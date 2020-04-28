Мышьяк и кадмий в чипсах нашло Роскачество

Усилители вкуса. Все обнаруженные усилители вкуса безопасны для здоровья человека и находятся в разрешенном законодательно (ТР ТС 029/2012) диапазоне, однако некоторые из них не указаны в маркировке. В частности, это хорошо известные потребителю глутаматы (E620 – E625), а также менее известные гуанилаты (E626 – E629), инозинаты (E630 – E633) и соли аденозинмонофосфата (E634 – E635).

Рассмотрим эту ситуацию подробнее.

В процессе анализа были обнаружены глутаминовая кислота, гуанилаты, инозин, аденозинмонофосфат. Во многих случаях на этикетке указывались только один-два усилителя вкуса из трех-четырех выявленных в продукте, а то и не указывались вовсе. Почему? Потому что присутствие неуказанных веществ может быть связано не только с возможным добавлением их солей в виде пищевых добавок, но и с естественным содержанием в продукте.

Согласно ТР ТС 022/2011, производитель указывает только то, что он добавляет. А то, что присутствует естественным образом, это указывать не нужно.



Бессонов-Владимир-ФИЦ-питания.jpg ВЛАДИМИР БЕССОНОВ ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ХИМИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ФГБУН «ФИЦ ПИТАНИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ»: – Распознать, добавлен ли усилитель вкуса в продукт, можно косвенно, по одному признаку – содержание этого усилителя вкуса намного выше, чем остальных. Но и это исключительно логический вывод. В научных трудах, в частности в «Методах биохимии и цитохимии нуклеиновых кислот растений», естественное содержание усилителей допускается в сухих образцах от 2 до 100 мг/кг, в свежих (необезвоженных) – от 10 до 250 мг/кг.

ВАЖНО Общее содержание усилителей (гуанилатов, инозинатов и аденозинмонофосфата) в продуктах, судя по результатам из лаборатории, варьирует в пределах 50–100 мг/кг, что вполне укладывается в числа нативного присутствия усилителей в продукте.

Подытожим. Усилители вкуса выявлены в каждом из исследованных образцов. Однако содержание их крайне мало, и в тех случаях, где они не вынесены на этикетку, можно говорить только о природном присутствии этих веществ.

Превышений относительно нормативов нет. Допустимо суммарно не более 500 мг/кг, согласно «Гигиеническим нормативам применения усилителей вкуса и аромата», Приложение 16 к техническому регламенту «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) «Гигиенические нормативы. Применения усилителей вкуса и аромата».

Комментирует Владимир Бессонов:

– В ситуации, когда в продукте присутствуют вещества только присущие этому продукту, даже если их можно назвать пищевыми добавками, нарушений нет. Гуанилаты и инозинаты, аденозинмонофосфат – природные вещества. Они присутствуют во всех живых организмах (как животных, так и растениях). Еще раз повторю, они эндогенны, то есть синтезируются в любом организме, где есть ДНК и РНК. Это их нормальное содержание в биологическом объекте, они туда не добавлены. Они там содержатся нативно, по своей природе. В данной ситуации перечисленные компоненты образовались в продукте самостоятельно. Если провести более широкое исследование, то в чипсах можно обнаружить и ацетаты, и моно- и диглицериды жирных кислот, которые являются просто нормальными составляющими пищевых продуктов, но они имеют и аналоги среди пищевых добавок. Просто в очередной раз это доказывает то, что пищевой продукт – это сложная смесь химических веществ, которые изучает химия пищевых продуктов. Конечно, усилители можно произвести синтетическим путем и добавлять, но это дорого. Если вещество (или ингредиент) добавляется производителем в продукт, только тогда оно выносится в маркировку.

Безопасны ли выявленные усилители вкуса?

– Безопасность таких усилителей вкуса, как гуанилаты и инозинаты, рассматривалась в Объединенном комитете экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) в 1974–1992 годах. Для этих пищевых добавок максимальная суточная норма потребления не установлена, – говорит Бессонов. – Это значит, что вреда здоровью они не приносят.

СТОЛЬКО НЕ СЪЕСТЬ Отрицательное влияние на здоровье доказано при дозировке, которая составляет порядка 700 граммов в сутки на человека весом 70 кг. Столько усилителя в чистом виде изо дня в день человек просто не съест.

– Утверждение, что усилители вкуса вызывают привыкание, бездоказательно. Кроме утверждений блогеров и неграмотных врачей тому нет научного обоснования. Говорить о том, что усилитель вызывает привыкание, – это говорить о привыкании к еде вообще, поскольку еда всегда содержит усилители вкуса, – дополняет Владимир Бессонов. – Продукты без инозинатов – это чистый сахар, например, чистый крахмал, чистый рафинированный дезодорированный жир… Мы их, конечно, едим, но они не являются основой нашего питания. Вы не будете есть только их. Во всех остальных продуктах усилители содержатся нативно, их присутствие обусловлено биологией животных и растений.

Почему тогда у чипсов такой насыщенный вкус и аромат?

– Сама технология производства чипсов предполагает некое конструирование. Вспомните личный опыт: очень бедным вкусом обладают белковые (например, творог обезжиренный) и углеводные продукты (например, сахар). Как ни странно, вкус продукта чаще всего связан с жиром, – рассказывает Владимир Бессонов. – В жареной картошке основными компонентами являются картофель и жир, в чипсах жира еще больше, нежели в картошке жареной. Более жирные продукты всегда привлекательнее и вкуснее, и это не связано с усилителями вкуса и аромата. И это мы обсуждаем только «чистый» вкус. А в чипсах еще и технологические ароматизаторы используются, они повторяют вкусы очень привлекательных с органолептической точки зрения продуктов (сметаны, сыра, ветчины, бекона, жареной курицы и пр.).

– Кроме того, – замечает Владимир Бессонов, – добавлять в рецепт усилители в большем количестве, чем нужно, производители не станут, так как это испортит вкус продукта. Чипсы – обычная закуска, опасаться проблем от перечисленных пищевых добавок не стоит. Гораздо большее опасение должны вызывать другие характеристики чипсов: высокая калорийность и содержание натрия.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ – КРАХМАЛ И ЖИР? РАЗБИРАЕМСЯ С БЖУ

Чипсы изготавливаются или из натурального картофеля, или из сухого полуфабриката с добавлением значительного (до 60–70%) количества крахмала (картофельного или кукурузного). Второй вариант дешевле, чем первый. И, посмотрев на цены, легко понять, что в большинстве чипсов содержится именно сухой полуфабрикат. Для удешевления продукта также используется мука (рисовая, пшеничная). Анализ на содержание крахмала показал, что больше всего этого ингредиента в кукурузных чипсах – почти 60%, на втором месте картофельные – до 50% крахмала. И замыкают этот своеобразный рейтинг чипсы из свеклы: понятно, что в свекольных крахмала меньше всего, его там практически нет.

Анализ белков, жиров и углеводов показал, что только 3–7% от продукта – это белок. Содержание углеводов во всех чипсах варьирует от 55 до 71%. Жира в среднем 30% (от 25 до 38%). Свекольные чипсы не отличаются от картофельных – в среднем 30% жирности.

Чуть меньше жира в чипсах кукурузных трех торговых марок – 17–21%, но это не показатель, ведь в четвертой из исследованных пачек кукурузных снеков – Carambas – 35% жирности.

То есть чипсы буквально на треть состоят из растительного жира. Калорийность этого продукта составляет 510–530 ккал/100 г. Сравните: калорийность обычной жареной картошки составляет 200 ккал на 100 г, вареной – 86 ккал/100 г.

ВНИМАНИЕ НА ФРИТЮР



Нестерова Екатерина.jpg ЕКАТЕРИНА НЕСТЕРОВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ – Масло для жарки может быть каким угодно: подсолнечным или пальмовым, соевым или рапсовым, специальным фритюрным жиром. Состав тоже имеет значение. Чем больше насыщенных жирных кислот, тем выше окислительная стабильность масла. А также имеет значение уровень полиненасыщенных жирных кислот (кислот, которые являются незаменимыми для нашего организма), их должно быть, наоборот, чем меньше, тем лучше, поскольку эти кислоты легко подвергаются окислению.

Поэтому при жарке отдают предпочтение специальным смесям для жарки, фритюрным жирам. Эти жировые продукты позволяют снизить содержание неполезных компонентов, в частности акриламида, образующихся в процессе жарки как чипсов, так и любого другого продукта.

Что касается показателей, важных для растительного масла в чистом виде, то кислотное и перекисное числа во время жарки в любом случае увеличиваются, и сравнивать их с нормами, принятыми для растительного масла, некорректно!

То, что производитель использует для жарки недостаточно свежее масло или использует его несколько раз, относится к разряду потребительских мифов. Такие чипсы приобрели бы неприятный салистый запах или выраженный запах олифы за счет альдегидов и кетонов, которые образуются в процессе окисления. И первым просигнализирует об этом ваш нос! Вряд ли потребитель, который наткнется случайно на чипсы с запахом олифы, захочет купить их повторно. Поэтому производители заинтересованы в том, чтобы продукт имел привлекательный аромат, и не используют фритюр повторно, то же касается и прогоркшего масла.

ЕСТЬ ЛИ В ЧИПСАХ ТРАНСЖИРЫ?

Развеян миф о том, что в чипсах очень много транс-изомеров жирных кислот. Согласно ТР ТС 024, массовая доля транс-изомеров в жировой фазе продукта не должна превышать 2%. Транс-изомеры, вызывающие панический ужас у сторонников ЗОЖ, в чипсах встретить крайне сложно: процесс изготовления таков, что трансжиры попросту не образуются. Чтобы успокоить потребителей, мы провели анализ на содержание транс-изомеров и обнаружили их в крайне малых количествах (с учетом метода погрешности) – от 0,03 до 0,2%, что не только вписывается в параметры, рекомендуемые техническим регламентом, но и дает повод сказать, что трансжиров в чипсах практически нет.

Екатерина Нестерова объясняет:

– Для того чтобы трансжиры образовывались, необходимо множество условий, в том числе высокая температура (свыше 160 градусов) и активный водород. Вот когда вы жарите картофель, откуда у вас на сковороде взяться активному водороду? И при жарке чипсов – откуда? Поэтому наличие транс-изомеров в такой продукции – это миф. Нерафинированные и рафинированные растительные масла по своей природе не содержат транс-изомеров, а отсутствие транс-изомеров в жирах, смесях и других продуктах переработки растительных масел обеспечивается нормативом «не более 2%», установленным в техническом регламенте.

О ЧИПСАХ ИЗ МУКИ

Кстати, потребители считают, что наиболее вредны те чипсы, которые сделаны не из цельной картошки, а из картофельной муки. Почему?

Врач-диетолог, д. м. н. Марият Мухина объясняет:

– Картофельную муку получают из сушеного картофеля, то есть этот продукт проходит термическую обработку дважды: при высушивании и при обжарке во фритюре. При переработке картофеля в муку разрушаются остатки клетчатки – такие чипсы усваиваются намного быстрее обычных ломтиков и еще быстрее повышают индекс гликемичности в организме.

СКОЛЬКО СОЛИ В ЧИПСАХ?

В среднем в чипсах 2,5% соли. Зависимости между содержанием соли и исходным сырьем не выявлено, все зависит от рецептуры производителя. Среди исследованных образцов меньше всего соли в кукурузных чипсах Happy Nachos (1,07%) и свекольных Kiwa (1,11%). Больше всего – в картофельных Lorenz (3,46%). Содержание соли в прочих чипсах варьирует в этом диапазоне.

ВОЗ рекомендует ограничить суточное потребление соли до 5 г, в этом аспекте стограммовая пачка среднестатистических чипсов покрывает половину суточной потребности соли.

СРАВНИВАЕМ КАРТОФЕЛЬНЫЕ, ОВОЩНЫЕ И ЗЕРНОВЫЕ ЧИПСЫ

Овощные и зерновые чипсы воспринимаются большинством покупателей как здоровая альтернатива чипсам классическим. Как показало исследование, это миф.

Калорийность и содержание жиров примерно на одном уровне. Так, в свекольных чипсах Kiwa, где в составе указано негидрогенизированное пальмовое масло, массовая доля жира составляет четверть продукта.

Только в одних чипсах («Здороведа») из 16 в маркировке не заявлено растительного жира, зато в составе указаны семена подсолнечника, а это уже источник растительных жиров. Входящая в состав ламинария не сделала чипсы более полезными. Как уже упоминалось выше, при изучении на потенциально опасные вещества в свекольных чипсах «Здороведа» обнаружены кадмий и мышьяк в количестве, превышающем предельно допустимый уровень. Соли в этих чипсах почти 2%. Чипсы не подвергались обжариванию, но не стали менее вредными.

Потенциально опасные вещества, такие как акриламид, охратоксин, кадмий, могут встретиться в любых чипсах, потребитель от этого не застрахован.

МАРИЯТ МУХИНА ВРАЧ-ДИЕТОЛОГ, Д.М.Н. – При покупке овощных чипсов обязательно изучайте состав. Если в составе указаны соль, растительные жиры, растительное масло, просто вспомните, что такой продукт не пойдет на пользу вашему организму. Отдайте предпочтение продукту, в составе которого, кроме самих овощей, практически ничего нет, в том числе соли. Если вы придерживаетесь здорового образа жизни, обращайте внимание на сушеные слайсы из свеклы, томатов, кабачков, моркови. Приготовить полезный перекус можно в домашних условиях, подсушив тонкие ломтики овощей в духовке на низкой температуре или в специальной электросушилке.

А МОЖНО ЛИ ЧИПСЫ ДЕТЯМ?

Многие родители считают, что небольшое количество чипсов ребенку не повредит. С этим категорически не согласна наш эксперт.



Буцкая-Татьяна.jpg ТАТЬЯНА БУЦКАЯ ВРАЧ-ПЕДИАТР, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО ДЕТСКИМ ТОВАРАМ – Чипсы ребенок ест с удовольствием. Яркая упаковка, не надо готовить, стоят недорого. Но на самом деле чипсы – это просто бомба замедленного действия и однозначно совсем не детский продукт. Борьба с рекламой чипсов как питания для детей идет на уровне Всемирной организации здравоохранения.

Ожирение стало просто цунами 21 века, а чипсы буквально пропитаны маслом. Съесть 100 граммов чипсов – все равно что разом выпить 2 столовые ложки растительного масла. Это очень много! Для детей, особенно для подростков, у которых очень мобильна эндокринная система, потребление чипсов – первый шаг к ожирению, с которым ребенок будет мучиться всю жизнь. А ожирение – это и диабет, и кардиология, и неврология.

Кроме того, в состав чипсов входит соль. Под угрозой эндокринная и сердечно-сосудистая система, это и отеки, и почки… Начинается все с того, что мы ребенку подсаливаем пищу с самого раннего детства. Как педиатр не могу не сказать: чем раньше ваш ребенок попробует жареную соленую картошечку – например, вы ему дали попробовать в годик, а потом еще и еще, – тем с большим удовольствием в сознательном возрасте он будет есть чипсы и картошку фри в ресторанах быстрого питания. Чем дольше вы будете ограждать ребенка от большого количества соли, тем лучше!

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