Кровавая бойня: Зарезал своего 2-летнего ребенка, двоих пасынков и экс-жену пьяный житель Татарстана

Раненый мальчик выбрался из квартиры через окно и сообщил в полицию о произошедшем. К моменту приезда сотрудников правоохранительных органов женщина и юноша были мертвы, младший мальчик скончался по дороге в больницу.

Находящийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник нанес ножевые ранения бывшей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и 2-летнему сыну

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Менделеевска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего), ч. 3 ст. 30, п. «в», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

По версии следствия, ночью 3 декабря 2019 года в квартире одного из домов по улице Юбилейной города Менделеевска, находящийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник нанес ножевые ранения бывшей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и 2-летнему сыну. После этого он зашел в спальню, где находился его 12-летний пасынок, которому он также нанес множественные ранения. Решив, что ребенок скончался, он написал записку, в которой сообщил, что собирается свести счеты с жизнью, после чего закрыл дверь квартиры и ушел. В этот момент раненый мальчик выбрался из квартиры через окно и сообщил в полицию о произошедшем. К моменту приезда сотрудников правоохранительных органов женщина и юноша были мертвы, младший мальчик скончался по дороге в больницу. Мужчина скрылся, однако в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий вскоре был задержан. Вину он признал полностью, пояснив, что совершил преступление на почве ревности.

Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в су для рассмотрения по существу.

Источник: Следком