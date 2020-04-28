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После 12 мая можно постепенно снимать режим самоизоляции, заявила глава Роспотребнадзора

10:00 28.04.2020 Фото: pexels.com
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Режим ограничений можно начинать поэтапно снимать, однако лишь при условии, что жители России будут четко исполнять предписания во время майских праздников.

После 12 мая можно постепенно снимать режим самоизоляции, заявила глава Роспотребнадзора
«Мы должны эти праздничные дни оставаться дома», — подчеркнула Попова

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова полагает, что после 12 мая режим ограничений можно начинать поэтапно снимать, однако лишь при условии, что жители России будут четко исполнять предписания во время майских праздников.

«Мы сегодня в режиме разобщения (самоизоляции — ИФ) два инкубационных периода (находимся — ИФ), 28-30 дней. И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила в начале — пока еще, знаете, не очень такой уверенный (результат), но все-таки — закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима. Возможно. Если мы четко будем исполнять в течение трех инкубационных периодов все необходимые правила», — сказала Попова в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», полная версия которого вышла в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК) в понедельник.
По ее словам, 12 мая в качестве даты, до которой нужно продлить режим самоизоляции, предлагают ученые, и Роспотребнадзор согласен с этим.

Попова добавила, что еще один — третий — инкубационный период (14 дней), который необходим в России для победы над коронавирусом, приходится на майские праздники, и поэтому очень важно, чтобы россияне «пересидели» их дома, соблюдая режим самоизоляции. «Мы должны эти праздничные дни оставаться дома», — подчеркнула Попова.

Она также пояснила, что статистически ситуация начнет меняться, когда ежедневный прирост числа новых случаев COVID-19 в России начнет снижаться. «Пока у нас ровная такая динамичная плавная кривая, но кривая увеличения числа заболевших. И чтобы ее переломить, нам нужно еще время», — сказала глава Роспотребнадзора.

Источник: Интерфакс

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Аноним, 28 апреля 2020 10:34
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