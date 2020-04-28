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«Она задыхалась и просила меня успокоить ее»: Умерла зараженная коронавирусом медсестра у мужа на руках

14:45 28.04.2020 Фото: chistovik.info
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51-летняя медсестра Лаура Таннер заразилась коронавирусом SARS-CoV-2 в английском городе Базилдон. Неотложка прибыла через десять минут. Четверо специалистов около 45 минут пытались реанимировать Лауру, но тщетно.

Она задыхалась и просила меня успокоить ее: Умерла зараженная коронавирусом медсестра у мужа на руках
Четверо специалистов около 45 минут пытались реанимировать Лауру

«Она задыхалась и просила меня успокоить ее», — описал последние минуты жизни супруги ее муж.

51-летняя медсестра Лаура Таннер заразилась коронавирусом SARS-CoV-2 в английском городе Базилдон, графство Эссекс. Ранее симптомы, сходные с гриппом, проявились у нее самой, а также у ее 49-летнего мужа и 13-летнего сына Киана. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Сотрудники скорой помощи помогли сбить 40-градусную температуру, но не стали госпитализировать Лауру. Ее состояние ухудшилось. «Она задыхалась и просила меня успокоить ее. У нее было что-то вроде панической атаки. Я позвонил в службу экстренной помощи и сел рядом с Лаурой. Ее дыхание становилось более поверхностным, глаза закрывались, и я видел, как она покидает меня», — рассказал Кевин.

Неотложка прибыла через десять минут. Четверо специалистов около 45 минут пытались реанимировать Лауру, но тщетно.

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