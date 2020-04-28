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Связанная с Собчак крабовая компания попала в список системообразующих в России

14:30 28.04.2020 Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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Поддержать сахалинских рыбаков просила сенатор Людмила Нарусова. В обновленном списке системообразующих компаний стало больше представителей рыбной отрасли: не четыре, как сначала решил Минсельхоз, а 10.

Связанная с Собчак крабовая компания попала в список системообразующих в России
Ксения Собчак
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Связанная с Собчак крабовая компания попала в список системообразующих в России

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Поддержать сахалинских рыбаков просила сенатор Людмила Нарусова.
В обновленном списке системообразующих компаний стало больше представителей рыбной отрасли: не четыре, как сначала решил Минсельхоз, а 10. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития.

Среди этих десяти – компания «Монерон», крупный добытчик краба в России. Недавно стало известно о новых собственниках этой компании: 12 марта телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак договорилась о приобретении по 40% долей в двух компаниях – «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс». Еще по 10% в этих компаниях приобрела Елена Соглаева, супруга бывшего топ-менеджера «Роснефти» и А1 Игоря Соглаева. Это подтвердили «Ведомостям» и Собчак, и Соглаев – именно он выступает ее партнером в крабовом бизнесе.

Завершить сделку помешал Южно-Сахалинский городской суд: 30 марта он арестовал доли компаний и запретил налоговой инспекции регистрировать какие-либо сделки с ними. Следственный комитет считает бенефициаром этих компаний Олега Кана, который заочно арестован в феврале 2020 г., по версии следствия, он был организатором убийства бизнесмена Валерия Пхиденко и занимался контрабандой краба.

Но Кану эти компании не принадлежат: владелица «Курильского универсального комплекса» – Виктория Ледукова, «Монерона» – соратник Кана Дмитрий Пашов, согласно ЕГРЮЛу. Решение суда об аресте Соглаев считает неправомерным, сейчас компании его оспаривают.
Для включения компаний в список системообразующих установлены минимальные критерии по выручке и численности персонала. Для компаний рыбной отрасли это либо выручка 20 млрд руб., либо выручка 10 млрд руб. и 1500 работников.

Соглаеву также известно о включении компаний в список системообразующих. «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон» как группа соответствуют критериям: консолидированная выручка в 2019 г. – 23 млрд руб., объясняет Соглаев. «Нет сомнений, что решение о включении нас в этот список взвешенное », – говорит он. Суммарно они располагают квотами более чем на 9000 т краба и входят в первую пятерку добытчиков в России, по расчетам «Ведомостей».

«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак. Нарусова попросила министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева ходатайствовать об этом перед Комиссией правительства по повышению устойчивости развития российской экономики. Это письмо в том числе получило Росрыболовство, по словам его представителя. Представители Минсельхоза и Нарусовой не ответили.

Нарусова ссылалась на Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, которая обратилась к ней с аналогичной просьбой и приложила список из 18 компаний. Президент ассоциации Максим Козлов это подтвердил.

Самые крупные и известные компании из этого списка: «Курильский универсальный комплекс», «Монерон», «Гидрострой» и «Рыбокомбинат «Островной» и т. д. «Гидрострой» также вошел в обновленный список.

Говорить, что Нарусова выступала за конкретные две компании, неверно, считает Соглаев: «Она давно занимается темой рыбной отрасли как сенатор».

Собчак сказала, что не знала о письме матери в Минсельхоз – и обратила внимание, что в списке множество и других компаний.

В самом первом обновленном списке системообразующих компаний было только три представителя рыбной отрасли: Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка, Находкинская база активного морского рыболовства (ее основной бенефициар – Лариса Белоброва, супруга бывшего замминистра регионального развития, экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина), а также компания по выращиванию и переработке атлантического лосося в Мурманской области «Русский лосось», принадлежащая структурам Сбербанка. Из первоначального перечня в новый вошла только РРПК.

«Когда появился первый список, там оказалось всего несколько организаций, хотя в отрасли их больше ста. Компании взбудоражились и стали писать письма во все инстанции с просьбой рассмотреть их включение в эти списки, так поступили и мы», – рассказывает Соглаев. Ассоциации Сахалинской области и других регионов (Хабаровского края, Приморского края и т. д.) направили письма министру сельского хозяйства Патрушеву, в Росрыболовство, первому вице-премьеру Андрею Белоусову, сенаторам Нарусовой и Людмиле Талабаевой, знает он.

«Ведомости» направили запрос в правительство на этот счет.

Талабаева подтвердила, что Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья обратилась к ней за помощью – сенатор направляла предложения включить эти компании в список системообразующих зампреду Совета Федерации Николаю Журавлеву. По словам Журавлева, многочисленные обращения сенаторов поступали, в том числе и о системообразующих компаниях. Если предприятия соответствуют критериям по выручке и численности сотрудников, то попадают в эти перечни автоматически. Из списка Талабаевой в перечень системообразующих попала компания «Южморрыбфлот», следует из материалов Минэкономразвития.

Предприятия рыбной отрасли обеспечивают продовольственную безопасность страны, говорится в обращении Нарусовой к Патрушеву, а экспорт рыбы – один из источников получения валютной выручки, что особенно важно при катастрофическом падении цен на нефть.

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области в своем обращении перечисляла виды ожидаемой помощи системообразующим компаниям: доступ к льготному кредитованию, госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов, рассрочку по уплате налогов и т. д.

Системообразующим компаниям будут предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств, обещал в середине апреля президент России Владимир Путин. Ставка таких кредитов будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ – сейчас она 5,5%. Половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина, обещал он.

Включение в список не означает немедленного получения какой-то поддержки, говорит замдиректора УК «Норебо» (также вошла в новый список) Сергей Сенников. Но в случае возникновения трудностей компании могут на нее рассчитывать. «Для нас это больше позиционирование себя в отрасли как крупной и системообразующей компании», – заключил он.

Источник: Ведомости

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От редакции

Здесь есть подвох?

женщина, 28 апреля 2020 14:55
весь Сахалин разобрали по москвичам, да американцам! Безобразие! В клеть всех!

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