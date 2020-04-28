Вытащили прибитое к берегу тело рыбака спасатели Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Вытащили прибитое к берегу тело рыбака спасатели Бердска

12:24:434/28/2020
0

<div></div>

Предположительно, тело находилось в воде не один месяц.

Сообщение о трупе мужчины, обнаруженном в районе острова Хреновый, поступило следователям СКР России по Бердску. Погибший мужчина, как рассказал начальник подразделения бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Козин, находился в километре от берега — на мелководье. Проехать туда другим службам было затруднительно. На место выехали спасатели МЧС на двух квадроциклах, которые транспортировали утонувшего рыбака и передали его сотрудникам полиции. По всей вероятности, тело рыбака довольно долго находилось в воде, так как имеет признаки разложения.

— Следователи провели осмотр места происшествия, также назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение, — рассказал представитель Управления СКР России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    NASA: опаснейший астероид 2016 AJ193 приблизится к земле 21 августа 2021 года. Он больше небоскреба Бурдж-Халифа
    10:24:27 4/10/2021
    NASA: опаснейший астероид 2016 AJ193 приблизится к земле 21 августа 2021 года. Он больше небоскреба Бурдж-Халифа
    Календарь садовода и огородника: все важные работы по лунному календарю на 12-25 апреля 2021
    10:20:21 4/10/2021
    Календарь садовода и огородника: все важные работы по лунному календарю на 12-25 апреля 2021
    Какова реальная цена за электроэнергию для россиян и почему жители Москвы платят дорого за свет
    10:08:05 4/10/2021
    Какова реальная цена за электроэнергию для россиян и почему жители Москвы платят дорого за свет
    Об осложнениях после коронавируса у мужчин, рассказал глава Минздрава Мурашко
    9:51:21 4/10/2021
    Об осложнениях после коронавируса у мужчин, рассказал глава Минздрава Мурашко
    Календарь квашения капусты на вторую половину апреля 2021 года
    9:20:37 4/10/2021
    Календарь квашения капусты на вторую половину апреля 2021 года
    9 июня 2021 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать перед праздником Вознесения Господня?
    8:20:23 4/10/2021
    9 июня 2021 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать перед праздником Вознесения Господня?
    13 апреля Рамадан 2021: традиции мусульманского праздника, обряды и что запрещено делать
    7:20:36 4/10/2021
    13 апреля Рамадан 2021: традиции мусульманского праздника, обряды и что запрещено делать
    Автобус с российскими туристами разбился в Турции: Есть жертвы
    6:28:43 4/10/2021
    Автобус с российскими туристами разбился в Турции: Есть жертвы
    БердскЧто посмотреть в ДК "Родина" жителям Бердска в апреле
    6:27:40 4/10/2021
    Что посмотреть в ДК "Родина" жителям Бердска в апреле
    Лунный календарь посева и ухода за растениями с 15 по 25 апреля 2021: можно ли обрезать растения и что сделать для скорого роста поросли
    6:20:24 4/10/2021
    Лунный календарь посева и ухода за растениями с 15 по 25 апреля 2021: можно ли обрезать растения и что сделать для скорого роста поросли