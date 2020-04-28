6 411 зараженных COVID-19 в 83 регионах России. Список регионов

На первом месте также находится Москва, а вот Новосибирская область «поднялась» на 6 позиций и занимает 19 место по числу заболеваний новым вирусом с стране.

Больных становится больше

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6411 в 83 регионах, сообщает Роспотребнадзор.

Распределение по субъектам

1. Москва — 3075

2. Московская область — 523

3. Санкт-Петербург — 198

4. Республика Дагестан — 153

5. Республика Северная Осетия — 148

6. Рязанская область — 101

7. Нижегородская область — 89

8. Свердловская область — 85

9. Владимирская область — 79

10. Тульская область — 70

11. Калужская область — 67

12. Мурманская область — 67

13. Курская область — 65

14. Республика Татарстан — 65

15. Оренбургская область — 65

16. Ростовская область — 64

17. Воронежская область — 62

18. Республика Башкортостан — 61

19. Новосибирская область — 60

20. Орловская область — 53

21. Краснодарский край — 51

22. Челябинская область — 48

23. Ярославская область — 47

24. Красноярский край — 47

25. Смоленская область — 45

26. Приморский край — 45

27. Республика Ингушетия — 43

28. Ханты-Мансийский АО — 41

29. Калининградская область — 39

30. Чувашская Республика — 39

31. Пензенская область — 39

32. Ленинградская область — 38

33. Кабардино-Балкарская Республика — 38

34. Республика Марий Эл — 38

35. Ставропольский край — 37

36. Кировская область — 35

37. Тамбовская область — 33

38. Республика Мордовия — 32

39. Саратовская область — 32

40. Белгородская область — 30

41. Ульяновская область — 29

42. Хабаровский край — 28

43. Брянская область — 26

44. Липецкая область — 26

45. Волгоградская область — 25

46. Костромская область — 22

47. Республика Хакасия — 22

48. Ненецкий автономный округ — 18

49. Чеченская Республика — 18

50. Республика Бурятия — 18

51. Пермский край — 17

52. Ивановская область — 14

53. Алтайский край — 14

54. Карачаево-Черкесская Республика — 13

55. Ямало-Ненецкий АО — 12

56. Еврейская АО — 12

57. Омская область — 11

58. Новгородская область — 10

59. Тверская область — 9

60. Республика Калмыкия — 9

61. Республика Адыгея — 8

62. Астраханская область — 8

63. Самарская область — 8

64. Иркутская область — 8

65. Камчатский край — 8

66. Республика Коми — 7

67. Забайкальский край — 7

68. Республика Саха (Якутия) — 7

69. Республика Карелия — 6

70. Архангельская область — 6

71. Вологодская область — 5

72. Удмуртская Республика — 5

73. Тюменская область — 5

74. Томская область — 5

75. Псковская область — 4

76. Кемеровская область — 4

77. г. Севастополь — 3

78. Курганская область — 2

79. Республика Тыва — 1

80. Амурская область — 1

81. Магаданская область — 1

82. Сахалинская область — 1

83. Республика Крым — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 8456 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.