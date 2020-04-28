Вытащили прибитое к берегу тело рыбака спасатели Бердска

Предположительно, тело находилось в воде не один месяц.
Предположительно, тело находилось в воде не один месяц.
Сообщение о трупе мужчины, обнаруженном в районе острова Хреновый, поступило следователям СКР России по Бердску. Погибший мужчина, как рассказал начальник подразделения бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Козин, находился в километре от берега — на мелководье. Проехать туда другим службам было затруднительно. На место выехали спасатели МЧС на двух квадроциклах, которые транспортировали утонувшего рыбака и передали его сотрудникам полиции. По всей вероятности, тело рыбака довольно долго находилось в воде, так как имеет признаки разложения.
— Следователи провели осмотр места происшествия, также назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение, — рассказал представитель Управления СКР России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.