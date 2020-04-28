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Народные новости

Когда в Бердске болели пневмонией прошлой осенью — почему не вводили ограничения?

08:35 28.04.2020
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Опубликуйте реальные данные об умерших от туберкулеза, гепатита, болезней сердца и т.д., и сравните их с Ковид. Есть основания для ограничений????????? 

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Константин:
Если Ковид19 не фейк, объявите ЧС. Господин Травников, как понимать масочный режим в объявленные Президентом \»выходные дни\»? Что происходит? В каких законах ограничения называются \»выходными\» и самоизоляцией\»??? Какие ограничения для Бердска при 2-х \»заболевших\»? А когда осенью прошлого года в Бердске переболели более 150 человек пневмонией, никто ограничений не вводил. Получается, всех лишили (ну не всех, но многих) дохода? Опубликуйте реальные данные об умерших от туберкулеза, гепатита, болезней сердца и т.д., и сравните их с Ковид. Есть основания для ограничений?????????

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От редакции

Вы болели прошлой осенью? Было похоже на Ковид-19?

Аноним, 28 апреля 2020 09:06
Солидарен с автором
Boeing 777-300ER, 28 апреля 2020 09:23
Основание здесь одно - передел мира. Других нет. Вирус выведен специально, чтобы переформатировать мировую экономику в угоду США.
Аноним, 28 апреля 2020 09:36
Мне вот интересно, те, кто так жаждет режим ЧС, отдают себе отчёт, что это такое вообще? Кто им напел в уши про денежное обеспечение населения государством? Они хоть немного ознакомились с ФЗ № 68? Или это провокаторы, которые готовят народное мнение к вводу этого самого режима?

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