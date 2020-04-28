Недержание мочи: Причины, лечение и профилактика

Довольно эффективны и народные средства от недержания урины. Хорошо устраняют воспаление мочевыводящих путей и помогают контролировать выделение мочи некоторые отвары, какие, уже в статье.

Недержание урины диагностируется у каждой третьей женщины в климактерическом периоде, а также после него

Недержание мочи у женщин после 60 лет является очень распространенной проблемой в мире. Лечение народными средствами, специальными упражнениями и медикаментами весьма эффективно решает эту проблему. Но иногда приходится применять хирургическое вмешательство.

Механизм появления недержания мочи у женщин после 60 лет

От этого недуга страдают сотни миллионов женщин в мире. Недержание урины диагностируется у каждой третьей женщины в климактерическом периоде, а также после него.

Различают три вида непроизвольного мочеиспускания: стрессовый, ургентный и смешанный. Стрессовое недержание обычно бывает спровоцировано усилением давления внутри брюшины при чихании, кашле, смехе. Такое недержание бывает у женщин со смещением внутренних органов и нарушением вследствие этого функций сфинктерного аппарата. Обычно такое происходит от сильных продолжительных физических нагрузок, абортов, гинекологических операций, травматичных родов. Кроме того, нехватка эстрогенов после менопаузы моментально негативно влияет на эластичность стенок уретры и мочевого пузыря, ослабляет их.

Ургентное недержание мочи возникает практически сразу после того, как мозг отдает команду о желании посетить туалет. Происходит это из-за гормональных нарушений, опухолей органов, инфекционных заболеваний мочевыводящих путей, проблем с головным или спинным мозгом, которые вызывают гиперактивность мочевого пузыря.

Смешанное недержание может наблюдаться при анатомическом смещении органов таза в сочетании с воспалительными заболеваниями.

Диагностика недержания урины происходит при осмотре у гинеколога, а также исходя из жалоб пациентов. Для окончательного подтверждения диагноза проводят лабораторные анализы мочи и крови, а также цистографию.

Лечение неконтролируемого мочеиспускания

Лечение неконтролируемого мочеиспускания у женщин после 60 лет может быть медикаментозным. В этом случае назначаются препараты, которые расслабляют стенки мочевого пузыря при его наполнении, а также улучшают кровообращение в этом органе. Назначаются также препараты, снижающие частоту и силу сокращений стенок мочевого пузыря, их тонус.

Если причиной недержания является недостаток женских гормонов, то используют заместительную терапию. Это могут быть таблетки или мази. При инфекционных заболеваниях доктор назначает противовоспалительные средства. Кроме медикаментов, пациентам назначается специальная гимнастика для усиления мышц тазовых органов.

В некоторых случаях для лечения недержания мочи назначается хирургическая операция. Показанием для такой операции может стать смещение положения органов малого таза.

Довольно эффективны и народные средства от недержания урины. Хорошо устраняют воспаление мочевыводящих путей и помогают контролировать выделение мочи отвары из:

укропа;

зверобоя и брусники;

корней девясила;

листьев подорожника;

крапивы;

иван-чая;

черники;

тысячелистника;

лаврового листа.

Вспомогательные средства при лечении недержания мочи

Для того чтобы облегчить состояние женщин, страдающих самопроизвольным выделением урины, доктора рекомендуют им придерживаться определенных правил. Следует постараться предупреждать запоры; отказаться от курения; ежедневно выполнять комплекс лечебной гимнастики Кегеля; избавиться от лишних килограммов.

Очень важным в лечении недержания мочи оказывается правильное питание. Нужно отказаться от продуктов, провоцирующих позывы к мочеиспусканию. Это жареные и жирные блюда, кофе, шоколад, зеленый лук, сладости, сладкая газированная вода, пряные и соленые блюда.

Клетчатка, наоборот, должна доминировать в питании. Ее источник – овощи и фрукты. Особенно полезны:

петрушка;

капуста;

черная смородина;

огурцы;

красный перец;

шпинат;

брокколи;

картофель;

бананы;

кукуруза;

рыба;

яйца.

Также показано употребление каш, свежевыжатых соков, достаточного количества воды. Это поможет разбавить мочу и победить запоры.

Необходимо тренировать мочевой пузырь. Тренировка состоит в постепенной отсрочке посещения туалета. Начинают с попыток отложить это посещение на 5, затем на 10 минут, увеличивая постепенно интервалы посещения туалета до 4 часов.

Профилактика недержания мочи у женщин после 60 лет

Для того чтобы в пожилом возрасте не возникло проблем с недержанием урины, следует об этом побеспокоиться в молодости. Для этого нужно:

своевременно лечить инфекционные и воспалительные заболевания;

правильно питаться;

постоянно контролировать массу тела, не допуская ожирения;

избегать сильной физической нагрузки и поднятия тяжестей;

ограничивать потребления алкоголя и кофе;

бороться с запорами;

быть физически активной;

практиковать упражнения для укрепления тазовых мышц.

Для того чтобы данная проблема не возникла после беременности и родов, нужно носить специальный бандаж, уменьшающий нагрузку на мышцы во время беременности. А если были родовые травмы, важно вовремя их лечить.

Женщинам для профилактики недержания урины важно употреблять в достаточном количестве витамины C и D, магний. Можно принимать специальные витаминные комплексы или включать в рацион продукты, богатые этими полезными компонентами.

Источник: rsute.ru