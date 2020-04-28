1 пациент с COVID-19 выздоровел и выписан в Бердске. Лечится еще один человек и 45 человек на карантине 28 апреля

По данным оперативного штаба Новосибирской области в регионе зарегистрировано всего 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 4 пациента. Общее число заболевших в России достигло 87 147 в 85 регионах.

Сводка коронавируса в Бердске 28 апреля

Один человек выздоровел от коронавируса в Бердске, один продолжает лечение 28 апреля. 45 человек на карантине, из них 8 детей по данным оперативного штаба города.

По постановлению Роспотребнадзора на учет взяты 22 человека. Обратились сами 23 жителя. Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное. Снято за сутки 9, принято 12 граждан.

Всего медицинскими работниками проведено 498 обследований на выявление коронавируса, за сутки 12.

На сегодняшний день в Бердске зарегистрирован 1 пациент с положительным результатом на COVID-19. Новых случаев положительных результатов на COVID-19 в городе Бердске нет.

По данным оперативного штаба Новосибирской области на 22 часа 27 апреля в регионе зарегистрировано всего 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще у 14 пациентов контрольные тесты отрицательные, сегодня их выписали. Итого 53 человека выздоровели, скончались 4 пациента.

1720 жителей региона находятся под медицинским наблюдением. 11289 – с наблюдения сняты. Пациентов с ОРВИ и гриппом за сутки зарегистрировано 643 человека, госпитализировано 25 человек.

6 198 новых случаев COVID-19 выявлено в 84 регионах России за сутки. Общее число заболевших достигло 87 147 в 85 регионах.