Простатит: Где и как правильно лечить в Бердске

Основной массив простатита — первичный хронический

Чем раньше выявить простатит, чем проще его лечить и даже можно вылечить.

В клинике «Цематеб» знают, как правильно подойти даже к непростым случаям заболевания Виктор Николаевич Устюжанин, уролог. Стаж работы более 30 лет

Хронические простатиты являются являются самой частой урологической болезнью как во всем мире, так и в Бердске. По данным разных ученых советского периода, исследовавших эту проблему, частота заболеваемости среди мужчин половозрелого возраста составляла от 25% до 43%, рассказал уролог клиники «Цематеб» Виктор Устюжанин.

В конце 90-х-начале 2000 годов два европейских ученых-уролога независимо друг от друга занялись изучением частоты встречаемости хронических простатитов. Учитывая то, что простатит порой протекает долго, бессимптомно, малозаметно, они решили исследовать мужчин половозрелого возраста, погибших в катастрофах. Ученые несколько лет проводили гистологическое исследование в моргах и пришли к единому мнению: процент болевших простатитом среди погибших составил 70-78%. При этом ни тот, ни другой не поленились заглянуть в истории болезни погибших и выяснили, что из общего количества лишь 7-10% посещали уролога, все остальные не имели записей, что у них обнаружен хронический простатит, следовательно никакого лечения не проводилось.

Как проявляется первичный хронический простатит

Основной массив простатита — первичный хронический. Он начинается исподволь — с малых симптомов — почти бессимптомно, у большей части вообще нет никаких жалоб. Когда простатит протекает бессимптомно, то нет ни боли, ни рези, ничего. Очень большое количество пациентов, которые этих симптомов не имеют довольно длительное время, а простатит при этом у них есть. Виктор Николаевич приводит пример: в ротовой полости на зубе завелся кариес. Если он находится в какой-то «хитрой» зоне, которая не проглядывается в зеркале, его не определишь. Пока зуб не заболит. А если зуб заболел — это уже осложнение от кариеса — нужно лечить воспалительный процесс пульпы. Поэтому кариес нужно лечить до того, как воспалилась пульпа. Лечение будет состоять в удалении нервного сосудистого пучка, который и дает болевой синдром. Зуб становится неживым. Течение кариеса будет более неблагоприятным. Так и в лечении с простатитом.

Какие могут наблюдаться симптомы при хроническом простатите?

Учащение мочеиспускания, как днем, так и ночью. Причем, это не связано с употреблением большого количества жидкости. Возникают боли внизу живота, в области мошонки, паховой области от легких и непонятных до чувствительных. Периодически могут появляться рези при мочеиспускании. Второй частый симптом — ноющие боли в яичках. Это не связано ни с травмами, ни со сдавливанием брюками. Третий симптом — искажение сексуального восприятия: болезненный секс, снижение полового влечения, нарушение эректильных функций, вплоть до полного их исчезновения. Последнее характерно для молодого мужчины. У возрастного пациента половые дисфункции возникают, как на фоне простатита, так и на изменении гормонального фона. Есть и тяжелые ситуации — это пациенты с острым простатитом. К радости урологов, встречаются крайне редко. За свою более чем 30-летнюю практику уролога я встречал только четверых таких пациентов. В тяжелом случае у пациента не возникает никаких сомнений, что нужно идти к доктору, иногда ситуация может развиться до реанимации и даже гибели пациента, — отметил Виктор Устюжанин.

Узнай свой диагноз — узнаешь, как лечить

Тема простатита широко обсуждается. Много препаратов рекламируется. Но количество предлагаемых препаратов относительно невелико. С одной стороны, это показатель того, что не все производители могут проводить большую рекламную компанию, а с другой стороны, этих препаратов не так уж и много. С урологической точки зрения, можно отметить, что часть препаратов созданы по урологическому направлению, но являются профилактическими. При наличии развитого простатита они не эффективны. У части препаратов хороший лечебный эффект, но только в комплексном лечении, и на определенных этапах лечения. Часть лекарств вообще не оказывает никакого действия, так как являются БАДами с непонятными свойствами. Пациенту довольно сложно сориентироваться по рекламе, поможет ли ему продвигаемый препарат. Однажды на прием к Устюжанину пришел пожилой мужчина и показал четыре тетрадных листа, исписанных со всех сторон названиями препаратов, которые он принимал за последние восемь лет, леча простатит. Бердчанин сам себе назначил лечение, придерживаясь рекламы разных препаратов. Оказалось, что 30% препаратов одинаковые, у них были только разные торговые названия. Часть препаратов БАДы. Другие он использовал совсем не в той стадии. Пациент пришел с вопросом: чем лечить простатит? Он рассказал, что до приема у доктора был в аптеке и показывал список. Затем задал вопрос: есть ли что-то новое? И получил отрицательный ответ. Доктору задал еще один вопрос: мне теперь осталось только погибать? -Зачем погибать? Мне нужно понять, какой у вас простатит, с чем он связан, каков гормональный фон. И как его лечить на том этапе, на котором вы теперь находитесь, — ответил доктор. Доктор Устюжанин советует не брать за основу и советы по лечению простатита, прописанные на разных сайтах, не понимая многих нюансов медицины. Поэтому не стоит заниматься самолечением.

Чем раньше пациент выявил заболевание, тем лучше результаты лечения

УЗИ «поймает» простатит на ранней стадии

Лечить запущенные случаи простатита довольно сложно. Поэтому чем раньше пациент выявил заболевание, тем лучше результаты лечения. Методом раннего выявления простатита является УЗИ. -Живот маслом помазали, посмотрели — железа увеличена в два раза, не сомневайся, иди к доктору. Ведь такого в норме быть не может. Даже несмотря на то, что никаких симптомов нет, — советует Виктор Николаевич. Процедуру УЗИ необходимо проходить ежегодно после 30 лет. К сожалению, данное обследование не вписано в перечень ежегодного медицинского осмотра.

Лечение не помогает. Причины

Первая, наиболее частая причина — упрощенный подход в лечении. Сделал УЗИ, пришел к урологу , а у него 40 человек на приеме. Из них двое с температурой — нужно применять какие-то серьезные меры. У пациента с простатитом бурных жалоб нет, жить будет — на тебе свечки, не выясняя первопричиные: микробная ли это составляющая, есть ли изменения гормонального фона. Окончание приема сопровождается словами: «будет хуже — приходи». Такой подход связан с «перегрузом» докторов и с недостаточным уровнем подготовки в данной теме. Вторая причина, пришедшая из Европы в 2000 годах информация, что большая часть простатитов — не связана с микробами. Это не так, утверждает Виктор Николаевич, об этом говорит много научных работ из разных стран, в т.ч и из Европы. Еще одна причина — сократились объемы обследования на так называемые первично-хронические инфекции. Это те инфекции, которые передаются половым путем и не дают никакой симптоматики на момент заражения. Если человек заразился гонореей, то через сутки-трое, появляются рези и гной. Острый трихомоноз ведет себя так же. В любом случае пациент бежит к доктору. Но 20% трихомоноза имеют первично-хроническую форму: позуделось день-три, при мочеиспускании боли нет, гноя нет, значит, ничего нет. При заражении хламидиозом в 99% случаев нет никаких симптомов. Инфекция может обнаружиться на обследовании связанным с ее осложнениями, бесплодие, хронические циститы, эректильными дисфункциями и т.п. К группе первично-хронических инфекций относятся еще уроплазма и микоплазмоз. Каждый четвертый простатит обусловлен этими инфекциями. — Относительно недавно в передаче «О самом главном» с ведущим доктором Мясниковым я услышал, что по данным московских ученых, работающих по этой теме, в 70% случаев развитие хронического простатита у москвичей связано именно с первично-хроническими инфекциями. Был удивлен большим процентом, — рассказал Устюжанин.

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В клинике «Цематеб» отработана диагностика простатита в т.ч. нюансов и отлажены технологии лечения. Время на обследование от 1 до 7 дней, в зависимости от необходимого объема. Существуют несколько лечебных курсов направленных на выздоровление, улучшение со стойкими результатами. Практикуются отслеживания отдаленных результатов. Отдельной графой по простатиту сейчас идут результаты использования веществ для стимуляции роста мышечной системы. Человек, создавая себе красивую фигуру в молодости и сидя на гормонах, не понимает, что с ним происходит на внутреннем уровне. А это приводит к угнетению собственной выработки тестостерона. И его снижение — прямой путь к простатиту, бесплодию. — У меня был один молодой пациент, которому нужно было выполнить норматив мастера спорта. Он много тренировался, ездил на соревнования, добивался там хороших результатов, а потом лечился у меня с половыми дисфункциями, — привел пример Устюжанин. По словам доктора, не всех пациентов можно вылечить, но возможно улучшить качество его состояния и жизни, в том числе и сексуальной, уменьшить риски развития рака простаты. Позаботьтесь о своем здоровье. И в этом вам помогут в клинике «Цематеб».

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Истчник: Раздел Клиники «Цематеб» на сайте Весь Бердск