«Она задыхалась и просила меня успокоить ее»: Умерла зараженная коронавирусом медсестра у мужа на руках

51-летняя медсестра Лаура Таннер заразилась коронавирусом SARS-CoV-2 в английском городе Базилдон. Неотложка прибыла через десять минут. Четверо специалистов около 45 минут пытались реанимировать Лауру, но тщетно.

Четверо специалистов около 45 минут пытались реанимировать Лауру

«Она задыхалась и просила меня успокоить ее», — описал последние минуты жизни супруги ее муж.

51-летняя медсестра Лаура Таннер заразилась коронавирусом SARS-CoV-2 в английском городе Базилдон, графство Эссекс. Ранее симптомы, сходные с гриппом, проявились у нее самой, а также у ее 49-летнего мужа и 13-летнего сына Киана. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Сотрудники скорой помощи помогли сбить 40-градусную температуру, но не стали госпитализировать Лауру. Ее состояние ухудшилось. «Она задыхалась и просила меня успокоить ее. У нее было что-то вроде панической атаки. Я позвонил в службу экстренной помощи и сел рядом с Лаурой. Ее дыхание становилось более поверхностным, глаза закрывались, и я видел, как она покидает меня», — рассказал Кевин.

Неотложка прибыла через десять минут. Четверо специалистов около 45 минут пытались реанимировать Лауру, но тщетно.