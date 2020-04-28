Подключил к электричеству «Новосибирскэнергосбыт» КБУ Бердска. Но долги остались

Электроснабжение в части производственных объектах КБУ восстановили еще 28 апреля.

Общая кредиторская задолженность КБУ на 1 сентября составляла 440 млн рублей

Сегодня, 28 апреля, директор КБУ Бердска Владимир Воспанчук сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что часть производственных объектов Комбината бытовых услуг вновь подключена к электроэнергии.

— Было предпринято несколько шагов. Но долги от этого платить быстрее не стали, — прокомментировал Владимир Викторович сегодня, 28 апреля.

Напомним, 27 апреля 2020 года ориентировочно в 14-30 часов без надлежащего уведомления АО «Новосибирскэнергосбыт» произвело отключение производственных объектов МУП «КБУ», что повлекло нарушения в работе систем управления предприятием. Последствия данного ограничения устанавливаются инженерными службами.

Приносим свои извинения за возможные перебои в водоснабжении города Бердска. Кроме того, возможны нарушения сроков проведения регламентных работ при устранении аварийных ситуаций, сообщает КБУ Бердска.

В связи с принятыми в регионе мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения из-за распространения коронавирусной инфекции выручка МУП КБУ снизилась более чем в двое. В результате предприятие не смогло выполнить текущие платежи поставщикам ресурсов, в том числе за электроэнергию.