Коронавирус дважды: антитела к COVID-19 не гарантируют вам стойкий иммунитет

Никто не знает, будет ли иммунитет к вирусу стойким. Однако обследование на наличие антител к COVID-19 даст понять, кто до сих пор остается уязвимым к коронавирусу.

Положительный тест означает, что у человека есть антитела

Поскольку тесты на антитела к коронавирусу становятся все более распространенными, остается главный вопрос: означает ли положительный тест на антитела, что у человека развился иммунитет к вирусу?

Могут пройти месяцы, прежде чем ответ станет ясным, но это не означает, что тесты не могут дать ценную информацию для общественного здравоохранения.

Полный охват вспышки коронавируса

Тесты на антитела дают информацию об одном: выработала ли иммунная система человека антитела, необходимые для борьбы с конкретной инфекцией. Положительный тест означает, что у человека есть антитела, и поэтому в какой-то момент у него был вирус; отрицательный тест означает, что человек еще не заражался вирусом и не имеет антител.

Показывая, сколько людей не было заражено, тесты дают представление о том, кто остается уязвимым для коронавируса.

Остается неясным, работают ли антитела к коронавирусу достаточно хорошо или сохраняются достаточно долго, чтобы защитить человека от повторного заражения.

В субботу ВОЗ вызвала некоторую глобальную тревогу среди людей, которые надеются на эти тесты чтобы доказать свой иммунный статус, написав в Твиттере, что пока имеется недостаточно доказательств того, что люди, выздоровевшие от COVID-19, защищены от повторного заражения.

«То, что в этой области нет доказательств, не означает, что иммунитета нет», — сказал Ван Керхове. «Это просто означает, что исследования еще не проведены».

Сторонние эксперты согласились. «Очень важно не предполагать, что положительный тест на антитела означает, что вы определенно обладаете иммунитетом и что вы не можете повторно заразиться или не можете заразить кого-то еще», — говорит доктор Мэрибет Секстон, доцент кафедры инфекционных заболеваний медицинского факультета университета Эмори.

«Таким образом, все общие принципы, о которых мы говорили, — мыть руки, не выходить из дома, когда вы болеете, носить маску для лица на публике — все это остается в силе, независимо от того, какой результат теста на антитела вы получаете», — говорит Секстон.

Даже если окажется, что у человека есть какой-то иммунитет, неясно, продлится ли он неделями, месяцами или даже в следующем сезоне гриппа. Время покажет.

«Возможно, у кого-то, кто был болен в марте, теперь есть антитела», — сказал доктор Дэниел Курицкес, глава отдела инфекционных заболеваний в Бригаме и женской больнице в Бостоне. «К октябрю возможно, что количество этих антител будет снижаться и, следовательно, защита станет менее эффективной».

Многие остаются уязвимыми

В то время как последствия положительного теста на антитела к COVID-19 остаются неопределенными, отрицательный тест может дать чиновникам здравоохранения лучшее понимание того, какие группы населения остаются в опасности.

Предварительные исследования тестов на антитела показывают, что подавляющее большинство американцев не выработали антитела против COVID-19 и, следовательно, еще не были инфицированы.

Не все антитела созданы равными

Требуется гораздо больше исследований, чтобы определить, какие антитела могут предложить лучшую защиту от COVID-19. В целом, существует пять различных типов антител, некоторые из которых являются более защитными, чем другие.

Клиника Майо в Рочестере, штат Миннесота, проводит тестирование антител к COVID-19 и изучает результаты. До сих пор кажется, что тяжесть заболевания может играть роль в создании видов антител.

«Мы концентрируемся на том, что называется антителами IgG», — говорит Элица Тил, директор клиники серологической лаборатории инфекционных заболеваний. По ее словам, антитела IgG имеют более длительный срок действия и, как показывают исследования других инфекций, обычно связаны с будущей защитой.

Команда Тил обнаружила, что в основном самые больные пациенты — те, кто был госпитализирован — вырабатывают антитела IgG. И кажется, что небольшой процент пациентов с более легкими случаями болезни не делает сильные антитела IgG.

«Это очень предварительно», — предупредила Тил. «Но может быть дифференцированный иммунный ответ между очень больными людьми и людьми с более легким течением заболевания».

Эксперты говорят, что, вероятно, потребуются месяцы, чтобы ответить на все вопросы, связанные с иммунитетом к COVID-19.

Источник: today.com