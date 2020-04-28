Как самостоятельно подстричься в условиях самоизоляции

С момента выхода на карантин у жителей кардинально изменились проблемы и увлечения

Над своей стрижкой лучше не экспериментировать самостоятельно, ведь это не такой простой процесс, как кажется. Вы только всё испортите, и своё настроение, в том числе. Стилисты рекомендуют поработать для начала над укладкой волос: сегодня – прямые, завтра – вьющиеся, послезавтра – вообще без укладки.

Как подстричься в условиях самоизоляции

Если у человека есть некоторый опыт стрижки самого себя, то действовать следует осторожно, перед зеркалом, не совершая резких движений. Если необходимо подровнять чёлку, то действуйте не спеша: подстригли, подсушили, ещё раз постригли, ещё раз подсушили. Кардинально менять внешний облик не стоит: находясь в нестабильном психологическом состоянии, наверняка придёт в голову идея отрезать под корень чёлку, срезать волосы на затылке или побриться налысо. А потом ещё долго отращивать волосы.

В первую очередь стоит посмотреть обучающее видео, поставить приятную музыку, настроиться на позитив и действовать спокойно. А тем, кто дома живёт не один, можно обратиться за помощью к близким. Причём для стрижки не обязательно приобретать профессиональные ножницы и другие инструменты. Многие стилисты уверяют, что свои первые шедевры совершали обычными ножницами. Главное, чтобы они были острыми. Чёлку можно подстричь даже маникюрными ножницами, но не больше сантиметра.

Из-за пандемии коронавируса в Москве продлили карантин до 1 мая включительно. До этого времени останутся закрытыми развлекательные заведения, спортзалы, кафе. В обычном режиме продолжают работать супермаркеты, аптеки, зоомагазины, службы доставки и салоны связи.

Какие проблемы волнуют россиян на самоизоляции

После того как жители России оказались в самоизоляции, они бурно обсуждают насущные проблемы: боятся растолстеть, потерять внешнюю красоту. Парикмахерские и фитнес-центры закрыты, поэтому надеяться можно только на себя. Люди начали делиться советами, кто как выживает на карантине.

С момента выхода на карантин у жителей кардинально изменились проблемы и увлечения. Если раньше людей интересовали вопросы, как «завязать галстук» и «схема метро», то сейчас в приоритете такие услуги, как «доставка еды» и запрос «чем заняться».

Лучшим способом развлечься россияне считают «концерты онлайн». Электроника на данный момент потеряла былую популярность, несмотря на выпуск новой модели iPhone. Сейчас люди интересуются такими товарами, как хлебопечка и велотренажёр.

Правила самостоятельной стрижки ножницами

Если вы решили себя подстричь, то вооружитесь острыми ножницами, обеспечьте себе хороший обзор. И запомните главное правило:

«Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Разместитесь в комнате с хорошим освещением и зеркалом. Если надо выровнять волосы сзади, приготовьте второе зеркало. В процессе стрижки волосы должны быть хорошо расчесаны, поэтому купите расчёску-щетку. Чтобы разделять волосы на пряди, понадобится гребень. Для того чтобы концы сделать рваными, понадобятся филировочные ножницы.

Легче стричься будет на мокрые волосы, чтобы они не электризовались и не вились. В процессе стрижки они будут высыхать, поэтому позаботьтесь о наличии пульверизатора с водой. Для тех, у кого кудрявые волосы, специалисты не рекомендуют подстригаться самостоятельно, а доверить этот процесс профессионалам.