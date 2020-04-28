Помойка с шинами, диваном и канализационными стоками появилась рядом с наркологией и «Лесной сказкой» на берегу Бердского залива

«Курьер. Среда. Бердск» повторно обратился к директору Управления природными ресурсами Светлане Шерстобитовой с просьбой разобраться в ситуации. Она обещала провести проверку с прокуратурой.

Помойка появилась на берегу Бердского залива

Продолжают течь фекальные стоки на берегу Бердского залива рядом с «Лесной сказкой» и пляжем «Ремикс» в Бердске. Напомним, жители пожаловались на стоки 2 апреля. «Курьер. Среда. Бердск» обращался в Управление природными ресурсами города с просьбой провести проверку. В этом месте, по словам жителей, подозрительно размыт берег. Пахнет канализацией, текут тонкие ржавые ручейки. Когда вода поднимется — все будет скрыто, переживают горожане. А она поднимется со дня на день.

24 апреля «Курьер. Среда. Бердск» убедился, что на берегу залива течет неизвестная жидкость. Кроме того жители устроили здесь помойку – рядом с водой лежит выброшенный диван, шины и мусор.

«Курьер. Среда. Бердск» повторно обратился к директору Управления природными ресурсами Светлане Шерстобитовой с просьбой разобраться в ситуации.

— Мы выедем вместе с прокуратурой на проверку, — вновь пообещала Светлана Васильевна 28 апреля.

Автор видео Алена Романцова.