Вспышку коронавируса из-за отмены самоизоляции предрек в России медик Иван Коновалов.

Если люди в ближайшее время начнут массово выходить из самоизоляции, то через неделю будет очередная вспышка заболеваемости коронавирусом, заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пика заболеваемости коронавирусом в России может и не быть, если только не возникнет срыв на майские праздники, когда люди начнут массово выходить на улицу.
«Сейчас хорошая погода уже во многих регионах. Если люди начнут выходить общаться, то мы спустя 5-7 дней получим очередную вспышку заболеваемости и в определенном проценте – смертности», — сказал Коновалов РИА Новости.
«Скорее всего, говорить об окончании пандемии можно будет только когда процесс будет полностью под контролем: инфицированные будут определены и разобщены со здоровыми неболевшими. Это, конечно, утопия, поэтому вспышки инфекции будут сохраняться, однако медицинская помощь сможет быть своевременно оказана, медработники перестанут постоянно инфицироваться сами от больных, в том числе амбулаторных, и выпадать из процесса помощи, погибать», — пояснил Коновалов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Источник: РИА Новости