Огненную красотку-механика уволили с работы за снимки и видео 18+

Девушка хотела найти дополнительный заработок, чтобы выплатить студенческий кредит и ипотеку 24-летняя Кирстен Вон из Форт-Уэйна, США, до недавнего времени работала механиком. Она отлично справлялась со своей работой, занимая призовые места в конкурсах для девушек, работающих в данной отрасли. Также красотка с огненными волосами вела успешный инстаграм, где рассказывала о тонкостях профессии и демонстрировала на видео свои практические умения.

Но внезапно Вон лишилась любимой работы — из-за снимков 18+. Девушка хотела найти дополнительный заработок, чтобы выплатить студенческий кредит и ипотеку. Для этого она завела аккаунт на сайте OnlyFans, где можно показывать свои откровенные фото и видео за деньги. Американка неосмотрительно оставила ссылку на страницу у себя в сториз. Её увидели коллеги, и всё изменилось.

Сотрудники-мужчины стали смотреть ролики с Кирстен прямо на работе, в открытую комментируя увиденное. Некоторые настолько осмелели, что стали домогаться девушку. А потом о её аккаунте для взрослых узнало руководство, Вон уволили.