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Подключил к электричеству «Новосибирскэнергосбыт» КБУ Бердска. Но долги остались

14:57 28.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Электроснабжение в части производственных объектах КБУ восстановили еще 28 апреля.

Подключил к электричеству Новосибирскэнергосбыт КБУ Бердска. Но долги остались
Общая кредиторская задолженность КБУ на 1 сентября составляла 440 млн рублей

Сегодня, 28 апреля, директор КБУ Бердска Владимир Воспанчук сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что часть производственных объектов Комбината бытовых услуг вновь подключена к электроэнергии.

— Было предпринято несколько шагов. Но долги от этого платить быстрее не стали, — прокомментировал Владимир Викторович сегодня, 28 апреля.

Напомним, 27 апреля 2020 года ориентировочно в 14-30 часов без надлежащего уведомления АО «Новосибирскэнергосбыт» произвело отключение производственных объектов МУП «КБУ», что повлекло нарушения в работе систем управления предприятием. Последствия данного ограничения устанавливаются инженерными службами.

Приносим свои извинения за возможные перебои в водоснабжении города Бердска. Кроме того, возможны нарушения сроков проведения регламентных работ при устранении аварийных ситуаций, сообщает КБУ Бердска.

В связи с принятыми в регионе мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения из-за распространения коронавирусной инфекции выручка МУП КБУ снизилась более чем в двое. В результате предприятие не смогло выполнить текущие платежи поставщикам ресурсов, в том числе за электроэнергию.

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