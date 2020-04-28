Опять запор: Простые способы легко освободить кишечник

Практически каждый сталкивался с неприятной и даже серьезной проблемой запора. В таких случаях пренебрегать этим не нужно, ведь негативные последствия могут встретиться не в то время и не в том месте. В большинстве случаев проблема может возникать при неправильном питании и недостаточного количества воды в организме. На помощь приходят рецепты натуральных средств, которые поборют запор, не навредив другим органам.
Домашние средства при лечении запора
Рецепт из сухофруктов
Такой продукт отлично справится с решением «деликатной» задачи. Сухофрукты мягко и безболезненно уберут все признака запора.
Ингредиенты:
- чернослив – 1 ст.;
- изюм – 1 ст.;
- финики, курага и сушеный инжир – 0,5 ст.;
- семена льна или чиа – 2 ст. л.
Сухофрукты промываются и мелко нарезаются или проводятся через мясорубку. В емкость добавляются семена, все перемешивается. Готовая паста хранится в банке в холодильнике.
Рецепт с кефиром
Такой способ также распространен при лечении запора. Кефир улучшает пищеварение и работу кишечника.
Ингредиенты:
- кефир 3,2 % жирности – 1 ст.;
- масло (оливковое, подсолнечное) – 2 ст. л.
Продукты перемешиваются между собой.
Применение натуральных средств при запоре
Смесь с сухофруктами можно добавлять к любым блюдам. Не рекомендовано употреблять готовое средство с жирной пищей. Смесь можно съедать утром натощак. Кефир с маслом выпивается на ночь.
Источник: rsute.ru