Значение праздника Радоница и молитва об усопшем на 28 апреля

Священники напоминают: когда умирает человек, его душа остается живой, и лучшее для нее «лекарство» – это молитва. На кладбище не плачут, ведь теперь душа усопшего рядом с Господом, она живет в лучшем мире.

Радоницу отмечают на 9-й день от Светлого Воскресения

Даже после принятия на Руси православия некоторые языческие праздники сохранились. Одним из них является Радоница, называемая иначе поминальным родительским днем. У него нет фиксированной даты.

Радоницу отмечают на 9-й день от Светлого Воскресения. В 2020 году дата припала на 28 апреля: православные христиане отправляются на кладбище, чтобы убрать на могилах родственников, близких, оставить угощение, зажечь церковную свечу, прочитать молитву. На Радоницу нельзя скорбеть и плакать.

Что означает в православии праздник Радоница

Радоница является особым днем поминовения умерших. В этот день до или после Литургии служат специальную панихиду с чтением заупокойных текстов, соединенных с пасхальными. Праздник так назвали, поскольку в такой день радуются Воскрешению Иисуса Христа: название пошло от слова «радость». Церковь всегда считала душу человека бессмертной.

В этом году Радоницу отмечают 28 апреля, на 9-й день после Пасхи. Утром православные собираются в храмах на литургию и панихиду, после которых они идут на кладбище, где у могил усопших читают молитву за упокой, убираются, приглашают священнослужителя для проведения литии, краткой заупокойной службы.

На Радоницу нельзя плакать у могилы, грустить, иначе душам усопших также будет тяжело. С ними нужно разделять радость от Воскрешения Иисуса Христа. Священники напоминают: когда умирает человек, его душа остается живой, и лучшее для нее «лекарство» – это молитва. На кладбище не плачут, ведь теперь душа усопшего рядом с Господом, она живет в лучшем мире. Лучше вспомнить о приятных событиях, связанных с умершим, поговорить с ним через молитву.

В православии принято считать, что в определенные дни души умерших спускаются на землю. Таким днем является и Радоница. На могилку нужно принести церковную свечу, зажечь, прочитать молитву. Нельзя устраивать трапезы, распивать алкоголь. Перед тем как идти на кладбище, нужно прийти в храм и оставить поминальную записку с именем усопшего. Рекомендуется отслужить панихиду. День Радоницы нужно провести с близкими, а все дела перенести на другое время.

Молитва об усопшем на Радоницу

Радоницу в православии называют Пасхой мертвых, христиане соблюдают определенные правила, традиции. После кладбища дома устраивают поминальный ужин, на стол ставят кашу из любой крупы с изюмом, медом, иными добавками. Едят крашеные яйца, а спиртное не употребляют.

Души умерших нуждаются в молитвах. В Радоницу читают об усопшем христианине:

На Радоницу не рекомендуется:

красить оградки, наводить порядки на кладбище – эту работу нужно выполнить до поминального дня; заниматься физическим трудом, работать с землей; называть усопших покойниками: считается, что в этот день их души спускаются на землю и все слышат, поэтому нужно называть их родственниками, близкими; употреблять алкоголь на кладбище, произносить ругательные слова; оставлять много еды – на могилке нужно оставить только одно крашеное яйцо, а остальные угощения раздать детям и нуждающимся.

Красная горка в условиях карантина из-за коронавирусе

На сегодняшний день повседневную жизнь каждого россиянина серьезно подкорректировала пандемия коронавируса, которая терзает не только нашу страну, но и весь мир. В нынешних условиях приоритетом является не соблюдение многолетних традиций, а забота о своем здоровье и о своих близких. Поэтому крайне важно на время карантина оставаться дома и не нарушать самоизоляцию, ведь каждый необоснованный выход из дома напрямую приводит к риску заразиться данным заболеванием. Представители церкви также поддерживают введенные меры предосторожности и на крупные церковные праздники рекомендуют нашим соотечественникам оставаться дома в целях вашей же безопасности.

Источник: Пронедра