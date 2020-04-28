Обнищает средний класс россиян из-за COVID-19, предрек экономист

Доходы будут падать у всех слоев общества

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.

Он отметил, что эта тенденция касается в первую очередь экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов.



«Именно сфера услуг сжалась в наибольшей степени. Крупные города в наибольшей степени пострадали от COVID19, у них в наибольшей степени остановилась экономика», — пояснил ректор ВШЭ.

По базовому сценарию разработанного ВШЭ прогноза, в 2020 году уровень безработицы в России составит 8%. Причем наибольшие потери рабочих мест произойдут в некорпоративном секторе экономики. «Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 700 тыс. работников против 1,5 млн чел. в некорпоративном, однако затем восстановление идет быстрее именно у некорпоративного сектора», — уточнил он. Однако даже в этом варианте сценария

В пессимистическом варианте прогноза безработица в 2020 году вырастет до 9,5%, в следующем 2021 году она увеличится до 9,8% и будет сохраняться на высоких уровнях на всем прогнозном периоде из-за слабого восстановительного роста экономики. Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 1,2 млн рабочих мест против 2,2 млн в некорпоративном. Восстановительный рост в обоих секторах начнется только в 2022 году. Общая численность занятых в 2024 году все еще будет заметно отставать от показателей 2019 года, безработица в 2024 году все еще будет превышать докризисный уровень 2019 года почти вдвое и составит 8,1%.

Кузьминов также заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней.

«Мы перешли к другой реальности, к другому соотношению морали и экономики. Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5–7% ВВП в мировом измерении ради того, чтобы люди — пожилые люди, больные люди — прожили на 3–5 лет больше. Я считаю, что это колоссальное моральное движение», — объяснил Кузьминов.

Источник: РБК