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Впервые в Бердске: 2,5 млн рублей выделили на содержание 11 парков и скверов

15:45 28.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Общая площадь бердских рощ составляет почти 13 га.В работы по благоустройству входят уборка мусора, снега, очистка урн, покраска скамеек и малых архитектурных форм. (СПИСОК РОЩ)

Впервые в Бердске: 2,5 млн рублей выделили на содержание 11 парков и скверов
По словам Светланы Шерстобитовой, до 2020 года рощи убирали на субботниках

— За управлением природных ресурсов закреплено 11 рощ. В 2019 году мы настойчиво обращались к нашим депутатам и впервые было выделено 2,5 млн рублей на содержание парков и скверов,- рассказала начальник бердского управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова 28 апреля.

В работы по благоустройству входят уборка мусора, снега, очистка урн, покраска скамеек и малых архитектурных форм. Планируется посадка деревьев на 200 тыс. рублей. Сорта деревьев будут выбирать с учетом уже растущих.

Общая площадь бердских рощ составляет почти 13 га. По словам Светланы Васильевны, до 2020 года рощи убирали на субботниках, сейчас работа будет проводится по плану.

Список рощ (адреса):

Микрорайон, 39 (в районе школы №12)
Микрорайон, 45 Б (ДК «Родина»)
Ул. Лунная, 11
Микрорайон, 66 (в районе детсада №2)

Микрорайон, 12 (в районе школы №11)
Микрорайон, 11 (в районе детсада №21)
Ул. Кр. Сибирь, 120
Ул. Рогачeва, 1
Ул. Ленина, 30
Ул. Свердлова, 12 и 12А
Сквер у роддома «Мое солнышко»

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