Помогает попавшим в депортационную тюрьму и застрявшим в Таиланде соотечественникам супружеская пара из Бердска

Волонтеры спасают русскоязычных и из других стран не только во время пандемии коронавируса. Но сейчас особенно нужна их поддержка. Как вылететь семье с 5-месячным ребенком в Питер, если денег нет даже на памперсы и детское питание? Как улететь во Владивосток, который не принимает?

Не все российские города принимают туристов из Таиланда

Супруги-бердчане Светлана Шерстобоева и Александр Цимбаленко в условиях самоизоляции продолжают активную волонтерскую работу по оказанию помощи русскоязычным со всего мира, попавшим в сложную жизненную ситуацию в Таиланде.

Именно этой работе они посвящали все свое время на карантине и в самоизоляции: мониторят ситуацию, помогают людям информацией о возможности вылететь из Таиланда по разным направлениям.

— Мы сообщаем информацию о том, где наши соотечественники и вообще русскоязычные могут получить поддержку, например, где бесплатно кормят и предоставляют место для проживания тем, кто попал в сложную ситуацию, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Цимбаленко, подполковник ФСБ, находящийся на пенсии с 2000 года.

Он напомнил, что его супруга Светлана Шерстобоева написала книгу о Таиланде «Тай — значит, умереть», презентация которой прошла в Бердске в 2019 году. Для издания книги они специально приезжали на родину, поскольку постоянно живут в Таиланде с 2012 года.

— Сегодня мы разговаривали с парой из Краби, которая осталась вообще без денег. При этом у них 5-месячный ребенок. Они должны были вылететь 7 апреля. У них билет на катарские авиалинии, полеты которых отменены. А если авиакомпании не российские, то пассажиры должны вылетать за свой счет. И купленные билеты сгорают. Сейчас определимся, чем им можем помочь — может, финансово, чтобы они еще там посидели и подождали. Но, скорее всего, будем собирать деньги на билет. До Москвы билет стоит 50 тыс. рублей, а они из Питера. У них осталось меньше 2000 рублей, детское питание и памперсы заканчиваются. Сегодня буду писать сообщение и советоваться с группой, как с ними поступать, — сообщила Светлана Шерстобоева.

По ее словам, добровольные пожертвования перечисляют по желанию либо на тайский, либо на российский счета. Во время эпидемии коронавируса деньги еще никому не собирали. Помогали на средства, собранные благотворителями до апреля. Светлана полагает, что пожертвований может стать меньше, поскольку из-за самоизоляции доходы у людей упали. Но остается надежда на тех, кто постоянно участвует в благотворительности. Это в том числе бердчане, живущие в Таиланде.

— Одна женщина из Патхумтхани получает пенсию и ежемесячно перечисляет в фонд определенную суму — своего рода взносы, — пояснила Светлана.

Поэтому на карантине и в самоизоляцию им скучать не приходится.



— Нам настолько доверяют, что переводят на банковские карты деньги. Мы их тратим, разумеется, с отчетом на тех людей, которым нужна помощь. Например, находящимся в заключении или в депортационной тюрьме. Мы им покупаем билеты на родину — не только в Россию, но и на Украину, и в Казахстан, и Узбекистан. Таких в Таиланде очень много. Кроме того, мы их кормим в тюрьме. Наши волонтеры есть в Бангкоке. Они по нашему заданию ездят по тюрьмам и подкармливают заключенных. В нашей группе «Паттайя от А до Я» почти 26 тыс. человек, — рассказал Александр Цимбаленко.

На прошлой неделе они искали помощь для двух жителей Владивостока, застрявших в Таиланде из-за коронавируса. Соотечественники оказались инсулинозависимыми, у них заканчивалось лекарство, но вылететь они не могли, поведала Светлана:

— У нас есть на это финансы. Помощь одному человеку стоит 5000 бат, это около 15 тыс. рублей. Мы купили им билеты. Кроме того, я оказывала психологическую помощь семье с двумя детьми, которая должна была 4 апреля вылететь во Владивосток. Им предоставили жилье со скидкой за 400 бат. Но денег почти нет. У матери паника, она не понимает, как им быть. А ситуация действительно безвыходная, так как Владивосток не вывозит. Нам, летевшим в Новосибирск, в этом смысле повезло. А люди оказались буквально в западне. Искали им бесплатное жилье, деньги…

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Светла и Александр были вынуждены сами прибегнуть к помощи волонтеров, когда вернулись из Таиланда в Бердск 3 апреля. Поскольку они были в группе риска, их посадили на 14-недельный карантин. Им понадобились лекарства, поэтому они позвонили волонтеру Валиму Назимову. Он им привез не только нужные препараты из аптеки, но и лампочки, которые «сдулись» в квартире за время отсутствия супругов.

10 апреля у них взяли анализы на коронавирус. Тест оказался отрицательным. Но и по завершении карантина Светлана и Александр соблюдают строгий режим самоизоляции — выходят только за продуктами. Они хотят вернуться в полюбившийся ими Таиланд. Но, как полагает Светлана, сделать это будет возможно не раньше декабря, когда мир снова откроет границы.