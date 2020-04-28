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Кровавая бойня: Зарезал своего 2-летнего ребенка, двоих пасынков и экс-жену пьяный житель Татарстана

12:15 28.04.2020 Фото: pixabay.com
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Раненый мальчик выбрался из квартиры через окно и сообщил в полицию о произошедшем. К моменту приезда сотрудников правоохранительных органов женщина и юноша были мертвы, младший мальчик скончался по дороге в больницу.

Кровавая бойня: Зарезал своего 2 летнего ребенка, двоих пасынков и экс жену пьяный житель Татарстана
Находящийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник нанес ножевые ранения бывшей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и 2-летнему сыну

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Менделеевска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего), ч. 3 ст. 30, п. «в», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

По версии следствия, ночью 3 декабря 2019 года в квартире одного из домов по улице Юбилейной города Менделеевска, находящийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник нанес ножевые ранения бывшей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и 2-летнему сыну. После этого он зашел в спальню, где находился его 12-летний пасынок, которому он также нанес множественные ранения. Решив, что ребенок скончался, он написал записку, в которой сообщил, что собирается свести счеты с жизнью, после чего закрыл дверь квартиры и ушел. В этот момент раненый мальчик выбрался из квартиры через окно и сообщил в полицию о произошедшем. К моменту приезда сотрудников правоохранительных органов женщина и юноша были мертвы, младший мальчик скончался по дороге в больницу. Мужчина скрылся, однако в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий вскоре был задержан. Вину он признал полностью, пояснив, что совершил преступление на почве ревности.

Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в су для рассмотрения по существу.

Источник: Следком

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От редакции

За что?

Яна, 28 апреля 2020 12:32
Вопрос от редакции: "За что?". А у меня свой вопрос: для чего нам такие негативные новости в городском СМИ? Такое впечатление, что читаешь сводку по происшествиям в криминальной прессе.

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