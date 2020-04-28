6 411 зараженных COVID-19 в 83 регионах России. Список регионов

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6411 в 83 регионах, сообщает Роспотребнадзор.
Распределение по субъектам
1. Москва — 3075
2. Московская область — 523
3. Санкт-Петербург — 198
4. Республика Дагестан — 153
5. Республика Северная Осетия — 148
6. Рязанская область — 101
7. Нижегородская область — 89
8. Свердловская область — 85
9. Владимирская область — 79
10. Тульская область — 70
11. Калужская область — 67
12. Мурманская область — 67
13. Курская область — 65
14. Республика Татарстан — 65
15. Оренбургская область — 65
16. Ростовская область — 64
17. Воронежская область — 62
18. Республика Башкортостан — 61
19. Новосибирская область — 60
20. Орловская область — 53
21. Краснодарский край — 51
22. Челябинская область — 48
23. Ярославская область — 47
24. Красноярский край — 47
25. Смоленская область — 45
26. Приморский край — 45
27. Республика Ингушетия — 43
28. Ханты-Мансийский АО — 41
29. Калининградская область — 39
30. Чувашская Республика — 39
31. Пензенская область — 39
32. Ленинградская область — 38
33. Кабардино-Балкарская Республика — 38
34. Республика Марий Эл — 38
35. Ставропольский край — 37
36. Кировская область — 35
37. Тамбовская область — 33
38. Республика Мордовия — 32
39. Саратовская область — 32
40. Белгородская область — 30
41. Ульяновская область — 29
42. Хабаровский край — 28
43. Брянская область — 26
44. Липецкая область — 26
45. Волгоградская область — 25
46. Костромская область — 22
47. Республика Хакасия — 22
48. Ненецкий автономный округ — 18
49. Чеченская Республика — 18
50. Республика Бурятия — 18
51. Пермский край — 17
52. Ивановская область — 14
53. Алтайский край — 14
54. Карачаево-Черкесская Республика — 13
55. Ямало-Ненецкий АО — 12
56. Еврейская АО — 12
57. Омская область — 11
58. Новгородская область — 10
59. Тверская область — 9
60. Республика Калмыкия — 9
61. Республика Адыгея — 8
62. Астраханская область — 8
63. Самарская область — 8
64. Иркутская область — 8
65. Камчатский край — 8
66. Республика Коми — 7
67. Забайкальский край — 7
68. Республика Саха (Якутия) — 7
69. Республика Карелия — 6
70. Архангельская область — 6
71. Вологодская область — 5
72. Удмуртская Республика — 5
73. Тюменская область — 5
74. Томская область — 5
75. Псковская область — 4
76. Кемеровская область — 4
77. г. Севастополь — 3
78. Курганская область — 2
79. Республика Тыва — 1
80. Амурская область — 1
81. Магаданская область — 1
82. Сахалинская область — 1
83. Республика Крым — 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 8456 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.