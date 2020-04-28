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Умер от пневмонии глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев

14:47 28.04.2020 Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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В интервью, которое было опубликовано 10 апреля, Варичев рассказал, что в ноябре-декабре прошлого года «перенес достаточно тяжелое недомогание». «Не могу исключать, что это был тот самый вирус (COVID-19)», — сказал он.

Умер от пневмонии глава Металлоинвеста Андрей Варичев
Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умер от пневмонии глава Металлоинвеста Андрей Варичев

Умер от пневмонии глава «Металлоинвеста» Андрей ВаричевТекст панихиды для домашнего чтения на Радоницу 28 апреля от главы РПЦ. МолитваЕщё 243 новостей

Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщил Forbes со ссылкой на источники.

Собеседники «Интерфакса» в отрасли также знают о кончине Варичева.

Получить комментарии в «Металлоинвесте» пока не удалось.

В интервью «Коммерсанту», которое было опубликовано 10 апреля, Варичев рассказал, что в ноябре-декабре прошлого года «перенес достаточно тяжелое недомогание». «Не могу исключать, что это был тот самый вирус (COVID-19 — ИФ)», — сказал он.

Варичев родился в 1967 году, окончил МАТИ, в металлургии — с начала 90-х годов, работал на НТМК, «Носте», Михайловском ГОКе. С 2006 года — на руководящих позициях в «Металлоинвесте», с 2009 года — гендиректор.

«Металлоинвест» — крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ — на 100% принадлежит ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).

Источник: Интерфакс

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