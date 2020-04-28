Как правильно носить георгиевскую ленту, история двухцветной ленты

Не стоит вплетать ленту в волосы, повязывать на запястье как браслет, носить ниже пояса, цеплять на автомобиль или сумку.

Георгиевскую ленту носят знак памяти слева на уровне сердца

Майские дни не за горами, а в условиях пандемии коронавируса россияне ищут альтернативные способы празднования таких важных для всех нас дней.

К примеру, акцию «Бессмертный полк» в 2020 году проведут онлайн.

И, конечно же, неотъемлемым атрибутом каждых майских праздников будет выступать георгиевская ленточка.

Давайте вместе попробуем разобраться, что из себя представляет этот двуколор и как актуально его использовать.

Откуда пошла традиция называть ленту «георгиевской», история

Впервые упоминания о биколоре появились во времена правления Екатерины Второй. Тогда георгиевскую ленточку повязывали к ордену Святого Георга Победоносца, и являлась такая ленточка символом редкой смелости и отваги. Солдаты повязывали ее через правое плечо.

С 1917 года символ двухцветной ленты заметно потерял актуальность, и слава к нему вернулась уже в 1941 году. Во времена Второй мировой войны лента, объединяющая в себе оранжевый и черный цвета, изображалась обтягивающей орден Славы, пятиконечную звезду. Лента снова стала ассоциироваться с храбростью и честью.

В 1992 году восстановили канувший в лету знаменательный орден Георга Победоносца. Таким образом, георгиевская лента объединила в себе две важные эпохи российской истории.

Что означают цвета ленты?

Существует несколько теорий на этот счет. Согласно первой, оранжевый цвет символизирует пламя, а черный – порох.

Если верить другой теории, цвета двуколора позаимствованы из старого герба Российской империи: черный орел на желтом фоне.

Как двухцветная ленточка стала важнейшим символом победы?

Впервые акция, в которой лента символизировала победу, прошла еще 9 мая 2005 года. Организаторами выступали «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая община». Именно лента была избрана как знак уважения и благодарности предкам, а также традиционной преемственности поколений. С того времени георгиевская ленточка бессменно носит почетное звание одного из главных атрибутов Дня Победы.

Как стоит завязывать и носить ленточку на праздник?

С таким важным и почетным символом не стоит мудрить и не пытаться быть оригинальным. Лучше повязать одним из трех классических вариантов:

Петлей

Бантом

Галочкой

Для ветеранов георгиевская лента – символ памяти и победы, так что обращаться с ней как с украшением как минимум неэтично.

Так что стоит помнить, что носят знак памяти слева на уровне сердца.

Не стоит вплетать ленту в волосы, повязывать на запястье как браслет, носить ниже пояса, цеплять на автомобиль или сумку.

Источник: Пронедра