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Здоровье / Общество

Опять запор: Простые способы легко освободить кишечник

13:06 28.04.2020 Фото: pxhere.com
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В большинстве случаев проблема может возникать при неправильном питании и недостаточного количества воды в организме. На помощь приходят рецепты натуральных средств, которые поборют запор, не навредив другим органам.

Опять запор: Простые способы легко освободить кишечник

Натуральные средства с легкостью помогут избавится от запоров

Практически каждый сталкивался с неприятной и даже серьезной проблемой запора. В таких случаях пренебрегать этим не нужно, ведь негативные последствия могут встретиться не в то время и не в том месте. В большинстве случаев проблема может возникать при неправильном питании и недостаточного количества воды в организме. На помощь приходят рецепты натуральных средств, которые поборют запор, не навредив другим органам.

Домашние средства при лечении запора

Рецепт из сухофруктов

Такой продукт отлично справится с решением «деликатной» задачи. Сухофрукты мягко и безболезненно уберут все признака запора.

Ингредиенты:

  • чернослив – 1 ст.;
  • изюм – 1 ст.;
  • финики, курага и сушеный инжир – 0,5 ст.;
  • семена льна или чиа – 2 ст. л.

Сухофрукты промываются и мелко нарезаются или проводятся через мясорубку. В емкость добавляются семена, все перемешивается. Готовая паста хранится в банке в холодильнике.

Рецепт с кефиром

Такой способ также распространен при лечении запора. Кефир улучшает пищеварение и работу кишечника.

Ингредиенты:

  • кефир 3,2 % жирности – 1 ст.;
  • масло (оливковое, подсолнечное) – 2 ст. л.

Продукты перемешиваются между собой.

Применение натуральных средств при запоре

Смесь с сухофруктами можно добавлять к любым блюдам. Не рекомендовано употреблять готовое средство с жирной пищей. Смесь можно съедать утром натощак. Кефир с маслом выпивается на ночь.

Источник: rsute.ru

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