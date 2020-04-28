Когда в Бердске болели пневмонией прошлой осенью — почему не вводили ограничения?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Константин:

Если Ковид19 не фейк, объявите ЧС. Господин Травников, как понимать масочный режим в объявленные Президентом \»выходные дни\»? Что происходит? В каких законах ограничения называются \»выходными\» и самоизоляцией\»??? Какие ограничения для Бердска при 2-х \»заболевших\»? А когда осенью прошлого года в Бердске переболели более 150 человек пневмонией, никто ограничений не вводил. Получается, всех лишили (ну не всех, но многих) дохода? Опубликуйте реальные данные об умерших от туберкулеза, гепатита, болезней сердца и т.д., и сравните их с Ковид. Есть основания для ограничений?????????