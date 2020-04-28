Палатки в детских лагерях обязали оборудовать пожарной сигнализацией

В палатках, предназначенных для проживания детей, запрещается пользоваться открытым огнем, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также пиротехнику.

Палатки в детских лагерях будут оснащать пожарной сигнализацией

В палатках для проживания детей в летних лагерях запретили использовать открытый огонь и хранить пиротехнику, также они будут оснащаться специальной пожарной сигнализацией. Соответствующее постановление правительства размещено на портале правовой информации.

Документ дополняет Правила противопожарного режима в Российской Федерации разделом «Детские лагеря палаточного типа». Согласно ему, в палатках, предназначенных для проживания детей, запрещается пользоваться открытым огнем, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также пиротехнику. Запрещается прокладка электрических сетей, в том числе по внешней поверхности палатки, а также над самими конструкциями.

Территория лагеря должна быть очищена от сухой растительности, мусора и горючих материалов. Также она должна быть освещена в ночное время.

Палатки следует размещать группами так, чтобы в одной группе жило не более 45 детей. На одну такую группу должно приходиться не менее двух огнетушителей. Если палатка рассчитана больше чем на 10 детей, она должна быть оборудована автономными дымовыми пожарными извещателями.

Кроме того, внутри палаток запрещается сдвигать вместе больше двух кроватей. Расстояние между койками должно быть не менее 0,7 метра. В лагере должны быть громкоговорители для подачи сигнала на случай пожара. Противопожарный инструктаж должен проводиться для детей в первый день и прибытия.

Разработка требований пожарной безопасности в детских палаточных лагерях потребовалась после пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае. Он произошел в ночь на 23 июля 2019 года. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток, в результате погибли четыре ребенка.

Источник: ПГ