28.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Обнищает средний класс россиян из-за COVID-19, предрек экономист

10:15 28.04.2020 Фото: pixabay.com
0

Богатые в результате кризиса обеднеют, но останутся богатыми, а среднему классу грозит скатывание в бедность, заявил в интервью ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Обнищает средний класс россиян из за COVID 19, предрек экономист
Доходы будут падать у всех слоев общества

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.

Он отметил, что эта тенденция касается в первую очередь экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов.

«Именно сфера услуг сжалась в наибольшей степени. Крупные города в наибольшей степени пострадали от COVID19, у них в наибольшей степени остановилась экономика», — пояснил ректор ВШЭ.

По базовому сценарию разработанного ВШЭ прогноза, в 2020 году уровень безработицы в России составит 8%. Причем наибольшие потери рабочих мест произойдут в некорпоративном секторе экономики. «Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 700 тыс. работников против 1,5 млн чел. в некорпоративном, однако затем восстановление идет быстрее именно у некорпоративного сектора», — уточнил он. Однако даже в этом варианте сценария
В пессимистическом варианте прогноза безработица в 2020 году вырастет до 9,5%, в следующем 2021 году она увеличится до 9,8% и будет сохраняться на высоких уровнях на всем прогнозном периоде из-за слабого восстановительного роста экономики. Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 1,2 млн рабочих мест против 2,2 млн в некорпоративном. Восстановительный рост в обоих секторах начнется только в 2022 году. Общая численность занятых в 2024 году все еще будет заметно отставать от показателей 2019 года, безработица в 2024 году все еще будет превышать докризисный уровень 2019 года почти вдвое и составит 8,1%.
Кузьминов также заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней.

«Мы перешли к другой реальности, к другому соотношению морали и экономики. Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5–7% ВВП в мировом измерении ради того, чтобы люди — пожилые люди, больные люди — прожили на 3–5 лет больше. Я считаю, что это колоссальное моральное движение», — объяснил Кузьминов.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Куда еще хуже?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что категорически запрещается делать на Пасху мертвых 28 апреля 2020 года
10:43 28-04-2020
Что категорически запрещается делать на Пасху мертвых 28 апреля 2020 года
БердскСайт "Весь Бердск" переезжает на новый сервер 28 апреля
10:42 28-04-2020
Сайт
Как начинается пневмония: Основные симптомы опасного заболевания
10:42 28-04-2020
Как начинается пневмония: Основные симптомы опасного заболевания
Собственники вторичной недвижимости снижают цены на квартиры в Новосибирске
10:42 28-04-2020
Собственники вторичной недвижимости снижают цены на квартиры в Новосибирске
Лунный календарь дел на каждый день в мае 2020: 4 и 5 мая нужно избегать конфликтов
10:42 28-04-2020
Лунный календарь дел на каждый день в мае 2020: 4 и 5 мая нужно избегать конфликтов
3 российских вуза попали в топ - 100 британского журнала Times Higher Education
10:42 28-04-2020
3 российских вуза попали в топ - 100 британского журнала Times Higher Education
Бердск21 бердчанин оштрафован за прогулки: Еще 7000 заплатят 7 жителей за нарушение самоизоляции в Бердске
10:33 28-04-2020
21 бердчанин оштрафован за прогулки: Еще 7000 заплатят 7 жителей за нарушение самоизоляции в Бердске
БердскЕсли у вас нет денег на продукты и лекарства на самоизоляции в Бердске: позвоните и вам поможет волонтер Вадим Назимов 5
10:33 28-04-2020
Если у вас нет денег на продукты и лекарства на самоизоляции в Бердске: позвоните и вам поможет волонтер Вадим Назимов
БердскКому можно работать в COVID-19 в Бердске: Отелям и аптекам можно, разъяснил Минпромторг
10:30 28-04-2020
Кому можно работать в COVID-19 в Бердске: Отелям и аптекам можно, разъяснил Минпромторг
Обнищает средний класс россиян из-за COVID-19, предрек экономист
10:15 28-04-2020
Обнищает средний класс россиян из-за COVID-19, предрек экономист