Какие молитвы должен прочесть православный христианин на Радоницу 28 апреля 2020 года

На девятый день после празднования Пасхи православные отмечают Радоницу — день поминовения усопших. В этот день по традиции верующие поминают усопших родных в храме во время молитвы и непосредственно навещая их на кладбищах. В 2020 году Радоницу отмечать будут 28 апреля.
Радоница — церковный праздник, который имеет массу народных традиций. В этот день многие устраивают поминальные обеды в память об умерших. Во многих регионах в честь праздника объявляется дополнительный выходной день.
Радоница в 2020 году — как отмечать во время карантина, традиции
По церковным традициям в этот день в храмах проводят панихиды — в церкви можно оставить записку с именем умершего, чтобы за него помолились. Важно посетить храм и помолиться самому.
Символом праздника является память о человеке. В молитве стоит просить прощения и прощать, просить об успокоении души умершего. Многие обращаются к усопшим с просьбами о помощи и о совете. Считается, что духовно родной человек даже после смерти остается рядом со своими близкими, и может как Ангел-хранитель защитить от напастей.
Народная традиция праздника — посещение кладбища. Заранее верующие убирают могилы родных, чтобы на Радоницу принести туда цветы, угощения. Многие прямо на кладбищах устраивают поминальные обеды, другие стол накрывают дома.
Священнослужители считают подобную укоренившуюся традицию в нашей стране настоящим кощунством. В Радоницу на кладбище можно отнести свечу, а не кулич и крашеные яйца. Важно помолиться за душу родного человека, а не опрокинуть стакан в память о нем.
Если для человека важно, чтобы его родного «помянули», лучше раздать еду бедным, а не оставить ее на могиле.
Употребление спиртного в Радоницу, в особенности возле могил, далеко не христианская традиция, а скорее народная. По церковным правилам поступать таким образом не стоит, ведь это противоречит христианским канонам. Поминальный обед дома также должен пройти в максимально спокойной и мирной обстановке. Ставить на столы лишние приборы, чтобы усопшие «отметили пасху с живыми» — языческий обычай.
Именно по этой причине Радоница в условиях карантина, объявленного из-за эпидемии коронавируса, пройдет, вероятнее всего, по наиболее правильному церковному «сценарию». Верующие должны помолиться о душах усопших дома, заказать панихиду (что можно сделать в период самоизоляции даже через Интернет), помянуть умерших в узком семейном кругу. Пышные торжества и гулянья на Радоницу неприемлемы, хотя каждый год именно они сопровождают церковный праздник.
Что касается запретов, то на Радоницу их практически нет. Это не тот праздник, который несет с собой запрет на физический труд, рукоделие и домашние хлопоты. На Радоницу после утренней молитвы можно делать все, что требуется для блага вашей семьи. Запрещено в праздник ругаться и сквернословить, громко разговаривать и смеяться, быть жестоким и жадным по отношению к животным, к бедным и немощным людям. Важно придерживаться всех христианских добродетелей, не перебарщивать с едой и спиртным и не забывать о сути церковного православного праздника.
Молитвы на Радоницу для православных
Можно использовать и традиционные молитвы на Радоницу, но простое заучивание не подойдет. Только искренняя молитва, произнесенная с пониманием и осознанием ее значимости, станет для души и тела целебным бальзамом.
Молитвы об умерших на Радоницу:
Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй. (Трижды.)
Со святыми упокой, Христе, душу раба (рабы, души раб) Твоего (Твоея, Твоих) , идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.
Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Источник: TheRussianTimes
Обязательно будем молиться!
Да
Конечно, обязательно!
Да, конечно
ДА.
Буду молиться об усопших сродниках своих: Валентины, Григория, Татианы, Варвары, Василия, Веры, Надежды, Георгия, Людмилы и о всех православных христианах
Помолилась
Обязательно
.
Молюсь.
Да. Вечная память моим усопшим рдным людям и друзьям.
Обязательно
Да и помяни отца моего Николая деда Леонида бабушку Александру.маму Александру дядю Анатолия
Да конкчно
Да, обязательно.
Да, поминем всех родных.
Да. Буду молиться.
Да,Христос Воскресе!!!
Конечно.
да
Да, буду
Господи Иисусе Христе помилуй мя грешную
Христос Воскресе!!!Да. Буду молиться.
Обязательно уже молюсь. Царства небесного всем моим родным и близким.
Как не молится, обязательно буду.
(28 апреля 2020)
ОНИ сегодня у ворот нас ждут...
Стоят и смотрят, смотрят на дорогу...
«Твои придут?» , «Конечно же, придут!
Ведь Радоница! Не прийти не могут...»
Один лишь день в году ИМ Богом дан:
Когда во храмах загорятся свечи,
Их отблеск разольется по крестам
И возвестит о долгожданной встрече.
Тогда откроются небесные врата,
И засияет мир янтарным светом,
Польется с неба душ ИХ чистота
Как жаль, что не дано нам видеть это...
Мы сердцем знаем: здесь они сейчас,
Хранители невидимые наши...
Нам гладят руки, обнимают нас...
И мы их вспоминаем, тех, тогдашних...
Вон мама у ограды ждет,
И светится ее душа любовью...
Отец...Он так знакомо подмигнет
И распрямит нахмуренные брови...
...А кто-то так и не дождется...Жаль...
Ну, что же, не смогли : дела, заботы...
Обнимет Душу светлая печаль,
Чтоб ждать до следущей родительской субботы...
ОНИ нас оправдают и простят...
А вот у нас на сердце будет камень!
ОНИ как дети в души нам глядят,
Чтоб поняли мы: нет разлук меж нами!
ИМ не нужны конфеты, куличи,
И памятник из мрамора, гранита...
Лишь память...И еще огонь свечи...
И тихая, в полголоса, молитва...
...Хоть иногда, но заходите в храм,
После работы..Днем или под вечер...
Чтоб поклониться светлым образам...
Прочесть молитву... И поставить свечи...
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Автор Наталья Лысенко.
Да!!!