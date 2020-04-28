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Правила предоставления отсрочки по уплате налогов в Новосибирске и Бердске, разъяснила налоговая служба

17:45 28.04.2020 Фото: pixabay.com
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Ключевое условие: к пострадавшим отраслям должен быть отнесен именно основной код деятельности плательщика, отраженный в ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 01.03.2020.

Правила предоставления отсрочки по уплате налогов в Новосибирске и Бердске, разъяснила налоговая служба
Отсрочка (рассрочка) по уплате налогов может быть предоставлена организациям и предпринимателям, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших отраслях
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Правила предоставления отсрочки по уплате налогов в Новосибирске и Бердске, разъяснила налоговая служба

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Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области проведена онлайн-конференция с представителями деловых и общественных объединений, представляющих интересы бизнеса и предпринимательства региона.

В совещании приняли участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей Новосибирской области Николай     Мамулат, президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин, председатель НОО ООО малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Сергей Соколов, председатель НРО ООО «Деловая Россия» Маргарита Сенькевич, а также члены Общественного совета при УФНС России по Новосибирской области.

Руководитель регионального Управления ФНС России Алексей Легостаев рассказал о мерах по поддержке бизнеса, которые реализуются налоговой службой в рамках постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409. Также он разъяснил условия предоставления отсрочки (рассрочки) по налоговым платежам, на которые могут рассчитывать новосибирские организации и предприниматели, наиболее пострадавшие от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Алексей Викторович обратил внимание участников совещания на детали данной меры поддержки, которая оказывается на основании Правил предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, также утвержденных постановлением  Правительства РФ № 409.

Для кого действует мера поддержки?

Отсрочка (рассрочка) по уплате налогов может быть предоставлена организациям и предпринимателям, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших отраслях. Перечень таких отраслей утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 с изменениями от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540. На сегодня в перечне 11 видов деятельности и 38 отраслей.

Ключевое условие: к пострадавшим отраслям должен быть отнесен именно основной код деятельности плательщика, отраженный в ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 01.03.2020.

Проверить, относиться ли заинтересованное лицо к пострадавшей отрасли, можно на сайте ФНС России через сервис «Перечень лиц, имеющих право на поддержку в связи с COVID-19».

Дополнительные условия:

– снижение доходов в I-ом или последующих кварталах 2020 г. не менее чем на 10% или получение убытков (для проверки налоговым органом соблюдения данного условия необходимо предварительно обеспечить поступление соответствующей отчетности в налоговый орган);

– наступление срока уплаты именно в 2020 году (подавать заявление до наступления срока уплаты нецелесообразно).

По каким налогам может быть предоставлена отсрочка (рассрочка)?

По налогам, авансовым платежам по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 году, за исключением:

– акцизов, НДПИ, налогов, уплачиваемых налоговыми агентами, ЕНВД и платежей, выплачиваемых по патентной системе налогообложения;

– НДС, страховых взносов и налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (отсрочку по этим налогам могут получить лишь плательщики, указанные в Приложении к Постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 № 570).

Когда можно подать заявление об отсрочке (рассрочке)?

Заявление об отсрочке (рассрочке) можно подать до 1 декабря 2020 года.

Куда обращаться?

В налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя). Крупнейшие налогоплательщики обращаются в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика.

Какие документы нужны для получения отсрочки (рассрочки)?

Для получения отсрочки (рассрочки) необходимо заявление налогоплательщика и обязательство соблюдения условий отсрочки (рассрочки). Рекомендованные образцы размещены на сайте ФНС России.

Для отсрочки (рассрочки) на срок более 6 месяцев дополнительно обеспечение в виде залога, поручительства или банковской гарантии.

К заявлению о рассрочке потребуется график погашения задолженности.

Каковы преимущества для бизнеса при получении отсрочки (рассрочки)?

При предоставлении отсрочки (рассрочки) на соответствующие суммы пени не начисляются, а уже начисленные пени обнуляются.

Суммы налогов, по которым предоставлена отсрочка (рассрочка), не подлежат взысканию при соблюдении условий предоставления отсрочки (рассрочки).

Суммы, на которые предоставлена отсрочка или рассрочка, не учитываются при формировании справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, поскольку срок для исполнения перенесенной обязанности еще не наступил.

Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС России в разделе: «Коронавирус: меры поддержки бизнеса» https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/

В завершении ВКС руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев ответил на вопросы  участников совещания и обсудил высказанные ими предложения по дополнительным мерам поддержки пострадавшего бизнеса.

Источник: Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области

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От редакции

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Иван, 28 апреля 2020 18:10
Какая тупость, господин Легостаев, сам то читал эти правила?

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