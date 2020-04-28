«Уже смотрит мультики»: Отключили от ИВЛ выпавшую из окна 8 этажа малышку 1,8 лет в Новосибирске

Врачи в прогнозах пока осторожны, но надеются, что через некоторое время, когда состояние девочки позволит, ее переведут из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Девочка, которой всего год и восемь месяцев выпала из окна восьмого этажа 22 апреля

Главный врач детской больницы скорой помощи рассказал о состоянии ребенка. Ростислав Заблоцкий сегодня рассказал, что девочка уже дышит самостоятельно, ее сняли с аппарата ИВЛ: «Она в сознании, спокойная. Персонал отделения реанимации с ней общается, играет. Малышка смотрит мультфильмы на планшете. Недолго, конечно, чтобы не перегружать ее».

Врачи в прогнозах пока осторожны, но надеются, что через некоторое время, когда состояние девочки позволит, ее переведут из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Напомним, девочка, которой всего год и восемь месяцев выпала из окна восьмого этажа 22 апреля. Врачи скорой помощи и хирурги детской больницы скорой помощи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка.

Источник: zdrav.nso.ru