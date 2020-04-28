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Отказаться от предметов роскоши и контролировать эмоции заставят полицейских в России

14:30 28.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Согласно содержанию проекта кодекса этики и служебного поведения, при задержании правонарушителя полицейские должны давать разъяснения о неправомерности его действий без нравоучений, делать это «доброжелательно, убедительно и ясно».

Отказаться от предметов роскоши и контролировать эмоции заставят полицейских в России
При задержании правонарушителя полицейские должны давать разъяснения о неправомерности его действий без нравоучений

Кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел РФ обяжет полицейских соблюдать чувство меры при оформлении служебного кабинета и контролировать свое эмоциональное состояние, в том числе при провокациях. Текст проекта кодекса размещен в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

«При осуществлении служебной деятельности сотруднику, исходя из стоящих перед ним задач, следует придерживаться делового стиля поведения, основанного на самодисциплине и выражающегося в профессиональной компетентности, обязательности, аккуратности, точности и внимательности. Соблюдать функциональность, скромность и чувство меры при оформлении служебного кабинета, избегать использования предметов роскоши», — говорится в документе.

Полицейским предписано «сохранять выдержку и достоинство, контролировать свое эмоциональное состояние, своим видом и действиями демонстрировать уверенность и спокойствие, в том числе при провоцировании правонарушителями конфликтной ситуации».

При задержании правонарушителя полицейские должны давать разъяснения о неправомерности его действий без нравоучений, делать это доброжелательно, убедительно и ясно, со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты. «Воздерживаться от жестких действий и резких высказываний по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин, людей преклонного возраста», — отмечается в проекте кодекса.

Кроме того, согласно документу, сотрудники полиции должны «стремиться свести к минимуму моральный вред при проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий». При проведении осмотра, обыска, выемки полицейские не должны допускать небрежного отношения к предметам и личным вещам, имеющим ценность для граждан.

В кодексе указаны и нормы поведения при допросе. Так, полицейские должны не только сохранять спокойствие и уверенность, но и «проявлять сочувствие к потерпевшему, непредвзятость к правонарушителю, уважение к личности допрашиваемого». При инспектировании, контрольных проверках и целевых выездах в проекте кодекса предписано «воздержаться от угощений, подарков и недопустимых знаков внимания».

Требования к внешнему виду

Кодекс этики и служебного поведения не рекомендует полицейским в форменной одежде посещать рынки, рестораны и казино.

«Сотруднику в форменной одежде не рекомендуется посещать рынки, рестораны, казино и увеселительные заведения, если это не связано с выполнением служебных обязанностей», — говорится в документе.

Также отмечается, что полицейскому не следует держать руки в карманах форменной одежды, ходить в нечищеной и стоптанной обуви, а также в форменной одежде, которая утратила надлежащий вид. Форма полицейского согласно кодексу должна быть «чистой и аккуратной, хорошо подогнанной и отглаженной».

«В случае выполнения служебных обязанностей в гражданской одежде допускается ношение костюма или платья и обуви строгого делового стиля, неяркого цвета, соответствующих статусу государственного служащего, если иное не определено характером выполняемых служебных обязанностей», — поясняется в проекте кодекса.

Полицейский при выполнении служебных обязанностей должен быть всегда коротко подстрижен, тщательно выбрит, а в том случае, если он носит усы и бороду, то следить за их аккуратным видом. Мужчинам «не рекомендуется носить ювелирные украшения за исключением обручального кольца, чрезмерно использовать парфюмерию», а женщинам «следует соблюдать скромность и разумную достаточность в использовании косметики и ношении ювелирных украшений», отмечается в документе.

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