Умер от пневмонии глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев

В интервью, которое было опубликовано 10 апреля, Варичев рассказал, что в ноябре-декабре прошлого года «перенес достаточно тяжелое недомогание». «Не могу исключать, что это был тот самый вирус (COVID-19)», — сказал он.

Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев

Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщил Forbes со ссылкой на источники.

Собеседники «Интерфакса» в отрасли также знают о кончине Варичева.

Получить комментарии в «Металлоинвесте» пока не удалось.

В интервью «Коммерсанту», которое было опубликовано 10 апреля, Варичев рассказал, что в ноябре-декабре прошлого года «перенес достаточно тяжелое недомогание». «Не могу исключать, что это был тот самый вирус (COVID-19 — ИФ)», — сказал он.

Варичев родился в 1967 году, окончил МАТИ, в металлургии — с начала 90-х годов, работал на НТМК, «Носте», Михайловском ГОКе. С 2006 года — на руководящих позициях в «Металлоинвесте», с 2009 года — гендиректор.

«Металлоинвест» — крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ — на 100% принадлежит ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).

Источник: Интерфакс