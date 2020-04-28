«Денежной подушки у меня нет. Я в отчаянии»: жизнь в коронавирус бизнесвумен Ольги Пронькиной из Бердска

С 29 марта в магазине «Европа» закрыли отделы непродовольственных товаров. И уже месяц бердчанка сидит дома без работы. «Я была полноценным человеком. Не зависела ни от кого», — признается Ольга.

Ольга Пронькина из-за коронавируса осталась без работы

Ольга Пронькина, владелица отдела джинсовой одежды в ТЦ «Европа», 29 марта осталась без работы. Любимое дело закрыто в пандемию коронавируса.

В 2004 году Ольга с сестрой решили организовать отдел одежды сначала в Академгородке. Дела пошли в гору. Тогда и стали расширяться. Чтобы не составлять конкуренцию сестре, предприниматель открыла точку в Бердске в «ГУМе». Наладила поставки и торговала одеждой из Китая. А когда открылся ТЦ «Европа», женщина решила продавать в нем более качественный и дорогой товар из Турции. Точка в «ГУМе» закрылась, а в «Европе» благополучно работает 13 лет.

— Работа мне была в радость. Клиенты были довольны качеством товара и возвращались к нам снова и снова. Я сама летала в Турцию, за годы расширился и улучшился ассортимент, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» бизнес-леди.

Сложности начались с ростом курса доллара. Два года назад вложений было больше чем прибыли. Но каждая новая коллекция распродавалась. С 29 марта в магазине «Европа» закрыли отделы непродовольственных товаров. И уже месяц предпринимательница сидит дома.

— Я осталась без денег. Денежной подушки у меня нет. Мне только пришел товар и нас закрыли. Я осталась должна банку деньги, — констатирует горожанка.

Важно помогать и поддерживать друг друга

Ольга благодарна руководителю торгового центра, которая снизила арендную плату до 30%. Помогают сын и отец.

— Раньше два раза в год летала отдыхать за границу. Была во Вьетнаме, Таиланде, Турции. Я была полноценным человеком. Не зависела ни от кого. Летом мы планировали поехать на Алтай, а осенью мы хотели улететь в Аланью. Сегодня сидим все по домам. Даже с семьей не видимся. Папе — пенсионеру — возим продукты. Я в отчаянии, — сокрушается Ольга.

Во время самоизоляции горожанка хлопочет в огороде. Высаживает викторию, цветы, морковь, лук. Чтобы обезопасить себя от инфекции, не ходит в общественные места. В магазин — только в маске. Пытается реализовать товар через интернет. Но продажи идут очень слабо.

— Я так скучаю по магазину, по покупателям. Бросать и закрывать отдел я не собираюсь. Выждем время. Будем дальше двигаться. Я советую всем тем, кто оказался в сложной ситуации, не отчаиваться. Не опускать руки. Сейчас важно помогать и поддерживать друг друга. Таких как я много, — резюмировала Ольга Пронькина в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 27 апреля.