00 до 21.00
И теперь у вас есть прекрасная возможность получить индивидуальную консультацию, не только в утренние часы , но и вечером после 20.00. Это то время, когда консультант может максимально долго уделить вам внимание.
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При покупке товаров на сумму от 5000 руб. скидка составит 30%
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АКЦИЯ скидки на ВСЕ!
При покупке товаров на сумму от 3000 руб. вы получаете скидку 20%
При покупке товаров на сумму от 5000 руб. скидка составит 30%
Успевайте побаловать себя, открывая новые ощущения и возможности вашего тела.
ВАЖНО, скидка распространяется НА ВСЕ ЗАКАЗЫ:
• можете делать покупки в магазине «Магия Любви» по адресу Лелюха, 13
• можете покупать через интернет www.intim-ml.ru,
доставку до подъезда мы делаем каждый понедельник, среду и пятницу,
заказы формируйте на сайте или по телефону 8 (383-41) 2-16-09.
Помните, в магазине мы соблюдаем все меры безопасности и конфиденциальности.
• можете делать покупки в магазине «Магия Любви» по адресу Лелюха, 13
• можете покупать через интернет www.intim-ml.ru,
доставку до подъезда мы делаем каждый понедельник, среду и пятницу,
заказы формируйте на сайте или по телефону 8 (383-41) 2-16-09.
Помните, в магазине мы соблюдаем все меры безопасности и конфиденциальности.
У каждой ночи своя МАГИЯ.
А какой будет ваша НОЧЬ?
Большой ассортимент товаров
для укрепления и сохранения
интимного здоровья вы найдете в
магазине «Магия Любви» по адресу:
г. Бердск ул. Лелюха, 13.
ЕЖЕДНЕВНО
с 10.00 до 21.00
тел. 8(383-41) 2-16-09
А какой будет ваша НОЧЬ?
Большой ассортимент товаров
для укрепления и сохранения
интимного здоровья вы найдете в
магазине «Магия Любви» по адресу:
г. Бердск ул. Лелюха, 13.
ЕЖЕДНЕВНО
с 10.00 до 21.00
тел. 8(383-41) 2-16-09
Мы работаем с лицами старше 18+ ИП Адамович С.В. ИНН 540226788008 ОГРНИП 305540235400021.
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На правах рекламы. Фото www.intim-ml.ru