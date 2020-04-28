Прошлись по палатам: Проверил работу госпиталя для больных коронавирусом Минздрав Новосибирской области

Лариса Позднякова отметила, что в госпитале тщательно следят за безопасностью персонала. Все, кто работают в «грязной» зоне, неукоснительно соблюдают санэпидрежим. Особое внимание – пропускному шлюзу. Переодевание, дезинфекция – все делают строго по инструкциям.

Штат госпиталя усилен

Госпиталь развернут на базе больницы №11.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и главный инфекционист региона Лариса Позднякова накануне побывали в стационаре больницы №11, где развернут инфекционный госпиталь. Они прошли с обходом по отделениям, зашли в каждую палату, расспросили пациентов о питании, об условиях, выслушали пожелания.

Потоки пациентов разделены на всех этапах, начиная с приемного покоя. Те, у кого коронавирус подтвержден, те, кто ожидает первый результат теста и те, у кого некоронавирусные пневмонии, находятся на разных этажах. Пациенты, в основном, лежат в палатах по одному-два человека. Если на госпитализацию доставляют одновременно несколько пациентов, они ждут своей очереди в машине скорой помощи. Именно поэтому возле больницы иногда скапливается несколько автомобилей.

Лариса Позднякова отметила, что в госпитале тщательно следят за безопасностью персонала. Все, кто работают в «грязной» зоне, неукоснительно соблюдают санэпидрежим. Особое внимание – пропускному шлюзу. Переодевание, дезинфекция – все делают строго по инструкциям.

Елена Аксенова обратила внимание, что штат госпиталя усилен врачами больницы скорой помощи №2, областной больницы, инфекционной больницы.

Источник: zdrav.nso.ru