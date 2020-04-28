28.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Как правильно носить георгиевскую ленту, история двухцветной ленты

15:23 28.04.2020 Фото: torange.biz
0

Не стоит вплетать ленту в волосы, повязывать на запястье как браслет, носить ниже пояса, цеплять на автомобиль или сумку.

Как правильно носить георгиевскую ленту, история двухцветной ленты
Георгиевскую ленту носят знак памяти слева на уровне сердца

Майские дни не за горами, а в условиях пандемии коронавируса россияне ищут альтернативные способы празднования таких важных для всех нас дней.

К примеру, акцию «Бессмертный полк» в 2020 году проведут онлайн.

И, конечно же, неотъемлемым атрибутом каждых майских праздников будет выступать георгиевская ленточка.

Давайте вместе попробуем разобраться, что из себя представляет этот двуколор и как актуально его использовать.

Откуда пошла традиция называть ленту «георгиевской», история

Впервые упоминания о биколоре появились во времена правления Екатерины Второй. Тогда георгиевскую ленточку повязывали к ордену Святого Георга Победоносца, и являлась такая ленточка символом редкой смелости и отваги. Солдаты повязывали ее через правое плечо.

С 1917 года символ двухцветной ленты заметно потерял актуальность, и слава к нему вернулась уже в 1941 году. Во времена Второй мировой войны лента, объединяющая в себе оранжевый и черный цвета, изображалась обтягивающей орден Славы, пятиконечную звезду. Лента снова стала ассоциироваться с храбростью и честью.

В 1992 году восстановили канувший в лету знаменательный орден Георга Победоносца. Таким образом, георгиевская лента объединила в себе две важные эпохи российской истории.

Что означают цвета ленты?

Существует несколько теорий на этот счет. Согласно первой, оранжевый цвет символизирует пламя, а черный – порох.

Если верить другой теории, цвета двуколора позаимствованы из старого герба Российской империи: черный орел на желтом фоне.

Как двухцветная ленточка стала важнейшим символом победы?

Впервые акция, в которой лента символизировала победу, прошла еще 9 мая 2005 года. Организаторами выступали «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая община». Именно лента была избрана как знак уважения и благодарности предкам, а также традиционной преемственности поколений. С того времени георгиевская ленточка бессменно носит почетное звание одного из главных атрибутов Дня Победы.

Как стоит завязывать и носить ленточку на праздник?

С таким важным и почетным символом не стоит мудрить и не пытаться быть оригинальным. Лучше повязать одним из трех классических вариантов:

  • Петлей
  • Бантом
  • Галочкой

Для ветеранов георгиевская лента – символ памяти и победы, так что обращаться с ней как с украшением как минимум неэтично.

Так что стоит помнить, что носят знак памяти слева на уровне сердца.

Не стоит вплетать ленту в волосы, повязывать на запястье как браслет, носить ниже пояса, цеплять на автомобиль или сумку.

Источник: Пронедра

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы носите георгиевскую ленту?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВпервые в Бердске: 2,5 млн рублей выделили на содержание 11 парков и скверов
15:45 28-04-2020
Впервые в Бердске: 2,5 млн рублей выделили на содержание 11 парков и скверов
Как самостоятельно подстричься в условиях самоизоляции
15:32 28-04-2020
Как самостоятельно подстричься в условиях самоизоляции
Угрозой назвал онлайн-митинги глава УФСБ по Ростовской области Олег Южаков
15:30 28-04-2020
Угрозой назвал онлайн-митинги глава УФСБ по Ростовской области Олег Южаков
БердскВыходные в мае 2020: короткая рабочая неделя - 6,7 и 8 мая в Бердске и России 3
15:30 28-04-2020
Выходные в мае 2020: короткая рабочая неделя - 6,7 и 8 мая в Бердске и России
Как правильно носить георгиевскую ленту, история двухцветной ленты
15:23 28-04-2020
Как правильно носить георгиевскую ленту, история двухцветной ленты
Бердск"Денежной подушки у меня нет. Я в отчаянии": жизнь в коронавирус бизнесвумен Ольги Пронькиной из Бердска 2
15:22 28-04-2020
6 411 зараженных COVID-19 в 83 регионах России. Список регионов
15:16 28-04-2020
6 411 зараженных COVID-19 в 83 регионах России. Список регионов
Перепись смартфонов: Заставят регистрировать телефоны в 2021 году в России
15:15 28-04-2020
Перепись смартфонов: Заставят регистрировать телефоны в 2021 году в России
3 064 152 человек болеют коронавирусом в мире на 28 апреля. Прирост за сутки 72 234 случая
15:11 28-04-2020
3 064 152 человек болеют коронавирусом в мире на 28 апреля. Прирост за сутки 72 234 случая
72 человека умерли от коронавируса за сутки на 28 апреля в России. Всего жертв 867
15:08 28-04-2020
72 человека умерли от коронавируса за сутки на 28 апреля в России. Всего жертв 867