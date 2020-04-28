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Общество / Работа

Огненную красотку-механика уволили с работы за снимки и видео 18+

13:00 28.04.2020 Фото: https://www.instagram.com/ms.reds.wrenching/
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Сотрудники-мужчины стали смотреть ролики с Кирстен прямо на работе, в открытую комментируя увиденное. Некоторые настолько осмелели, что стали домогаться девушку.

Огненную красотку механика уволили с работы за снимки и видео 18+

Девушка хотела найти дополнительный заработок, чтобы выплатить студенческий кредит и ипотеку

24-летняя Кирстен Вон из Форт-Уэйна, США, до недавнего времени работала механиком. Она отлично справлялась со своей работой, занимая призовые места в конкурсах для девушек, работающих в данной отрасли. Также красотка с огненными волосами вела успешный инстаграм, где рассказывала о тонкостях профессии и демонстрировала на видео свои практические умения.

Но внезапно Вон лишилась любимой работы — из-за снимков 18+. Девушка хотела найти дополнительный заработок, чтобы выплатить студенческий кредит и ипотеку. Для этого она завела аккаунт на сайте OnlyFans, где можно показывать свои откровенные фото и видео за деньги. Американка неосмотрительно оставила ссылку на страницу у себя в сториз. Её увидели коллеги, и всё изменилось.

Сотрудники-мужчины стали смотреть ролики с Кирстен прямо на работе, в открытую комментируя увиденное. Некоторые настолько осмелели, что стали домогаться девушку. А потом о её аккаунте для взрослых узнало руководство, Вон уволили.

По словам Кирстен, она всегда качественно выполняла свою работу и в рабочее время выглядела и вела себя так, как подобает. При этом представители фирмы заявили, что уволили девушку не из-за её страницы, а из-за того, что она нарушила политику компании. Как именно она это сделала, не уточнили. Но Вон предоставила аудиозапись, где руководство обсуждало, что её аккаунт может негативно отразиться на их репутации. Однако девушка не собирается унывать и считает лучшим способом мести достижение успеха в обеих сферах.

Источник: life.ru

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