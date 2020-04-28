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Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 1 по 10 мая

17:29 28.04.2020 Фото: pxhere.com
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1 мая: хорошее время для наведения порядка на газонах, в малиннике. Можно также вносить подкормки для растений, защитить садовые деревья от вредителей. День хорош для посева моркови и свеклы.

Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 1 по 10 мая
Если придерживаться рекомендаций астрологов, то урожайность некоторых плодов будет заметно выше

Многие садоводы-огородники пользуются лунным календарем, планируя посевные работы. В таблице на май 2020 года имеется немало подходящих чисел для занятий в саду и огороде. Если придерживаться рекомендаций астрологов, то урожайность некоторых плодов будет заметно выше.

Подходящие дни для посадочных работ в саду и огороде в период с 1 по 10 мая 2020 года

1 мая: хорошее время для наведения порядка на газонах, в малиннике. Можно также вносить подкормки для растений, защитить садовые деревья от вредителей. День хорош для посева моркови и свеклы.
2-3 мая: в это время необходимо очистить грядки от сорняков. Позволительно также в этот период вносить различные удобрения (органические и минеральные). Можно также взрыхлить почву, посеять огурцы или многолетние цветы.

4-5 мая: день хорош для посева однолетних и многолетних цветов, высаживания корнеплодов, петрушки. Можно также заняться садовой земляникой, навести в ней порядок.
6 мая: в этот день рекомендуется прореживать всходы, планировать посевы на пустующих грядках. День хорош для удобрения растений, высадки рассады.
7 мая: неблагополучный день для выполнения каких-либо садово-огородных работ, лучше посвятить этот период отдыху.
8-10 мая: день хорош для посевов многих растений (луковичные, бахчевые, огурцы, патиссоны, кабачки). Можно также заниматься пикировкой саженцев, а также приступать к окулировке подготовленного материала для черенкования.

Источник: rsute.ru

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