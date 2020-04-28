Какие молитвы должен прочесть православный христианин на Радоницу 28 апреля 2020 года

Радоница — праздник не скорби, а радости. Считается, что в этот день Пасху отмечают умершие, а потому грустить и печалиться нельзя. Но и бурное веселье в праздник запрещено, ведь речь идет все же о душах усопших.

Радоница — церковный праздник, который имеет массу народных традиций

На девятый день после празднования Пасхи православные отмечают Радоницу — день поминовения усопших. В этот день по традиции верующие поминают усопших родных в храме во время молитвы и непосредственно навещая их на кладбищах. В 2020 году Радоницу отмечать будут 28 апреля.

Радоница — церковный праздник, который имеет массу народных традиций. В этот день многие устраивают поминальные обеды в память об умерших. Во многих регионах в честь праздника объявляется дополнительный выходной день.

Радоница в 2020 году — как отмечать во время карантина, традиции



Радоница — праздник не скорби, а радости. Считается, что в этот день Пасху отмечают умершие, а потому грустить и печалиться нельзя. Но и бурное веселье в праздник запрещено, ведь речь идет все же о душах усопших.

По церковным традициям в этот день в храмах проводят панихиды — в церкви можно оставить записку с именем умершего, чтобы за него помолились. Важно посетить храм и помолиться самому.

Символом праздника является память о человеке. В молитве стоит просить прощения и прощать, просить об успокоении души умершего. Многие обращаются к усопшим с просьбами о помощи и о совете. Считается, что духовно родной человек даже после смерти остается рядом со своими близкими, и может как Ангел-хранитель защитить от напастей.

Народная традиция праздника — посещение кладбища. Заранее верующие убирают могилы родных, чтобы на Радоницу принести туда цветы, угощения. Многие прямо на кладбищах устраивают поминальные обеды, другие стол накрывают дома.

Священнослужители считают подобную укоренившуюся традицию в нашей стране настоящим кощунством. В Радоницу на кладбище можно отнести свечу, а не кулич и крашеные яйца. Важно помолиться за душу родного человека, а не опрокинуть стакан в память о нем.

Если для человека важно, чтобы его родного «помянули», лучше раздать еду бедным, а не оставить ее на могиле.

Употребление спиртного в Радоницу, в особенности возле могил, далеко не христианская традиция, а скорее народная. По церковным правилам поступать таким образом не стоит, ведь это противоречит христианским канонам. Поминальный обед дома также должен пройти в максимально спокойной и мирной обстановке. Ставить на столы лишние приборы, чтобы усопшие «отметили пасху с живыми» — языческий обычай.

Именно по этой причине Радоница в условиях карантина, объявленного из-за эпидемии коронавируса, пройдет, вероятнее всего, по наиболее правильному церковному «сценарию». Верующие должны помолиться о душах усопших дома, заказать панихиду (что можно сделать в период самоизоляции даже через Интернет), помянуть умерших в узком семейном кругу. Пышные торжества и гулянья на Радоницу неприемлемы, хотя каждый год именно они сопровождают церковный праздник.

Что касается запретов, то на Радоницу их практически нет. Это не тот праздник, который несет с собой запрет на физический труд, рукоделие и домашние хлопоты. На Радоницу после утренней молитвы можно делать все, что требуется для блага вашей семьи. Запрещено в праздник ругаться и сквернословить, громко разговаривать и смеяться, быть жестоким и жадным по отношению к животным, к бедным и немощным людям. Важно придерживаться всех христианских добродетелей, не перебарщивать с едой и спиртным и не забывать о сути церковного православного праздника.

Молитвы на Радоницу для православных



На Радоницу помолиться можно дома перед иконой своими словами. Главное, чтобы шли они от чистого сердца и открытой души, чтобы в них упоминались родные, но не со скорбью, а с благодарностью и надежду на встречу на небесах.

Можно использовать и традиционные молитвы на Радоницу, но простое заучивание не подойдет. Только искренняя молитва, произнесенная с пониманием и осознанием ее значимости, станет для души и тела целебным бальзамом.

Молитвы об умерших на Радоницу:

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй. (Трижды.)

Со святыми упокой, Христе, душу раба (рабы, души раб) Твоего (Твоея, Твоих) , идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Источник: TheRussianTimes