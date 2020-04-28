3 064 152 человек болеют коронавирусом в мире на 28 апреля. Прирост за сутки 72 234 случая

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 483 обсерватора на 39 665 мест, из них развернуто 275 обсерваторов на 26 793 места, где размещено 10 280 человек.

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 28.04.2020 в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84 367

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики.

В мире по состоянию на 28.04.2020 зарегистрировано 3 064 152 подтверждённых случая (прирост за сутки 72234 случая; 2,4%). В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 2 979 785 случаев (за последние сутки прирост 72 208 – 2,5%). Таблица прилагается.

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 28.04.2020 в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84 367. За сутки прирост составил 26 случаев (0,03%). Случаев с летальным исходом – 4643 (летальность 5,5%).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 27.04.2020 досмотрено 5 215 822 человек, за этот период выявлено 574 человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 698 828 человек, по состоянию на 27.04.2020 под контролем остаются 192 728 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 483 обсерватора на 39 665 мест, из них развернуто 275 обсерваторов на 26 793 места, где размещено 10 280 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 27.04.2020 проведено 3 139 258 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено.

С учетом решений, принятых Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 30 апреля 2020 года продлены все ограничения, в том числе по проведению международных мероприятий. Также федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 250 нормативных, методических и рекомендательных документов.

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» все прибывающие российские граждане изолируются на 14 календарных дней.

Источник: Роспотребнадзор