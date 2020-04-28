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«Денежной подушки у меня нет. Я в отчаянии»: жизнь в коронавирус бизнесвумен Ольги Пронькиной из Бердска

15:22 28.04.2020, Елена Белоусова Фото: предоставлено Ольгой Пронькиной
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С 29 марта в магазине «Европа» закрыли отделы непродовольственных товаров. И уже месяц бердчанка сидит дома без работы. «Я была полноценным человеком. Не зависела ни от кого», — признается Ольга.

Денежной подушки у меня нет. Я в отчаянии: жизнь в коронавирус бизнесвумен Ольги Пронькиной из Бердска
Ольга Пронькина из-за коронавируса осталась без работы
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Денежной подушки у меня нет. Я в отчаянии: жизнь в коронавирус бизнесвумен Ольги Пронькиной из Бердска

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Ольга Пронькина, владелица отдела джинсовой одежды в ТЦ «Европа», 29 марта осталась без работы. Любимое дело закрыто в пандемию коронавируса.

В 2004 году Ольга с сестрой решили организовать отдел одежды сначала в Академгородке. Дела пошли в гору. Тогда и стали расширяться. Чтобы не составлять конкуренцию сестре, предприниматель открыла точку в Бердске в «ГУМе». Наладила поставки и торговала одеждой из Китая. А когда открылся ТЦ «Европа», женщина решила продавать в нем более качественный и дорогой товар из Турции. Точка в «ГУМе» закрылась, а в «Европе» благополучно работает 13 лет.

— Работа мне была в радость. Клиенты были довольны качеством товара и возвращались к нам снова и снова. Я сама летала в Турцию, за годы расширился и улучшился ассортимент, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» бизнес-леди.

Сложности начались с ростом курса доллара. Два года назад вложений было больше чем прибыли. Но каждая новая коллекция распродавалась. С 29 марта в магазине «Европа» закрыли отделы непродовольственных товаров. И уже месяц предпринимательница сидит дома.

— Я осталась без денег. Денежной подушки у меня нет. Мне только пришел товар и нас закрыли. Я осталась должна банку деньги, — констатирует горожанка.

Важно помогать и поддерживать друг друга

Ольга благодарна руководителю торгового центра, которая снизила арендную плату до 30%. Помогают сын и отец.
— Раньше два раза в год летала отдыхать за границу. Была во Вьетнаме, Таиланде, Турции. Я была полноценным человеком. Не зависела ни от кого. Летом мы планировали поехать на Алтай, а осенью мы хотели улететь в Аланью. Сегодня сидим все по домам. Даже с семьей не видимся. Папе — пенсионеру — возим продукты. Я в отчаянии, — сокрушается Ольга.

Во время самоизоляции горожанка хлопочет в огороде. Высаживает викторию, цветы, морковь, лук. Чтобы обезопасить себя от инфекции, не ходит в общественные места. В магазин — только в маске. Пытается реализовать товар через интернет. Но продажи идут очень слабо.

— Я так скучаю по магазину, по покупателям. Бросать и закрывать отдел я не собираюсь. Выждем время. Будем дальше двигаться. Я советую всем тем, кто оказался в сложной ситуации, не отчаиваться. Не опускать руки. Сейчас важно помогать и поддерживать друг друга. Таких как я много, — резюмировала Ольга Пронькина в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 27 апреля.

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От редакции

Как вы выживаете в пандемию коронавируса?

Валера, 28 апреля 2020 15:32
Работаю. Моя сфера деятельности очень востребована, поэтому бездельничать некогда. По заграницам не езжу, но неполноценность от этого не ощущаю. Подушку финансовую приличную имею, плюс хорошая зарплата.
Владимир, 28 апреля 2020 15:34
Сейчас многие живут хуже,не отчаивайтесь.У Вас есть что вспомнить,а многие кроме близ лежащих деревень никуда не выезжали,так что крепитесь.

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