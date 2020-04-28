Обвиняют в вымогательстве у стариков 4000 руб. за нарушение самоизоляции двух мужчин в полицейской форме на остановке «Семь ветров» жители Бердска

По словам читателей, пенсионерка вышла в магазин рядом с домом. Бабушка смогла справится с «давлением», тогда мужчины в форме похожей на полицейскую, якобы, пристали к старику. Он не стал связываться и отдал им деньги. В таких случаях нужно звонить по телефону доверия 8-383-232-76-75.

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Пожаловались на вымогательство мужчинами в форме, похожей на полицейскую, 4 тыс. рублей у стариков жители Бердска. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» обратились в редакцию с рассказом о том, что, якобы, мужчины в форме похожей на полицейскую вымогали деньги у двух пожилых людей.

— Сегодня на «Семи ветрах» полицейские вымогали 4 тыс. у пенсионерки, которая вышла в магазин рядом с домом. Бабуля от них отбилась, тогда они пристали к старику. Он не стал связываться и отдал им деньги. Это, вообще, как? — написали бердчане в редакцию.

Действительно ли было вымогательство, и были ли это сотрудники полиции или мошенники в схожей форме, могут разобраться только сотрудники отдела собственной безопасности полиции, сообщили правоохранители «Курьер. Среда. Бердск».

По информации «Курьер. Среда. Бердск», горожане не запомнили марку и госномер автомобиля, на котором были замечены вымогатели.

В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области дежурный офицер уточнил, что в таких случаях нужно звонить по телефону доверия – 8-383-232-76-75.. Вы можете дать этот номер телефона своим родителям и детям, чтобы предотвратить преступление.

Также жители могут написать заявление в МВД через сайт в разделе «Прием обращений». А также обратиться в прокуратуру.