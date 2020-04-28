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Какие молитвы должен прочесть православный христианин на Радоницу 28 апреля 2020 года

18:10 28.04.2020 Фото: pxhere.com
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Радоница — праздник не скорби, а радости. Считается, что в этот день Пасху отмечают умершие, а потому грустить и печалиться нельзя. Но и бурное веселье в праздник запрещено, ведь речь идет все же о душах усопших.

Какие молитвы должен прочесть православный христианин на Радоницу 28 апреля 2020 года
Радоница — церковный праздник, который имеет массу народных традиций

На девятый день после празднования Пасхи православные отмечают Радоницу — день поминовения усопших. В этот день по традиции верующие поминают усопших родных в храме во время молитвы и непосредственно навещая их на кладбищах. В 2020 году Радоницу отмечать будут 28 апреля.

Радоница — церковный праздник, который имеет массу народных традиций. В этот день многие устраивают поминальные обеды в память об умерших. Во многих регионах в честь праздника объявляется дополнительный выходной день.

Радоница в 2020 году — как отмечать во время карантина, традиции

Радоница — праздник не скорби, а радости. Считается, что в этот день Пасху отмечают умершие, а потому грустить и печалиться нельзя. Но и бурное веселье в праздник запрещено, ведь речь идет все же о душах усопших.

По церковным традициям в этот день в храмах проводят панихиды — в церкви можно оставить записку с именем умершего, чтобы за него помолились. Важно посетить храм и помолиться самому.

Символом праздника является память о человеке. В молитве стоит просить прощения и прощать, просить об успокоении души умершего. Многие обращаются к усопшим с просьбами о помощи и о совете. Считается, что духовно родной человек даже после смерти остается рядом со своими близкими, и может как Ангел-хранитель защитить от напастей.

Народная традиция праздника — посещение кладбища. Заранее верующие убирают могилы родных, чтобы на Радоницу принести туда цветы, угощения. Многие прямо на кладбищах устраивают поминальные обеды, другие стол накрывают дома.

Священнослужители считают подобную укоренившуюся традицию в нашей стране настоящим кощунством. В Радоницу на кладбище можно отнести свечу, а не кулич и крашеные яйца. Важно помолиться за душу родного человека, а не опрокинуть стакан в память о нем.

Если для человека важно, чтобы его родного «помянули», лучше раздать еду бедным, а не оставить ее на могиле.

Употребление спиртного в Радоницу, в особенности возле могил, далеко не христианская традиция, а скорее народная. По церковным правилам поступать таким образом не стоит, ведь это противоречит христианским канонам. Поминальный обед дома также должен пройти в максимально спокойной и мирной обстановке. Ставить на столы лишние приборы, чтобы усопшие «отметили пасху с живыми» — языческий обычай.

Именно по этой причине Радоница в условиях карантина, объявленного из-за эпидемии коронавируса, пройдет, вероятнее всего, по наиболее правильному церковному «сценарию». Верующие должны помолиться о душах усопших дома, заказать панихиду (что можно сделать в период самоизоляции даже через Интернет), помянуть умерших в узком семейном кругу. Пышные торжества и гулянья на Радоницу неприемлемы, хотя каждый год именно они сопровождают церковный праздник.

Что касается запретов, то на Радоницу их практически нет. Это не тот праздник, который несет с собой запрет на физический труд, рукоделие и домашние хлопоты. На Радоницу после утренней молитвы можно делать все, что требуется для блага вашей семьи. Запрещено в праздник ругаться и сквернословить, громко разговаривать и смеяться, быть жестоким и жадным по отношению к животным, к бедным и немощным людям. Важно придерживаться всех христианских добродетелей, не перебарщивать с едой и спиртным и не забывать о сути церковного православного праздника.

Молитвы на Радоницу для православных

На Радоницу помолиться можно дома перед иконой своими словами. Главное, чтобы шли они от чистого сердца и открытой души, чтобы в них упоминались родные, но не со скорбью, а с благодарностью и надежду на встречу на небесах.

Можно использовать и традиционные молитвы на Радоницу, но простое заучивание не подойдет. Только искренняя молитва, произнесенная с пониманием и осознанием ее значимости, станет для души и тела целебным бальзамом.

Молитвы об умерших на Радоницу:

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй. (Трижды.)

Со святыми упокой, Христе, душу раба (рабы, души раб) Твоего (Твоея, Твоих) , идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Источник: TheRussianTimes

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От редакции

Будете молиться в этот день?

Аноним, 27 апреля 2020 17:18
НВР:
Обязательно будем молиться!
Аноним, 27 апреля 2020 18:33
НВР:
Да
Аноним, 27 апреля 2020 20:08
НВР:
Конечно, обязательно!
Аноним, 27 апреля 2020 21:09
Да
Анна, 27 апреля 2020 23:18
Поиолюсь дома о своих милых сердцу людей...Светлая память всем моим любимым родным...
Аноним, 27 апреля 2020 23:25
НВР:
Да, конечно
Любовь, 27 апреля 2020 23:48
Буду молиться о своих родителях и родственниках, друзьях.Светлая им память!
Аноним, 28 апреля 2020 00:36
даНВР:
Нина, 28 апреля 2020 01:22
Обазательно. Помолюсь о своих родителях, родственниках. Светлая им память.
Аноним, 28 апреля 2020 02:36
Да буду обязательно!
Аноним, 28 апреля 2020 02:48
НВР:
ДА.
Аноним, 28 апреля 2020 05:50
НВР:
Буду молиться об усопших сродниках своих: Валентины, Григория, Татианы, Варвары, Василия, Веры, Надежды, Георгия, Людмилы и о всех православных христианах
Аноним, 28 апреля 2020 09:04
НВР:
Помолилась
Аноним, 28 апреля 2020 09:12
НВР:
Обязательно
.
Аноним, 28 апреля 2020 10:10
НВР:
Молюсь.
Аноним, 28 апреля 2020 10:19
Царствие небесное всем, кто сегодня на небесах. Упокой их души, Боже.
Аноним, 28 апреля 2020 10:23
НВР:
Да. Вечная память моим усопшим рдным людям и друзьям.
Аноним, 28 апреля 2020 11:29
НВР:
Обязательно
Аноним, 28 апреля 2020 12:11
НВР:
Да и помяни отца моего Николая деда Леонида бабушку Александру.маму Александру дядю Анатолия
Аноним, 28 апреля 2020 12:20
НВР:
Да конкчно
Владимир, 28 апреля 2020 12:23
Это мои родные, близкие. Конечно я помню о них. Светлая им память.
Аноним, 28 апреля 2020 12:28
НВР:
Да, обязательно.
Аноним, 28 апреля 2020 12:33
НВР:
Аноним, 28 апреля 2020 12:58
НВР:
Да, поминем всех родных.
Аноним, 28 апреля 2020 13:07
Светлая память
Аноним, 28 апреля 2020 13:07
НВР:
Да. Буду молиться.
Аноним, 28 апреля 2020 13:18
Молиться буду дома,кладбище посетить не удасться ,перекрыли!Наверно правильно,но вот я думаю-не обидится на меня отец к которому не пошёл на могилу,на Радоницу?
Аноним, 28 апреля 2020 13:41
НВР:да
Аноним, 28 апреля 2020 13:47
НВР:
Да,Христос Воскресе!!!
Аноним, 28 апреля 2020 13:52
НВР:
Конечно.
светлана, 28 апреля 2020 14:00
НВР:
да
Аноним, 28 апреля 2020 14:00
НВР:
Да, буду
Господи Иисусе Христе помилуй мя грешную
Аноним, 28 апреля 2020 14:11
Обязательно
Елена, 28 апреля 2020 14:28
НВР:
Христос Воскресе!!!Да. Буду молиться.
Аноним, 28 апреля 2020 15:00
НВР:
Обязательно уже молюсь. Царства небесного всем моим родным и близким.
Аноним, 28 апреля 2020 15:04
НВР:
Как не молится, обязательно буду.
Виктория., 28 апреля 2020 15:41
Царствие небесное рабе Божией Наталье и всем православным, и всем тем,кто защищал страну и ушел уже от нас.Спасибо з подборку молитв.Христос Воскресе.
Елена, 28 апреля 2020 15:45
❤РАДОНИЦА❤
(28 апреля 2020)

ОНИ сегодня у ворот нас ждут...
Стоят и смотрят, смотрят на дорогу...
«Твои придут?» , «Конечно же, придут!
Ведь Радоница! Не прийти не могут...»

Один лишь день в году ИМ Богом дан:
Когда во храмах загорятся свечи,
Их отблеск разольется по крестам
И возвестит о долгожданной встрече.

Тогда откроются небесные врата,
И засияет мир янтарным светом,
Польется с неба душ ИХ чистота
Как жаль, что не дано нам видеть это...

Мы сердцем знаем: здесь они сейчас,
Хранители невидимые наши...
Нам гладят руки, обнимают нас...
И мы их вспоминаем, тех, тогдашних...

Вон мама у ограды ждет,
И светится ее душа любовью...
Отец...Он так знакомо подмигнет
И распрямит нахмуренные брови...

...А кто-то так и не дождется...Жаль...
Ну, что же, не смогли : дела, заботы...
Обнимет Душу светлая печаль,
Чтоб ждать до следущей родительской субботы...

ОНИ нас оправдают и простят...
А вот у нас на сердце будет камень!
ОНИ как дети в души нам глядят,
Чтоб поняли мы: нет разлук меж нами!

ИМ не нужны конфеты, куличи,
И памятник из мрамора, гранита...
Лишь память...И еще огонь свечи...
И тихая, в полголоса, молитва...

...Хоть иногда, но заходите в храм,
После работы..Днем или под вечер...
Чтоб поклониться светлым образам...
Прочесть молитву... И поставить свечи...
+++

Автор Наталья Лысенко.
Аноним, 28 апреля 2020 16:38
Да, уже помолились
Любовь, 28 апреля 2020 17:11
Подала панихиду заочно по телефону о своих ушедших в иной мир родных и близких и, конечно, сама помолилась и попросила Господа их не оставить и помочь их Душам.
Аноним, 28 апреля 2020 17:28
НВР:
Да!!!

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