Великая депрессия: стонет не только США. Стонать будет мир. Без работы останутся 195 млн человек, заявила ООН

Вызванный COVID-19 кризис погружает мировую экономику в рецессию с историческим уровнем безработицы, говорит в докладе ООН.

Кризис оказал влияние на рабочие места в сфере услуг, в том числе в сфере культуры и туризма

ООН в своем докладе спрогнозировала во втором квартале 2020 года сокращение 195 миллионов рабочих мест из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что вызванный COVID-19 кризис погружает мировую экономику в рецессию с историческим уровнем безработицы. «Только во втором квартале 2020 года кризис может привести к сокращению 195 миллионов работников в пересчете на полную ставку», — говорится в тексте. Таким образом, отмечают авторы, эта пандемия также является кризисом в сфере занятости и уровня жизни.

По оценке дипломатов, малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые, наемные работники, беженцы и рабочие-мигранты пострадали больше всего. Кризис оказал влияние на рабочие места в сфере услуг, в том числе в сфере культуры и туризма.

На прошлой неделе сообщалось, что общее число потерявших работу в США уже превысило 33 миллиона. То есть уровень безработицы в стране достиг 20,6%, что является самым высоким показателем с 1930-х гг. В 1933 году во время Великой депрессии уровень безработицы достигал 24,9%.

10 апреля глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что в 2020 году мир может столкнуться с сильнейшим экономическм кризисом со времен Великой депрессии. По ее оценке, если пандемия сойдет на нет во второй половине текущего года, то частичное восстановление экономики произойдет в 2021 году.