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Помойка с шинами, диваном и канализационными стоками появилась рядом с наркологией и «Лесной сказкой» на берегу Бердского залива

15:00 28.04.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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«Курьер. Среда. Бердск» повторно обратился к директору Управления природными ресурсами Светлане Шерстобитовой с просьбой разобраться в ситуации. Она обещала провести проверку с прокуратурой.

Помойка с шинами, диваном и канализационными стоками появилась рядом с наркологией и «Лесной сказкой» на берегу Бердского залива
Помойка появилась на берегу Бердского залива

Продолжают течь фекальные стоки на берегу Бердского залива рядом с «Лесной сказкой» и пляжем «Ремикс» в Бердске. Напомним, жители пожаловались на стоки 2 апреля. «Курьер. Среда. Бердск» обращался в Управление природными ресурсами города с просьбой провести проверку. В этом месте, по словам жителей, подозрительно размыт берег. Пахнет канализацией, текут тонкие ржавые ручейки. Когда вода поднимется — все будет скрыто, переживают горожане. А она поднимется со дня на день.

24 апреля «Курьер. Среда. Бердск» убедился, что на берегу залива течет неизвестная жидкость. Кроме того жители устроили здесь помойку – рядом с водой лежит выброшенный диван, шины и мусор.

«Курьер. Среда. Бердск» повторно обратился к директору Управления природными ресурсами Светлане Шерстобитовой с просьбой разобраться в ситуации.

— Мы выедем вместе с прокуратурой на проверку, — вновь пообещала Светлана Васильевна 28 апреля.

Автор видео Алена Романцова.

Помойка с шинами, диваном и канализационными стоками появилась рядом с наркологией и «Лесной сказкой» на берегу Бердского залива
Помойка с шинами, диваном и канализационными стоками появилась рядом с наркологией и «Лесной сказкой» на берегу Бердского залива
Помойка с шинами, диваном и канализационными стоками появилась рядом с наркологией и «Лесной сказкой» на берегу Бердского залива
Помойка с шинами, диваном и канализационными стоками появилась рядом с наркологией и «Лесной сказкой» на берегу Бердского залива
Помойка с шинами, диваном и канализационными стоками появилась рядом с наркологией и «Лесной сказкой» на берегу Бердского залива
Помойка с шинами, диваном и канализационными стоками появилась рядом с наркологией и «Лесной сказкой» на берегу Бердского залива
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От редакции

Кто должен убирать?

Аноним, 28 апреля 2020 15:12
Может владелец лесной сказки и всего бердского побережья среагирует, оплатит наведение порядка? Разберется, откуда фекальные стоки? Иначе никто в эту Лесную сказку не приедет отдыхать. Александр Петрович, разве эта проблема совсем вас не касается?
Нонна, 28 апреля 2020 15:20
Обещанного 3 года ждут!
Умар, 28 апреля 2020 15:28
У нас по факту природоохраной никто не занимается.Или в лучшем случае отпишутся или наобещают.Чиновники- что с них возьмешь?Нужны координальные перемены,они по ....дцать лет сидят на одном месте обрасли друзьями и связями до работы ли им?

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