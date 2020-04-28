За продавца без маски владельца оштрафуют на 5000 евро в Германии

Введение обязательных масок может быть дорогим для тех, кто отказывается это делать. Если в автобусах, поездах и магазинах отсутствует защита рта, взимается 150 евро. Дети почти во всех землях тоже должны носить маски.

В Берлине с понедельника детям приходилось носить защитные маски в местном общественном транспорте, но, как и всем остальным жителям столицы, не в магазинах и супермаркетах. Здесь нет минимального возраста, даже маленькие дети должны носить каппы

Почти во всех немецких государствах маска была обязательной в местном общественном транспорте с понедельника (27 апреля), в большинстве стран также при совершении покупок в магазинах — только Шлезвиг-Гольштейн (29 апреля) позже. Но как насчет детей? Мы рассмотрим все федеральные земли и расскажем, какие правила применяются к школьникам, пишет https://www.focus.de/

Введение обязательных масок может быть дорогим для тех, кто отказывается это делать. Нарушения обязательства носить защитную маску для защиты от заражения вирусом короны в Баварии могут стоить до 5000 евро. Это ясно из обновленного каталога штрафов, доступных немецкому агентству печати в Мюнхене .

Соответственно, если в автобусах, поездах и магазинах отсутствует защита рта, взимается 150 евро. Тем не менее, это особенно дорого для владельцев магазинов, которые не гарантируют, что их сотрудники носят маску: для этого в каталоге штрафов предусмотрена оплата в размере 5000 евро. Однако дети не подвержены этим наказаниям.

Тем не менее, есть обязательство носить маску. Возрастные ограничения для детей иногда варьируются от штата к штату, даже если большинство из них вводят маску с шести лет.

Требование маски для детей в отдельных федеральных землях:

Баден-Вюртемберг

Дети с шести лет должны были носить маску в Баден-Вюртемберге с понедельника при совершении покупок или в общественном транспорте.

Бавария

Дети с шестого дня рождения должны покрыть в Баварии в магазинах и в общественном транспорте , так как в понедельник рот и нос. Однако это также может произойти с шарфом или тканью.

Берлин

В Берлине с понедельника детям приходилось носить защитные маски в местном общественном транспорте, но, как и всем остальным жителям столицы, не в магазинах и супермаркетах. Здесь нет минимального возраста, даже маленькие дети должны носить каппы.

Бранденбург

Маски были обязательными в местном и междугородном транспорте в Бранденбурге с понедельника — также для детей от шести лет.

Бремен

Бремен был последним федеральным государством, последовавшим примеру. Дети с шести лет должны были надевать маску в местном общественном транспорте и при покупках с понедельника.

Гамбург

Дети в возрасте до семи лет освобождаются от обязанности носить маску. Даже людям, которые не могут носить маску из-за проблем со здоровьем или инвалидности, не нужно надевать нос и рот.

Гессе

Дети в возрасте до шести лет и люди, которые не могут носить защитные средства для рта или носа или имеют нарушения здоровья из-за инвалидности, не должны носить маску при совершении покупок или в общественном транспорте. Это действует с понедельника.

Мекленбург-Передняя Померания

В Мекленбург-Передней Померании с понедельника магазины и местный общественный транспорт должны носить маску для детей с шести лет. Особенность: защита рта и носа также должна носить в библиотеках.

Нижняя Саксония

В Нижней Саксонии дети должны носить маску с понедельника — в местном транспорте и в розничной торговле с шести лет.

Северный Рейн-Вестфалия

С этого понедельника применяется общенациональное требование маски. В местном общественном транспорте, на остановках, на вокзалах и в такси, при совершении покупок в розничной торговле и в сфере обслуживания — везде люди от шести лет должны прикрывать рот и нос.

Рейнланд-Пфальц

Рейнланд-Пфальц также ввел обязательное требование защиты рта и носа в местном общественном транспорте и в магазинах. Это также относится к детям от шести лет.