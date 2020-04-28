Помощь в получении кредитного решения в АН «Ленинград»

Делая свой выбор в пользу сопровождения сделки с участием агентства недвижимости «ЛенинГрад», Вы можете быть уверены,что продадите или купите свою недвижимость выгодно, обеспечивая тем самым качественный результат и надёжность исполнения.

Добро пожаловать в агентство недвижимости «ЛенинГрад», будем рады сотрудничеству с Вами

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ИПОТЕКИ

♦СБЕРБАНК ♦ ВТБ-24 ♦ РОССЕЛЬХОЗБАНК ♦ ГАЗПРОМБАНК ♦ РОСБАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

от 6 % ( в т.ч. ГОСИПОТЕКА, ВОЕННАЯ ИПОТЕКА, МАТ. КАПИТАЛ)

РЕШЕНИЕ ЗА 1 ДЕНЬ

ВОЗМОЖНО ПО 2 ДОКУМЕНТАМ

ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Для этого Вам нет необходимости идти в банк,

кредитная заявка ​оформляется в нашем офисе

и не занимает много времени.

Делая свой выбор в пользу сопровождения сделки

с участием агентства недвижимости «ЛенинГрад»,

Вы можете быть уверены,

что продадите или купите свою недвижимость выгодно,

обеспечивая тем самым

качественный результат и надёжность исполнения.

Добро пожаловать в агентство недвижимости «ЛенинГрад»,

будем рады сотрудничеству с Вами!

Приходите: г. Бердск, ул. Лелюха, д. 13, оф. 106,

Звоните: т. 2-70-30, 8-983-314-42-01

Источник: Раздел АН «Ленинград» на сайте Весь Бердск