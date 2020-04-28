Обучать школьников дистанционно планируют через «ВКонтакте»

«ВКонтакте» (входит в Mail.ru Group) станет партнером проекта Минкомсвязи и Минпросвещения по созданию платформы дистанционного обучения школьников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «ВКонтакте» в четверг.

Проект реализуется в рамках программы «Цифровая образовательная среда».

«Минпросвещения и Минкомсвязи готовят к новому учебному году полноценную платформу для цифрового обучения. Она действительно будет интегрирована с сервисами «ВКонтакте», которые привычны и удобны для миллионов школьников и учителей», — сообщили в компании. Там уточнили, что среди доступных инструментов — сообщества, чаты, мини-приложения.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов пояснял, что в планах к началу нового учебного года разработать новый отечественный продукт, где будут использованы только отечественные разработки и программное обеспечение, в частности, видеоплатформа, аналогичная Skype и Zoom.

Ранее Mail.ru Group заявила, что поможет Минобрнауки и Минпросвещения с переводом студентов и школьников на дистанционное обучение. Компания представила меры, позволяющие быстро перевести школьников на дистанционное обучение: бесплатные возможности соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», бесплатный доступ к онлайн-курсам в сервисах Skillbox, GeekBrains и школе программирования «Алгоритмика», а также запуск горячей линии в социальных сетях для ответов на вопросы преподавателей и учителей.

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» предполагает создание в стране к 2024 году безопасной цифровой образовательной среды для обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и на всех уровнях. Для этого, согласно проекту, все школы, в том числе в селах и малых городах России, будут подключены к высокоскоростному интернету. В образовательные программы 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов РФ будут внедрены современные цифровые технологии. Кроме того, будет создана сеть центров цифрового образования, охватывающая в год не менее 136 тысяч детей. Общий бюджет проекта более 79,8 млрд рублей.

Источник: ТАСС