Сергей Кравцов: Дистанционное обучение в России не заменит традиционное

Когда ситуация нормализуется, когда школы откроют свои двери, мы начнем учебный год. Мы, конечно, не заменим традиционную систему образования, традиционную школу дистанционным обучением.

Минпросвещения запустило бесплатную образовательную платформу «Моя школа в online»

Дистанционное обучение в России не заменит традиционное, но его наработки будут использоваться для того, чтобы усовершенствовать систему. Об этом заявил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной запуску телевизионного образовательного проекта «Моя школа online».

«Когда ситуация нормализуется, когда школы откроют свои двери, мы начнем учебный год. Мы, конечно, не заменим традиционную систему образования, традиционную школу дистанционным обучением. Но бесценный опыт, который мы сейчас приобретаем, мы, конечно, будем использовать для повышения качества нашего школьного образования», — сказал Кравцов.

Он добавил, что такие наработки будут особенно полезны для обучения тех детей, которые по каким-то причинам заболели или находятся дома. «Есть ситуации и с гриппом сезонные, другие ситуации», — сказал министр.

Ранее Минпросвещения запустило бесплатную образовательную платформу «Моя школа в online», где представлены учебные материалы для самостоятельного обучения школьников 1-11 классов на дому. Они разработаны на базе учебников, входящих в федеральный перечень, и соответствуют школьной программе. Сейчас запущен телевизионный образовательный проект.

Проект «Моя школа online»

По его словам, «Моя школа online» может охватить порядка 5 млн учащихся. «Мы планируем, что возможность ознакомиться с уроками будет у всех школьников. Я напомню, что сдавать Единый государственный экзамен в этом году планируют 700 тысяч учащихся. И 1,2 млн учащихся девятых классов — Основной государственный экзамен. Если говорить о других классах, то общий охват, мы рассчитываем, будет, возможно, доходить и до 5 млн учащихся», — сказал Кравцов, отметив, что проект будет интересен и родителям школьников.

Образовательный телепроект позволит российским школьникам качественно подготовиться к сдаче экзаменов этого года, считает Кравцов. «Такого нет нигде в мире. Получился мультимедийный проект, который позволит нашим выпускникам качественно подготовится к экзаменам», — сказал министр.

По его словам, уникальность продукта в том, что удалось вместе соединить традиционные учебники, цифровую платформу, на которой есть контент, соответствующий образовательным стандартам, и цифровое телевидение.

«Для нас важно, чтобы все школьники, несмотря на те условия, в которых они находятся, получали качественное образование и подготовились к сдаче экзаменов, в первую очередь это основной государственный экзамен после девятого класса и единый государственный экзамен», — добавил Кравцов.

Проект запущен Минпросвещения при поддержке Минкомсвязи с участием крупнейших операторов телевещания, федеральных телеканалов и издательств учебной литературы. В записи уроков и образовательного контента принимают участие ведущие педагоги страны.​​​​​

Компьютеры для онлайн-учебы

Порядка 50 тыс. компьютеров было передано семьям со школьниками для организации дистанционного обучения, сообщил министр. «На сегодняшний день передано, особенно в малообеспеченные семьи, там, где несколько детей, порядка 50 тыс. единиц компьютерной техники», — сказал Кравцов.

Министр добавил, что, например, в Московской области семьям было передано 6,5 тыс. компьютеров, в Петербурге — 8,5 тыс., в Татарстане — 2 тыс. «Мы постепенно этот вопрос решаем», — отметил Кравцов.

Он также напомнил, что акция «Помоги учиться дома» по обеспечению школьников необходимой техникой для онлайн-обучения была запущена Минпросвещения, Агентством стратегических инициатив и партией «Единая Россия».

Минпросвещения 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. Министерство запустило бесплатную образовательную платформу, где представлены учебные материалы для самостоятельного обучения школьников 1-11 классов на дому. Материалы разработаны на базе учебников, входящих в федеральный перечень, и соответствуют школьной программе. Также с 22 апреля в рамках проекта «Моя школа online» запущено образовательное вещание в партнерстве с телекомпанией «Триколор», а с 27 апреля видеоуроки для российских школьников начнут транслировать на телеканале «Общественное телевидение России» (ОТР).

Источник: ТАСС