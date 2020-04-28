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Недвижимость

Помощь в получении кредитного решения в АН «Ленинград»

09:06 28.04.2020 Фото: pxhere.com
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Вы можете быть уверены,

что продадите или купите свою недвижимость выгодно,

обеспечивая тем самым

качественный результат и надёжность исполнения.

Добро пожаловать в агентство недвижимости «ЛенинГрад»,

будем рады сотрудничеству с Вами!

Приходите: г. Бердск, ул. Лелюха, д. 13, оф. 106,

Звоните: т. 2-70-30, 8-983-314-42-01

Источник: Раздел АН «Ленинград» на сайте Весь Бердск

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