28.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

13:00 28.04.2020 Фото: pixabay.com
0

По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цены на нефть резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
Цена нефти марки WTI с поставкой в июне падает на 1,42% до 16,70 доллара за баррель.

Ситуация с ценами на нефть

Цены на нефть резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге нефтяные котировки упали более чем в два раза.

В этих условиях страны ОПЕК+ заключили новое соглашение, по которому добыча нефти в мае и июне должна уменьшиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Следите за ценами на нефть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Тренды и антитренды лета 2020 в наращивании ресниц
13:28 28-04-2020
Тренды и антитренды лета 2020 в наращивании ресниц
БердскВыплачивать безработным 3000 рублей на каждого ребенка начнут с 29 апреля в Бердске
13:28 28-04-2020
Выплачивать безработным 3000 рублей на каждого ребенка начнут с 29 апреля в Бердске
Недержание мочи: Причины, лечение и профилактика
13:19 28-04-2020
Недержание мочи: Причины, лечение и профилактика
Что обязательно нужно сделать на родительский день - Радоницу 28 апреля 2020 года
13:19 28-04-2020
Что обязательно нужно сделать на родительский день - Радоницу 28 апреля 2020 года
Как встать на учет по безработице и получить пособие в Новосибирской области, расскажет по горячей линии Минтруд 29 апреля
13:15 28-04-2020
Как встать на учет по безработице и получить пособие в Новосибирской области, расскажет по горячей линии Минтруд 29 апреля
Опять запор: Простые способы легко освободить кишечник
13:06 28-04-2020
Опять запор: Простые способы легко освободить кишечник
БердскОбвиняют в вымогательстве у стариков 4000 руб. за нарушение самоизоляции двух мужчин в полицейской форме на остановке "Семь ветров" жители Бердска
13:03 28-04-2020
Обвиняют в вымогательстве у стариков 4000 руб. за нарушение самоизоляции двух мужчин в полицейской форме на остановке
Огненную красотку-механика уволили с работы за снимки и видео 18+
13:00 28-04-2020
Огненную красотку-механика уволили с работы за снимки и видео 18+
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
13:00 28-04-2020
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
За продавца без маски владельца оштрафуют на 5000 евро в Германии
12:56 28-04-2020
За продавца без маски владельца оштрафуют на 5000 евро в Германии