Фото дня: Вывозят деньги инкассаторы в масках из банков Бердска

За выход из дома к банкоматам протокол за нарушение самоизоляции не выпишут. Но это должно быть ближайшее отделение, как магазин и аптека. 100-метровая дистанция распространяется только на выгул собак.

Инкассаторы Сбербанка соблюдают масочный режим и дистанцию

В бердских отделениях банков после объявления режима самоизоляции народу поубавилось. Но люди по-прежнему идут к банкоматам снять или положить наличку, заплатить за услуги. Работают с клиентами и сотрудники банка. Например, в Сбербанке, что на ул. Островского, 55 в Бердске, в масках все, даже инкассаторы. Несмотря на ограничения, они выполняют свою работу — вывозят деньги из банков, «опустошают» банкоматы.

Центробанк рекомендует сейчас обращаться в офисы или пользоваться банкоматами только в случае крайней необходимости, чтобы сократить посещение общественных мест, а вместе с этим и риск заражения коронавирусом. И советует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, по возможности избегать расчетов наличными.

Банки открыты, несмотря на запреты и ограничения, так как относятся к числу системно значимых и жизнеобеспечивающих предприятий. И за поход в отделение банка до 30 апреля вам не могут выписать протокол за нарушение режима самоизоляции.

Дистанция в 100 метров, разрешенная для выхода из дома, относится лишь к случаям, когда нужно выгулять собаку. Для аптеки, магазина и других мест используется формулировка «ближайшие». Соответственно, ближайшее отделение банка вовсе не обязательно должно находиться в радиусе 100 метров от дома, где человек проживает.