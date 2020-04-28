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График выплаты пенсии в мае в Бердске: 2,5,6,7 и 8 мая

10:09 28.04.2020 Фото: pixabay
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Выплаты производятся досрочно из-за выходных и праздничных майских дней.

График выплаты пенсии в мае в Бердске: 2,5,6,7 и 8 мая
Пенсии доставят досрочно
Сюжет: Пенсионная реформа
График выплаты пенсии в мае в Бердске: 2,5,6,7 и 8 мая

График выплаты пенсии в мае в Бердске: 2,5,6,7 и 8 маяПенсионный фонд: как назначить и продлить выплаты в условиях эпидемии для жителей Бердска и РоссииЕщё 140 новостей

График выплаты пенсий за май жителям Бердска сообщила замначальника управления ПФР по городу Бердску Татьяна Кусова сегодня, 28 апреля. Выплаты производятся досрочно из-за выходных и праздничных майских дней.

График доставки пенсий и других социальных выплат через Почту России:

2 мая — за 3 и 4 мая;

5 мая — за 5 мая;

6 мая — за 6 и 9 мая;

7 мая — за 7 и 10 мая;

8 мая — за 8 и 11 мая.

Выплата пенсий через кредитные учреждения (банки): первая очередь 8 мая, вторая очередь 21 мая.

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