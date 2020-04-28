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Кому можно работать в COVID-19 в Бердске: Отелям и аптекам можно, разъяснил Минпромторг

10:30 28.04.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Одним магазинам можно, а другим нет. Какие товары в продаже дают право на торговлю, разъясняет министерство промышленности и торговли Новосибирской области.

Кому можно работать в COVID 19 в Бердске: Отелям и аптекам можно, разъяснил Минпромторг
Кому разрешили работать в регионе и в Бердске в самоизоляцию?
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Кому можно работать в COVID 19 в Бердске: Отелям и аптекам можно, разъяснил Минпромторг

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Одни магазины могут работать, а другие нет. Отелям можно, а фитнес-центрам нельзя. Кому запрещено работать в самоизоляцию в Бердске, а кому можно разъяснил минпромторг в простой и понятной памятке.

Кому можно работать в COVID 19 в Бердске: Отелям и аптекам можно, разъяснил Минпромторг

Минпромторг разъяснил, кто может работать, а то нет в Бердске в самоизоляцию от коронавируса

Также публикуем рекомендованный перечень товаров первой необходимости.

Кому можно работать в COVID 19 в Бердске: Отелям и аптекам можно, разъяснил Минпромторг

Рекомендуемый перечень товаров первой необходимости от минпромторга, который дает право на работу в самоизоляцию

Оригиналы памяток вы можете посмотреть на сайте минпромторга.

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