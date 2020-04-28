Опять запор: Простые способы легко освободить кишечник

Натуральные средства с легкостью помогут избавится от запоров

Практически каждый сталкивался с неприятной и даже серьезной проблемой запора. В таких случаях пренебрегать этим не нужно, ведь негативные последствия могут встретиться не в то время и не в том месте. В большинстве случаев проблема может возникать при неправильном питании и недостаточного количества воды в организме. На помощь приходят рецепты натуральных средств, которые поборют запор, не навредив другим органам.

Домашние средства при лечении запора

Рецепт из сухофруктов

Такой продукт отлично справится с решением «деликатной» задачи. Сухофрукты мягко и безболезненно уберут все признака запора.

Ингредиенты:

чернослив – 1 ст.;

изюм – 1 ст.;

финики, курага и сушеный инжир – 0,5 ст.;

семена льна или чиа – 2 ст. л.

Сухофрукты промываются и мелко нарезаются или проводятся через мясорубку. В емкость добавляются семена, все перемешивается. Готовая паста хранится в банке в холодильнике.

Рецепт с кефиром

Такой способ также распространен при лечении запора. Кефир улучшает пищеварение и работу кишечника.

Ингредиенты:

кефир 3,2 % жирности – 1 ст.;

масло (оливковое, подсолнечное) – 2 ст. л.

Продукты перемешиваются между собой.

Применение натуральных средств при запоре

Смесь с сухофруктами можно добавлять к любым блюдам. Не рекомендовано употреблять готовое средство с жирной пищей. Смесь можно съедать утром натощак. Кефир с маслом выпивается на ночь.

Источник: rsute.ru