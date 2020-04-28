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Заразились коронавирусом 52 медика в Новосибирской области

10:11 28.04.2020 Фото: nso.ru
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У 28 человек нет клинических проявлений, заболевание протекает бессимптомно. Единичные случаи заражения коронавирусом выявлены у сотрудников станции скорой медицинской помощи, больницы №11, больницы №25, горбольницы №1, областной больницы, Черепановской ЦРБ, ЦКБ Академгородка, поликлиник №2, №21, №22, №19.

Заразились коронавирусом 52 медика в Новосибирской области
В профильных инфекционных отделениях до настоящего времени не зафиксировано ни одного случая внутрибольничного заражения коронавирусом

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе протестировано уже 3 894 сотрудника медицинских организаций. В первую очередь обследовали тех, кто входит в зону повышенного риска: работников службы скорой помощи, поликлиник, инфекционных стационаров и отделений. Также перед развертыванием инфекционного госпиталя в профилактических целях протестировали сотрудников больницы №11.
Коронавирус был выявлен у 52 сотрудников медорганизаций, включая немедицинский персонал. У 28 человек нет клинических проявлений, заболевание протекает бессимптомно.

Единичные случаи заражения коронавирусом выявлены у сотрудников станции скорой медицинской помощи, больницы №11, больницы №25, горбольницы №1, областной больницы, Черепановской ЦРБ, ЦКБ Академгородка, поликлиник №2, №21, №22, №19.

По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование. Большинство имеют бытовой путь передачи. Установлен круг контактировавших с инфицированными, включая пациентов, родственников и коллег. Они находятся под меднаблюдением, у всех взяты тесты на коронавирусную инфекцию. Проведена полная дезинфекция помещений, медицинские организации продолжают работу.

На станции скорой помощи зафиксирован один случай заражения фельдшера инфекционной бригады, после которого сотрудники скорой медицинской помощи, обслуживающие все вызовы к пациентам с симптомами ОРВИ, дополнительно обеспечиваются респираторами и костюмами инфекциониста.

Также инфицированы три сотрудника выездных бригад, не обслуживающие инфекционные вызовы, в том числе психиатрической бригады. Все остальные инфицированные – сотрудники диспетчерской службы 103, которые не контактируют с пациентами напрямую. Источник заражения устанавливается.

В профильных инфекционных отделениях до настоящего времени не зафиксировано ни одного случая внутрибольничного заражения коронавирусом. У сотрудников больницы №11, коронавирусная инфекция была выявлена до того, как госпиталь начал принимать пациентов.

Персонал медицинских организаций Новосибирской области обеспечен средствами индивидуальной защиты в зависимости от вида деятельности и категории риска инфицирования вирусом.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов напомнил, что сегодня, в условиях эпидемии, медики находятся в зоне повышенного риска во всем мире: «Руководители наших медицинских организаций, особенно тех, которые работают непосредственно с данной категорией пациентов, делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность сотрудников. Однако ни одно средство защиты не дает стопроцентной гарантии. Минздравом России, Роспотребнадзором разработаны методические рекомендации, инструкции по их использованию, которые необходимо неукоснительно соблюдать».

Источник: nso.ru

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