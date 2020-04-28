Кому можно работать в COVID-19 в Бердске: Отелям и аптекам можно, разъяснил Минпромторг

Одним магазинам можно, а другим нет. Какие товары в продаже дают право на торговлю, разъясняет министерство промышленности и торговли Новосибирской области.

Кому разрешили работать в регионе и в Бердске в самоизоляцию?

Одни магазины могут работать, а другие нет. Отелям можно, а фитнес-центрам нельзя. Кому запрещено работать в самоизоляцию в Бердске, а кому можно разъяснил минпромторг в простой и понятной памятке.

Минпромторг разъяснил, кто может работать, а то нет в Бердске в самоизоляцию от коронавируса

Также публикуем рекомендованный перечень товаров первой необходимости.

Рекомендуемый перечень товаров первой необходимости от минпромторга, который дает право на работу в самоизоляцию

Оригиналы памяток вы можете посмотреть на сайте минпромторга.