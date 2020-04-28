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Вспышку коронавируса из-за отмены самоизоляции предрек в России медик Иван Коновалов.

17:26 28.04.2020 Фото: pexels.com
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пика заболеваемости коронавирусом в России может и не быть, если только не возникнет срыв на майские праздники, когда люди начнут массово выходить на улицу.

Вспышку коронавируса из за отмены самоизоляции предрек в России медик Иван Коновалов.
У горожан много вопросов по режиму самоизоляции

Если люди в ближайшее время начнут массово выходить из самоизоляции, то через неделю будет очередная вспышка заболеваемости коронавирусом, заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пика заболеваемости коронавирусом в России может и не быть, если только не возникнет срыв на майские праздники, когда люди начнут массово выходить на улицу.

«Сейчас хорошая погода уже во многих регионах. Если люди начнут выходить общаться, то мы спустя 5-7 дней получим очередную вспышку заболеваемости и в определенном проценте – смертности», — сказал Коновалов РИА Новости.

Он уточнил, что если население будет вести себя безответственно, то пандемия может продолжаться до тех пор, пока не будет создана и апробирована вакцина. Примером этому служит Китай, где при снижении определенных мер опять возникают эпидемические вспышки, отметил Коновалов.

«Скорее всего, говорить об окончании пандемии можно будет только когда процесс будет полностью под контролем: инфицированные будут определены и разобщены со здоровыми неболевшими. Это, конечно, утопия, поэтому вспышки инфекции будут сохраняться, однако медицинская помощь сможет быть своевременно оказана, медработники перестанут постоянно инфицироваться сами от больных, в том числе амбулаторных, и выпадать из процесса помощи, погибать», — пояснил Коновалов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.

Источник: РИА Новости

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